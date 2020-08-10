КГБ Белоруссии сообщил о предотвращении покушения на Тихановскую
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Единый кандидат от оппозиции и главный соперник Александра Лукашенко по выборам в президенты Белоруссии Светлана Тихановская могла оказаться жертвой покушения, сообщает глава КГБ республики Валерий Вакульчик. Такое заявление Вакульчик сделал на белорусском телевидении.В источнике
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