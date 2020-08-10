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CT news
CT news

КГБ Белоруссии сообщил о предотвращении покушения на Тихановскую

Единый кандидат от оппозиции и главный соперник Александра Лукашенко по выборам в президенты Белоруссии Светлана Тихановская могла оказаться жертвой покушения, сообщает глава КГБ республики Валерий Вакульчик. Такое заявление Вакульчик сделал на белорусском телевидении.В источнике
Подробнее о событии
РБК

КГБ Белоруссии заявил о предотвращении покушения на Тихановскую

РБК13:11
Коммерсантъ

КГБ Белоруссии сообщил о предотвращении покушения на Тихановскую

Коммерсантъ12:18
Znak.com

Глава КГБ Белоруссии заявил о предотвращенном покушении на Тихановскую

Znak.com12:22
Lenta.ru

КГБ Белоруссии сообщил о подготовке покушения на Тихановскую

Lenta.ru12:20
Известия

КГБ Белоруссии сообщило о предотвращении покушения на Тихановскую

Известия12:18
РИА Новости

КГБ Белоруссии сообщил о предотвращенном покушении на Тихановскую

РИА Новости12:35
ТАСС

В КГБ Белоруссии сообщили, что на Тихановскую готовилось покушение

ТАСС12:14

Ловчев назвал арбитра Казарцева нелюдем за жёлтую карточку Соболеву

Бывший футболист московского «Спартака» Евгений Ловчев прокомментировал решение арбитра Василия Казарцева показать жёлтую карточку форварду столичной команды Александру Соболеву в матче первого тура Российской премьер-лиги с «Сочи».
RT на русском07:23

Впервые за пять лет август станет для рубля исключением из правил

В случае, если решение в конечном счете будет принято в пользу новых мер поддержки, то мировые финансовые рынки могут продолжить рост, в том числе рубль как один из представителей рисковых активов.
Российская газета23:00
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Кравчук допустил возможность визита в ДНР и ЛНР

Киев, 10 августа 2020, 13:47 — REGNUM Глава украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ), бывший президент Украины Леонид Кравчук не исключает возможность визита на не подконтрольные Украине территории Донбасса.
REGNUM06:47
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Калошин объяснил, почему VAR не отменила второй пенальти в ворота «Спартака»

Руководитель проекта по внедрению системы видеопомощи арбитрам (VAR) в России Леонид Калошин оценил решение арбитра Василия Казарцева назначить второй пенальти в ворота московского «Спартака» в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Сочи» (2:2).
RT на русском14:33

В Крыму планируют построить стационарный водовод для нужд Симферополя

Власти Крыма готовят обоснование для строительства нового стационарного водовода между Тайганским и Симферопольским водохранилищами, между которыми военные проложили трубопровод для переброски воды, чтобы обеспечить нужды Симферополя.
ТАСС06:19
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Лидер Филиппин заявил о готовности лично испытать вакцину из России

Президент Филиппин Родриго Дутерте заявил, что готов первым испытать разработанную в России вакцину от коронавирусной инфекции COVID-19, так как полностью доверяет российским научным исследованиям.
RT на русском14:19

Глава МИД ФРГ высказался за рассмотрение санкций ЕС против Белоруссии

Евросоюз ввел ограничительные меры против Белоруссии в 2004 году в ответ на исчезновение двух оппозиционеров, журналиста и бизнесмена в 1999-2000 годах, а затем расширил их в 2011 году из-за нарушения стандартов проведения выборов и нарушений в сфере прав человека.
ТАСС10:23
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Россиянам рассказали, как обеспечить себе пенсию в 90 тысяч рублей

Чтобы в течение 20 лет доходы на пенсии составляли примерно 100 тысяч рублей, нужно каждый месяц инвестировать 29 тысяч рублей в облигации либо 14,3 тысячи — в сбалансированный портфель из акций и облигаций.
РИА Новости02:26
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