Футбол

ЧемпионатЧемпионатХ. Ларссон: в переходе Джордана в «Спартак» деньги сыграли роль

В случае с сыном деньги «Спартака» сыграли роль. Но это не единственный повод, почему Джордан играет в РПЛ. Мы с ним считаем, что местная лига очень интересная.
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Хенрик Ларссон рассказал, готов ли организовать фан-клуб «Спартака» в Швеции

Спорт-Экспресс13:39

Х. Ларссон: в переходе Джордана в «Спартак» деньги сыграли роль

Чемпионат14:05

Хенрик Ларссон: «В переходе Йордана в „Спартак“ деньги сыграли какую-то роль»

Sports.ru13:41

Хенрик Ларссон: «Деньги сыграли какую-то роль в переходе Джордана в „Спартак“»

Sport24.ru14:24

Хенрик Ларссон: «Джордан уже добился большего, чем я в его возрасте»

Sportbox.RU14:17

Экс-форвард «МЮ» рассказал о впечатлениях сына от «Спартака»

Газета.Ru15:59
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Политика

Парламент Британии принял во втором чтении проект о досрочных выборах

Палата общин Великобритании приняла во втором чтении законопроект премьер-министра страны Бориса Джонсона о проведении досрочных парламентских выборов 12 декабря.
RT на русском 14:23
Общество

Заксобрание Петербурга внесло в Госдуму проект о реновации жилья в РФ

Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга во вторник внесли на рассмотрение Госдумы законопроект о реновации жилищного фонда в РФ.
ТАСС 13:21
Технологии

Компания Бекмамбетова научилась синтезировать голоса знаменитостей

Телеканал 360° 11:53
Общество

Профессор-филолог из ВШЭ оправдался за слова об убогом русском языке

Профессор факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики (ВШЭ), доктор филологических наук Гасан Гусейнов объяснил свои слова об убогом и «клоачном» русском языке.
Lenta.ru 14:33
Общество

Грудинин заявил, что у него нет денег на выплату по иску акционеров

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Космос

Обнаружена новая карликовая планета в Солнечной системе

Газета.Ru вчера в 13:18
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Директор Наргиз ответила на жалобы на концерт в Уссурийске

РИА Новости 12:35
Общество

«Л’Этуаль» хочет купить сеть магазинов «Подружка»

Оператор сети косметики и парфюмерии «Л'Этуаль» – «Алькор и Ко» – подал ходатайство о покупке 100% долей в компании «Табер трейд», управляющей сетью магазинов косметики «Подружка», сообщается на сайте Федеральной антимонопольной службы России (ФАС).
Ведомости 13:19
Политика

Активисты в Киеве устроили митинг против разведения сил в Донбассе

В Киеве рядом со зданием офиса президента Украины проходит митинг против разведения сил в Донбассе.
РБК 15:49
Общество

Медведев поручил представить меры по повышению доверия бизнеса к судам

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил силовым органам совместно с Минэкономразвития подготовить предложения, реализация которых повысит доверие бизнеса к правоохранительной и судебной системам.
RT на русском 11:58
Армия и оружие

Турция собирается закупить российские Су-35

Официальные представители правительств Турции и России находятся на "продвинутой стадии переговоров" по российскому истребителю Су-35, заявили турецкие чиновники.
Газета.Ru 15:50
Армия и оружие

Шойгу заявил о досрочном отводе курдов из зоны безопасности в Сирии

РИА Новости 10:38
Общество

Москвичей предупредили о гололедице и мокром снеге

Газета.Ru 15:09
Происшествия

Комиссия назвала версию расстрела в воинской части Забайкалья

Воинская часть расположена далеко от командования и военной прокуратуры, командиры редко контролировали обстановку, в частности подбор личного состава для дежурств и караулов, говорят оба источника РБК со ссылкой на предварительные результаты работы комиссии.
РБК 15:40
Армия и оружие

В НАТО похвастались сопровождением российских Су-35

Как отмечается в заявлении, перехватить российскую группу в небе смогли американские F-16, которые отвечали за защиту воздушного пространства Балтики в Литве Самолеты смогли нагнать мощные Су-35 близ северо-восточной границы НАТО.
Газета.Ru 15:33
Шоу-бизнес

Ольга Зуева и Данила Козловский впервые станут родителями

В семействе востребованных российских актеров Данилы Козловского и Ольги Зуевой в скором времени случится пополнение.
ГлобалМСК.ру вчера в 12:22
Происшествия

В США легкомоторный самолет упал на жилой дом

Легкомоторный самолет упал на жилой дом в американском штате Нью-Джерси, в результате чего два здания загорелись, сообщает телеканал NBC New York.
РИА Новости 12:28
Общество

В Голливуде из-за пожаров отменили премьерный показ «Терминатора»

Премьерный показ фильма "Терминатор: Темные судьбы" отменили в Голливуде из-за бушующих в Калифорнии природных пожаров, сообщает телеканал CNN со ссылкой на заявление компаний Paramount Pictures и Skydance.
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Вышел новый трейлер сериала «Мандалорец»

В сети появился трейлер нового фантастического сериала «Мандалорец», премьера которого состоится в ноябре этого года.
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Кино

Первые фото со съемок фильма «Мелочи» с Джаредом Лето появились в Сети

Актуальные Новости 06:03
Шоу-бизнес

Фадеев перенес сердечный приступ

Максим Фадеев перенес сердечный приступ, рассказал «Суперу» собеседник в окружении продюсера.
Рамблер вчера в 05:34
Политика

У Зеленского призвали Порошенко «не прятаться за спинами женщин»

«Пятый президент Украины Петр Порошенко должен взять на себя ответственность за призывы к убийству президента Владимира Зеленского, которые озвучила депутат от фракции «Европейская солидарность» София Федина».
REGNUM 06:35
Экономика

Законопроект о новом виде накопительной пенсии опубликован в Сети

Минфин вынес на общественное обсуждение законопроект о новой системе добровольных пенсионных накоплений.
Газета.Ru 11:02
Политика

Россия, Турция и Иран приветствуют созыв конституционного комитета САР

Старт прямых межсирийских переговоров состоится 30 октября, в среду, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам переговоров с главами МИД Турции и Ирана Мевлютом Чавушоглу и Мохаммадом Джавадом Зарифом в Женеве.
RT на русском 16:17
Экономика

Орешкин заявил, что годовая инфляция в РФ уйдет ниже 3% в январе

Годовая инфляция в России замедлится ниже 3% уже в январе 2020 года и может оказаться ниже этого уровня и по итогам всего 2020 года при сохранении текущей ключевой ставки в 6,5%, сообщил журналистам глава Минэкономразвития Максим Орешкин.
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«Химки» обыграли «Панатинаикос» в матче Евролиги

В матче регулярного чемпионата Евролиги баскетболисты «Химок» обыграли греческий «Панатинаикос».
RT на русском 14:50
Происшествия

В Ярославле детсадовцы толпой избили девочку

РИА Новости 09:30
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В Петербурге произошел пожар в нежилом здании

РБК 15:36
Армия и оружие

Россия передала Таджикистану вооружение и технику на 320 млн рублей

После завершения совместных учений «Нерушимое братство-2019», Россия подарила таджикской армии военную технику и вооружение на общую сумму около 320 миллионов рублей, об этом сообщает ТАСС.
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Завершены съемки нового фильма о Джеймсе Бонде

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Хенрик Ларссон
Шведский футболист
Шведский футболист, нападающий, наиболее известный по выступлениям за шотландский клуб «Селтик» и испанскую «Барселону». Основной игрок сборной Швеции в период с 1993 по 2002 и с 2004 по 2006 годы, в её составе бронзовый призёр чемпионата мира 1994. В ноябре 2003 года назван лучшим футболистом Швеции за последние 50 лет. В 2008 вернулся в сборную для того, чтобы в её составе принять участие в чемпионате Европы.
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