В случае с сыном деньги «Спартака» сыграли роль. Но это не единственный повод, почему Джордан играет в РПЛ. Мы с ним считаем, что местная лига очень интересная.

Х. Ларссон: в переходе Джордана в «Спартак» деньги сыграли роль

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