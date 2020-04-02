Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксХ5 вернет штрафы за недопоставку товаров для части поставщиков

"Магнит" пока по-прежнему придерживается моратория на штрафы, но будет отслеживать, чтобы поставщики не использовали ситуацию с коронавирусом как предлог для задержек или недопоставок. "Магнит" не рассылал письма об отмене моратория со своей стороны.
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с чего всё началось

Крупнейшие сети магазинов вернули штрафы для поставщиков

X5 управляет сетями «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель». Представитель ритейлера подтвердил «Ведомостям» отмену моратория. По информации одного из поставщиков, подобные письма об отмене моратория на штрафы направляет и «Магнит».
Ведомости06:33

Подробнее о событии

Х5 вернет штрафы за недопоставку товаров для части поставщиков

Интерфакс08:45

Крупнейший ретейлер отказался от моратория на штрафы для поставщиков

РБК08:16

«Магнит» и «Пятерочка» снова вводят штрафы для поставщиков

Моллы.Ru06:54

Торговые сети снова хотят наказывать за недопоставку

Коммерсантъ07:35

«Пятерочка» и «Магнит» вернут штрафы для поставщиков

Компания07:23

Магазины снова вводят штрафы для поставщиков

Live2407:55

Крупнейшие сети магазинов вернули штрафы для поставщиков

Ведомости06:33
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Общество

Главред пермской газеты умерла от коронавируса

BFM.ru 05:32
Общество

Генпрокуратура обнаружила фейки о коронавирусе на сайте «Эха Москвы»

Генпрокуратура во время мониторинга обнаружила сообщения с недостоверной информацией о ситуации с коронавирусом COVID-19 на официальном сайте радиостанции «Эхо Москвы в Оренбурге».
Коммерсантъ 08:48
Общество

В ФМБА заявили об окончании вспышки коронавируса в России к лету

В России выявили 3548 больных коронавирусом (2475 из них — в Москве), 30 человек скончались, 235 выздоровели.
РИА Новости вчера в 20:13
Общество

В Москве ввели штрафы за нарушение режима самоизоляции

Столичные власти ввели наказание за несоблюдение режима повышенной готовности, в частности самоизоляции.
РИА Новости 08:38
Общество

Роспотребнадзор посоветовал не запасаться продуктами

Роспотребнадзор не рекомендует согражданам делать запасы продуктов, отметив, что магазины продолжают работать и еда в них есть.
Интерфакс 02:36
Здоровье

У сотрудницы онкоцентра имени Блохина обнаружили коронавирус

Госпитализация пациентов в отделение химиотерапии и комбинированного лечения злокачественных опухолей приостановлена.
Эхо Москвы вчера в 18:05
Общество

В Забайкалье запретили продажу алкоголя

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов запретил розничную продажу алкоголя на время действия режима самоизоляции из-за коронавируса, говорится в соответствующем постановлении.
Ведомости 08:50
Общество

Странные случаи смерти от COVID-19 зафиксированы в Италии

Российские военные врачи, борющиеся с коронавирусом в Италии, рассказали о странных случаях смерти пациентов с подтвержденным диагнозом.
REGNUM 01:20
Политика

Путин снова обратится к гражданам России

Президент РФ Владимир Путин снова обратится к гражданам России, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 06:04
Здоровье

Коронавирус на Украине: Минздрав озвучил число заболевших и умерших

У 135 пациентов инфекция была обнаружена за последние сутки. Такие данные озвучила пресс-служба Минздрава Украины.
Rusvesna.su 03:59
Происшествия

Два генерала Следственного департамента МВД задержаны за взятку

ФСБ задержала двух генералов Следственного департамента МВД, подозреваемых в получении взятки.
Известия 08:43
Финансы

Сбербанк назвал условия выдачи беспроцентных кредитов на зарплаты

Ранее, 30 марта, Сбербанк сообщал, что планирует в рамках госпрограммы по кредитованию малых и средних предприятий (МСП) на выплату зарплат под 0% выдать малому, микробизнесу и ИП кредиты на 5 млрд рублей, говорится в пресс-релизе банка.
Интерфакс 06:23
Биатлон

Драчев отреагировал на призыв уйти в отставку с поста главы СБР

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев отреагировал на письмо, в котором его призывают уйти в отставку.
МК-Спорт вчера в 05:41
Политика

Глава ЕК рассказала о фейковых новостях о коронавирусе

В интернете растет число фейковых новостей о коронавирусе, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
BFM.ru 31 марта в 11:50
Политика

Лукашенко сравнил ситуацию с коронавирусом в России и Белоруссии

Президент Беларуси Александр Лукашенко 2 апреля дал интервью представительству межгосударственной телерадиокомпании "Мир" в Беларуси President.gov.by Такое сравнение глава государства сделал, комментируя закрытие границы между Россией и Белоруссией.
REGNUM 06:51
Футбол

В ФНЛ заявили, что футбольный сезон в России необходимо доиграть

По словам Ефремова, ФНЛ разделяет позицию Российского футбольного союза (РФС) о необходимости в полном объёме доиграть сезон.
REGNUM 08:40
Общество

Путин провёл совещание с правительством по коронавирусу

Президент России Владимир Путин провёл совещание с правительством по ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19 в стране в дистанционном режиме.
RT на русском вчера в 11:23
Шоу-бизнес

Дмитрий Певцов поздравил Ольгу Дроздову трогательной подборкой

Bimru.ru вчера в 12:35
Общество

Куйвашев ужесточил режим самоизоляции в Свердловской области

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указал о введении дополнительных мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
КП - Екатеринбург 08:48
Экономика

Совфед одобрил закон о кредитных каникулах для граждан и бизнеса

Совет Федерации одобрил закон, который предоставляет право на кредитные каникулы гражданам, индивидуальным предпринимателям, малому и среднему бизнесу, пострадавшим от коронавируса.
РБК 09:00
Здоровье

На коронавирус проверят всех граждан старше 65 лет с симптомами ОРВИ

Главный санитарный врач России Анна Попова поручила губернаторам субъектов РФ обеспечить всем лицам старше 65 лет проведение тестов на коронавирус.
Pravda.Ru 03:38
Общество

В Тюменской области ввели режим полной самоизоляции

Губернатор Тюменской области Александр Моор вводит в регионе режим самоизоляции из-за эпидемии коронавируса.
Новости Тюмени 72.ru 07:20
Здоровье

Режим самоизоляции в Хакасии: кто работает, а кому нельзя

В четверг, 2 апреля, управление пресс-службы и информации главы РХ опубликовало разъяснения: кому можно и нельзя работать.
Хакасия 06:56
Общество

Что изменится в российских законах в апреле 2020 года

1 апреля будет проведен перерасчет коэффициента бонус-малус с учетом попадания владельца транспорта в аварии за последний год, то есть с 1 апреля 2019 года.
РБК 31 марта в 17:00
Гаджеты

IPhone SE 2 может выйти 15 апреля

Поссер утверждает, что в ходе внутреннего обсуждения Apple назвала ориентировочные даты релиза iPhone Se 2. Показать миру новинку компания планирует 15 апреля, а сами продажи начнутся с 22.
IT-World вчера в 10:29
Энергетика

В США обанкротилась добывающая сланцевую нефть компания

Компания Whiting Petroleum, добывающая сланцевую нефть в США, объявила о начале процедуры банкротства.
Российская газета вчера в 18:26
Авто

УАЗ объявил цены на УАЗ «Пикап» с «автоматом»

УАЗ «Пикап» с АКПП в базовой версии «Оптимум» остался с неизменным оснащением: водительская подушка безопасности, светодиодные дневные ходовые огни, штатная аудиоподготовка и иммобилайзер.
SpeedMe вчера в 07:39
Политика

США оплатили половину доставленной из России медпомощи

Половину стоимости гуманитарного груза из России для США оплатил Российский фонд прямых инвестиций, вторая половина была оплачена американской стороной.
BFM.ru 07:17
Общество

В России выявили 771 случай заражения коронавирусом за сутки

В России за сутки зафиксирован 771 новый случай заражения коронавирусом. Общее число заболевших достигло 3548 человек.
Известия 07:16
Общество

В России рассматривают различные сценарии парада Победы

Газета.Ru 06:03
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