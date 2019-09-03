РПЛ

ТАССТАССКДК рассмотрит эпизод с удалением игрока «Тамбова» в матче с ЦСКА

Тамбов — ЦСКА
0 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, 15 сентября
Саранск, Мордовия Арена
19′
Седрик Гогуа
44′
Иван Обляков
49′
Седрик Гогуа
Звонимир Шарлия
Валерий Чуперка
72′
Валерий Чуперка
75′
Михаил Костюков
Павел Карасев
79′
79′
Константин Кучаев
Лукас Сантос
Хызыр Аппаев
Хетаг Хосонов
82′
84′
Ильзат Ахметов
Кристиян Бистрович
85′
Кристиян Бистрович
Сослан Таказов
Андрей Часовских
88′
90′+1′
Хердюр Магнуссен
90′+4′
Хердюр Магнуссен
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) рассмотрит эпизод, связанный с удалением полузащитника «Тамбова» Валерия Чуперки в матче девятого тура чемпионата России с ЦСКА.
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