КГБ Белоруссии сообщил о предотвращении покушения на Тихановскую
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На кандидата в президенты Светлану Тихановскую готовилось покушение, сообщил председатель КГБ Белоруссии Валерий Вакульчик. Он добавил, что покушение предотвращено.В источнике
С чего всё началось
В КГБ Белоруссии сообщили, что на Тихановскую готовилось покушение
Председатель КГБ Белоруссии Валерий Вакульчик заявил, что на кандидата в президенты Белоруссии Светлану Тихановскую готовилось покушение.
ТАСС12:14
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