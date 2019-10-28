Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза отменил красную карточку нападающего «Краснодара» Маркуса Берга, которую тот получил в матче чемпионата России против «Оренбурга».

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КДК отменил красную карточку Берга в матче против «Оренбурга»

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