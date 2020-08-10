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Коммерсантъ
Коммерсантъ

КГБ Белоруссии сообщил о предотвращении покушения на Тихановскую

На кандидата в президенты Светлану Тихановскую готовилось покушение, сообщил председатель КГБ Белоруссии Валерий Вакульчик. Он добавил, что покушение предотвращено.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

В КГБ Белоруссии сообщили, что на Тихановскую готовилось покушение

Председатель КГБ Белоруссии Валерий Вакульчик заявил, что на кандидата в президенты Белоруссии Светлану Тихановскую готовилось покушение.
ТАСС12:14
Подробнее о событии
РБК

КГБ Белоруссии заявил о предотвращении покушения на Тихановскую

РБК13:11
ТАСС

В КГБ Белоруссии сообщили, что на Тихановскую готовилось покушение

ТАСС12:14
Комсомольская правда

КГБ Белоруссии: На Светлану Тихановскую готовилось покушение

Комсомольская правда12:30
Lenta.ru

КГБ Белоруссии сообщил о подготовке покушения на Тихановскую

Lenta.ru12:20
Известия

КГБ Белоруссии сообщило о предотвращении покушения на Тихановскую

Известия12:18
Коммерсантъ

КГБ Белоруссии сообщил о предотвращении покушения на Тихановскую

Коммерсантъ12:18
РИА Новости

КГБ Белоруссии сообщил о предотвращенном покушении на Тихановскую

РИА Новости12:35

ФАС признала Apple нарушителем антимонопольного законодательства

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) признала корпорацию Apple нарушителем антимонопольного законодательства после обращения «Лаборатории Касперского» от марта 2019 года, сообщили в пресс-службе ведомства.
ФАС признала Apple нарушителем антимонопольного законодательства
Коммерсантъ12:12
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Силы ОМОНа прибывают в центр Минска

Сотрудники правоохранительных органов Белоруссии оцепили улицы в центре столицы, в том числе в районе стелы "Минск - город-герой", передает корреспондент ТАСС.
ТАСС11:39

Уволен главный сторонник «Лиги справедливости Зака Снайдера»

Совершенно неожиданно был уволен со своего поста глава потокового сервиса HBO Max Боб Гринблатт, который был одним из инициаторов и активных сторонников создания так называемой "Лиги справедливости Зака Снайдера".
Kinonews.ruвчера в 06:57

Минпросвещения планирует создать новые должности в школах России

«В сентябре 2021 года начнём апробацию новой системы аттестации учителей в школах, внедрение новых должностей и квалификационных категорий: учитель-методист, учитель-наставник», — сказал Кравцов.
RT на русском01:27
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Уроженец Чечни задержан за нападение на сотрудницу МВД в Петербурге

В Санкт-Петербурге задержан безработный 21-летний уроженец Чечни, который минувшей ночью в ответ на просьбу сотрудницы миграционной службы предъявить документы вывернул ей руку.
Кавказский узел8 августа в 13:25
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