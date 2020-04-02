Экономика
ИнтерфаксХ5 вернет штрафы за недопоставку товаров для части поставщиков
"Магнит" пока по-прежнему придерживается моратория на штрафы, но будет отслеживать, чтобы поставщики не использовали ситуацию с коронавирусом как предлог для задержек или недопоставок. "Магнит" не рассылал письма об отмене моратория со своей стороны.
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X5 управляет сетями «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель». Представитель ритейлера подтвердил «Ведомостям» отмену моратория. По информации одного из поставщиков, подобные письма об отмене моратория на штрафы направляет и «Магнит».Ведомости06:33
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