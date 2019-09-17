с чего всё началось

Белорусские таможенники и сотрудники Комитета государственной безопасности (КГБ) страны раскрыли и пресекли схему переправки через территорию Белоруссии крупных партий оружия с Украины в Россию.

КГБ Белоруссии пресёк контрабанду оружия с Украины в Россию

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