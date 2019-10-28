Футбол

News.ruNews.ruКДК РФС отменил красную карточку игроку «Краснодара» Бергу

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) отменил красную карточку, показанную нападающему «Краснодара» Маркусу Бергу в матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Оренбурга» (1:1).
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КДК отменил красную карточку Берга. В воскресенье он может сыграть против «Ростова»

Спорт-Экспресс07:40

КДК РФС отменил красную карточку форварда «Краснодара» Берга

Чемпионат08:03

КДК отменил красную карточку футболиста «Краснодара» Берга в матче с «Оренбургом»

ТАСС Спорт07:45

КДК отменил красную карточку Маркуса Берга в матче «Краснодар» - «Оренбург»

РИА Новости08:12

Форварду «Краснодара» Бергу отменили красную карточку

Кубань 2409:07

«Краснодар» подаст апелляцию в КДК на удаление Берга

Sport24.ru28 октября в 09:12

КДК отменил красную карточку игрока «Краснодара» Берга

Bookmaker-ratings.ru08:01
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Автоматически обработаны 7072 источника, обновлено в 09:28, Ашберн
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Учёные предложили раздавать лекарства по рецептам бесплатно

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Симоньян отказалась говорить с Собчак о Петрове и Боширове

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