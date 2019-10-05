Хоккей

ИзвестияИзвестияХК «Сибирь» опроверг сообщение о смерти хоккеиста Мнацяна

Новосибирский хоккейный клуб «Сибирь» опроверг информацию о смерти бывшего игрока команды Самвела Мнацяна. Об этом 5 октября сообщили на странице клуба в социальной сети «ВКонтакте». «Авангард» опубликовал непроверенную информацию, а им все поверили.
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«Сибирь» опровергла информацию о гибели Мнацяна

Sportbox.RU10:24

Брат Мнацяна сообщил, что хоккеист жив. Ранее писали о его смерти из-за онкологического заболевания

Sport24.ru09:54

Пресс-служба «Сибири» опровергла сообщение о смерти Мнацяна

РИА Новости09:51

В ХК «Авангард» опровергли сообщения о смерти хоккеиста Самвела Мнацяна

Life.ru09:44

«Сибирь» опровергла информацию о гибели Мнацяна

Матч ТВ10:24

«Авангард» опроверг сообщение о смерти Мнацяна

Чемпионат09:50

«Авангард» опроверг информацию о смерти Мнацяна

Спорт-Экспресс09:50
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