Футбол

ЧемпионатЧемпионатХ. Ларссон: в переходе Джордана в «Спартак» деньги сыграли роль

В случае с сыном деньги «Спартака» сыграли роль. Но это не единственный повод, почему Джордан играет в РПЛ. Мы с ним считаем, что местная лига очень интересная.
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Хенрик Ларссон рассказал, готов ли организовать фан-клуб «Спартака» в Швеции

Спорт-Экспресс13:39

Х. Ларссон: в переходе Джордана в «Спартак» деньги сыграли роль

Чемпионат14:05

Хенрик Ларссон: «В переходе Йордана в „Спартак“ деньги сыграли какую-то роль»

Sports.ru13:41

Хенрик Ларссон: «Деньги сыграли какую-то роль в переходе Джордана в „Спартак“»

Sport24.ru14:24

Хенрик Ларссон: «Джордан уже добился большего, чем я в его возрасте»

Sportbox.RU14:17

Экс-форвард «МЮ» рассказал о впечатлениях сына от «Спартака»

Газета.Ru15:59
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Религия

ПЦУ заявила о признании ее автокефалии Элладской православной церковью

Православная церковь Украины (ПЦУ) сообщила об официальном признании права Константинополя выдать ей автокефалию со стороны Элладской православной церкви (ЭПЦ).
РБК 14:20
Политика

Лавров оценил планы США «защищать нефтяные месторождения» в Сирии

Сохранение военного присутствия США в Сирии для «защиты нефтяных месторождений» противоречит международному праву, и об этом ведутся дискуссии даже внутри Соединённых Штатов, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
RT на русском 16:50
Политика

В конгрессе США впервые проголосуют по резолюции об импичменте Трампа

Палата представителей американского конгресса проголосует по резолюции об импичменте президента США Дональда Трампа в четверг, 31 октября, сообщила газета The Washington Post.
РБК вчера в 18:04
Общество

Преподаватель ВШЭ оправдался за слова об убогом русском языке

Преподаватель факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики (ВШЭ), филолог Гасан Гусейнов попытался объяснить свои слова об «убогом и клоачном» русском языке.
Известия 15:17
Экономика

Минэкономразвития предложило поменять подход к оценке бедности

Минэкономразвития РФ подготовило проект постановления правительства, предлагающего изменить порядок учета бедности в стране.
Российская газета вчера в 21:46
Кино

Андрей Кончаловский представил в Риме мировую премьеру фильма «Грех»

Мировая премьера российско-итальянского фильма «Грех» режиссера Андрея Кончаловского состоялась в воскресенье вечером, 27 октября, на XIV Римском кинофестивале.
Театрал вчера в 07:37
Экономика

Минфин и ЦБ представили новую систему пенсионных накоплений

Минфин и Банк России представили новую систему пенсионных накоплений, которая получила название "гарантированный пенсионный план" (ГПП).
Российская газета 05:17
Шоу-бизнес

На концерте Аллы Пугачевой в Минске выступит Анастасия Волочкова

2 ноября на концертной площадке в Минске состоится концерт Аллы Пугачевой. В нем примет участие Анастасия Волочкова.
Актуальные Новости 04:09
Армия и оружие

Трамп заявил о ликвидации преемника аль-Багдади

Президент США Дональд Трамп сообщил о гибели преемника ликвидированного лидера ИГ («Исламское государство», террористическая группировка, запрещённая на территории РФ) Абу Бакра аль-Багдади.
News.ru 09:37
Шоу-бизнес

Михалкова объяснила уход из «Уральских пельменей»

Рамблер 15:05
Космос

Россия и Япония могут создать космического робота

Ореанда-Новости вчера в 18:18
Политика

«Нафтогаз» ждет от «Газпрома» предложений по Стокгольмскому арбитражу

"Нафтогаз" предложил "Газпрому" официально передать свое видение вариантов погашения задолженности почти в $3 млрд, которая возникла по результатам Стокгольмского арбитража, и решения других открытых вопросов.
Коммерсантъ 06:59
Экономика

Орешкин заявил, что годовая инфляция в РФ уйдет ниже 3% в январе

Годовая инфляция в России замедлится ниже 3% уже в январе 2020 года и может оказаться ниже этого уровня и по итогам всего 2020 года при сохранении текущей ключевой ставки в 6,5%, сообщил журналистам глава Минэкономразвития Максим Орешкин.
Интерфакс 15:15
Общество

Суд взыскал с Грудинина более 1 млрд рублей

RT на русском 08:01
Экономика

Медведев поручил дать возможность банкам узнавать доходы заемщиков

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил министерствам и Федеральной налоговой службе (ФНС) с участием Банка России до 1 апреля 2020 года обеспечить возможность оперативного получения кредитными организациями сведений для проверки доходов заёмщиков через сайт госуслуги, следует из перечня поручений, опубликованных правительством.
РИА Новости 11:07
Армия и оружие

Испытания новейшей российской ядерной ракеты стартуют в начале года

Начальный этап испытаний предусматривает два пуска ракеты с массогабаритным макетом боевой части из шахтной установки на космодроме «Плесецк» по полигону Кура на Камчатке, сказал один из собеседников «Ведомостей»: планируется провести не менее пяти пусков.
Ведомости 17:11
Футбол

«Интер» обыграл «Брешию» и вышел на 1-е место в Серии А

В матче 10-го тура чемпионата Италии "Интер" обыграл "Брешию" со счётом 2:1. Встреча состоялась в Брешии на стадионе "Марио Ригамонти".
Чемпионат 17:54
Происшествия

В сбитом ЛНР украинском беспилотнике нашли яд

На борту сбитого над территорий самопровозглашенной Луганской народной республики беспилотника украинских силовиков находился яд растительного происхождения.
РЕН ТВ 16:11
Экономика

Стало известно, сколько россияне потеряли от контрсанкций

Продовольственные контрсанкции отнимают у российских потребителей около 445 млрд рублей в год в ценах 2013 года.
Газета.Ru 05:58
Общество

Какие перемены ждут в ноябре каждого знака зодиака

Что изменится в финансовом плане и что будет происходить на работе – все это в гороскопе на ноябрь.
Альметьевск РТВ вчера в 12:01
Кино

Зрители не увидели половину профинансированных Минкультом фильмов

Газета.Ru 09:14
Армия и оружие

Стало известно о столкновениях армий Сирии и Турции

Lenta.ru 07:24
Экономика

«Норникель» подорожал на запрете экспорта из Индонезии

«Норникель» подорожал на запрете экспорта из Индонезии Власти Индонезии, крупнейшего в мире экспортера никелевой руды, не стали ждать конца года, чтобы запретить ее вывоз из страны.
Коммерсантъ вчера в 11:10
Космос

Обнаружена новая карликовая планета в Солнечной системе

Газета.Ru вчера в 13:18
Происшествия

Три человека смертельно отравились на вечеринке в Москве

Известия 03:12
Политика

Палата общин согласилась на досрочные выборы в Великобритании

Палата общин британского парламента большинством голосов согласилась с предложением премьер-министра Бориса Джонсона провести досрочные выборы в середине декабря.
РБК 17:14
Экономика

Операторы связи России просят субсидировать затраты по пакету Яровой

Российские операторы связи «Ростелеком», «МТС», «МегаФон» и «Вымпелком» направили в Минкомсвязь и Минпромторг письмо с просьбой провести субсидирование их затрат на покупку оборудования по пакету антитеррористических поправок в законодательство — так называемому пакету Яровой.
RT на русском 10:39
Общество

Из эфира Урганта вырезали шутку Поперечного

Комик Данила Поперечный рассказал про шутку в студии «Вечернего Урганта» на Первом канале, которую вырезали из эфира передачи.
Lenta.ru 05:32
Игры

В Star Citizen можно поиграть бесплатно до конца этой недели

Разработчики из студии Cloud Imperium Games объявили о начале мероприятия под названием Free Fly, в рамках которого в космический симулятор Star Citizen можно поиграть бесплатно до конца этой недели.
Игромания.ру 05:27
Происшествия

Отец обвиняемого в смертельном ДТП в Екатеринбурге вызван в СКР

Погибли водитель такси и его пассажир. Анализ мочи обвиняемого показал, что он не был под действием наркотиков.
REGNUM 10:03
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Хенрик Ларссон
Шведский футболист
Шведский футболист, нападающий, наиболее известный по выступлениям за шотландский клуб «Селтик» и испанскую «Барселону». Основной игрок сборной Швеции в период с 1993 по 2002 и с 2004 по 2006 годы, в её составе бронзовый призёр чемпионата мира 1994. В ноябре 2003 года назван лучшим футболистом Швеции за последние 50 лет. В 2008 вернулся в сборную для того, чтобы в её составе принять участие в чемпионате Европы.
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Спортивный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «„Спартак“ - народная команда». Фарм-клуб «Спартака» - «Спартак-2» - выступает в Футбольной национальной лиге.
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