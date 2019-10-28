Футбол
Sportbox.RUКДК отменил красную карточку Берга в матче против «Оренбурга»
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза отменил красную карточку нападающего «Краснодара» Маркуса Берга, которую тот получил в матче чемпионата России против «Оренбурга».
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КДК отменил красную карточку Берга. В воскресенье он может сыграть против «Ростова»
Спорт-Экспрессвчера в 07:40
КДК отменил красную карточку футболиста «Краснодара» Берга в матче с «Оренбургом»
ТАСС Спортвчера в 07:45
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Общество
Ректор ВШЭ раскритиковал сотрудника за высказывания о русском языке
Ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов упрекнул профессора факультета гуманитарных наук вуза Гасана Гусейнова, опубликовавшего в Facebook запись с негативными оценками русского языка, в некорректном для преподавателя поведении в социальной сети.
Армия и оружие
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Путин призвал обнулить взаимные претензии России и Украины по газу
Президент РФ подчеркнул, что Украина получает российский газ и в настоящее время, пусть и по "ложному" реверсу.
Происшествия
Мать девочки, погибшей в турецком бассейне, обвинили в ее гибели
Суд Турции включил в число обвиняемых в гибели 12-летней россиянки, которую засосало в трубу бассейна, ее мать.
Политика
Facebook заявил об удалении «связанных» с Россией аккаунтов
Из социальной сети Facebook удалены три сети учётных записей из России, которые компания заподозрила в «иностранном вмешательстве».
Политика
Генсек НАТО не хочет учитывать мнение РФ о вступлении Украины в альянс
Мнение России относительно возможного членства Украины в НАТО не имеет значения для принятия решения, нет законных оснований, чтобы Москва влияла на этот вопрос, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг, выступая перед курсантами Морской академии в Одессе, полную запись встречи обнародовала пресс-служба НАТО.
Политика
Конгресс США принял резолюцию против включения России в G7
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Происшествия
Крымский чиновник устроил смертельное ДТП в Подмосковье
Шоу-бизнес
Сальма Хайек похвасталась фигурой в купальнике
Известная актриса Сальма Хайек похвасталась фигурой в купальнике.
Экономика
«Проект» оценил состояние племянника Путина в 1,25 млрд долларов
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Общество
Американка выплатила изменнику-мужу более 150 килограммов монет
Подошла к этому делу женщина с фантазией, "подарив" экс-супругу более 150 килограммов денег.
Политика
Зеленскому посоветовали не тратить время на «реинтеграцию» Крыма
Президенту Украины Владимиру Зеленскому не следует тратить понапрасну время на "реинтеграцию" Крыма, а лучше заняться восстановлением отношений с Россией.
Политика
Помпео решил за китайцев, что им не нужна Компартия
Госсекретарь США Майк Помпео раскритиковал политический строй Китая, заявив, что китайский народ якобы не желает этой модели.
Шоу-бизнес
Юлия Барановская назвала Аршавина душевнобольным
Телеведущая Юлия Барановская назвала душевно больным отца своих троих детей футболиста Андрея Аршавина.
Культура
RT ответил Навальному роликом «Нас никто не смотрит»
В ролике приводятся отрывки из интервью Уотерса и Кустурицы, они заявляют, что всё же смотрят телеканал.
Шоу-бизнес
Директор Наргиз ответила на жалобы на концерт в Уссурийске
Политика
Венгрия наложила вето на заявление НАТО по Украине
По словам министра, которого цитирует агентство МТИ, послы стран НАТО хотели принять совместное заявление по Украине, однако представитель Венгрии наложил вето, потому что Киев не изменил политику.
Политика
В Кремле отреагировали на стрельбу в воинской части в Забайкалье
Расстрел военнослужащим своих сослуживцев в Забайкалье не является вопросом президента России Владимира Путина.
Происшествия
Появилось видео с дебошем актрисы Лидии Вележевой в самолете
Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео дебоша российской актрисы театра и кино Лидии Вележевой, которую сняли с рейса в Израиль.
Кино
Как молодожены: Высоцкая и Кончаловский показали нежность на людях
В Риме Кончаловский представил свой новый фильм "Грех", который рассказывает об итальянском скульпторе Микеланджело.
Финансы
Курс валют 30 октября: доллар и евро падают
В свою очередь, евро в среду на открытии подешевел на полторы копейки по сравнению с закрытием, курс валюты ЕС составлял 71,02 рубля.
Шоу-бизнес
Лейбл Фадеева расторг контракты со всеми артистами
Экономика
Сбербанк подтвердил покупку доли в Mail.ru
Сбербанк подтвердил сделку по покупке миноритарной доли в интернет-компании Mail.ru Group.
Технологии
Apple купила товарный знак у компании из Зеленограда
Суть сделки Российская группа компаний ISBC продала Apple свой торговый знак AIRTAG, рассказал РБК источник, знакомый с деталями сделки.
Общество
Счетная палата обнаружила вывод денег на господдержку кино в офшоры
Возможен конфликт интересов В состав экспертных советов 2017 – 2019 годов входили представители киносообщества, которые одновременно претендовали на господдержку, указывает Счетная палата, уточнив, что впоследствии именно их проектам предоставлялись субсидии.
Футбол
«Ливерпуль» обыграл «Арсенал» в сверхрезультативном матче Кубка лиги
Мерсисайдский "Ливерпуль" обыграл лондонский "Арсенал" в серии пенальти матча Кубка Английской лиги.
Космос
NASA: изменение климата происходит из-за смещения орбиты Земли
Еще в 1958 году NASA провели исследование воздействия изменения орбиты Земли и её оси на климат планеты.
Происшествия
Автоледи погибла в ДТП на объездной Ново-Ленино в Иркутске
Водитель автомобиля Toyota Land Cruiser Prado не справился с управлением и врезался в LADA XRAY, на объездной дороге Ново-Ленино в Иркутске сегодня утром, 31 октября.
Шоу-бизнес
Мама Тимати показала трогательные снимки Алисы и Ратмира
Мама Тимати показала трогательные снимки Алисы и Ратмира Пока ее сын наслаждается отдыхом на курорте вдали от семьи, Симона Черноморская проводит время с любимыми внуками.
Происшествия
Пятилетний ребенок скончался в детском саду в Коми
В детском саду города Ухта (республика Коми) умер пятилетний ребенок.