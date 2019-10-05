Хоккей
ИзвестияХК «Сибирь» опроверг сообщение о смерти хоккеиста Мнацяна
Новосибирский хоккейный клуб «Сибирь» опроверг информацию о смерти бывшего игрока команды Самвела Мнацяна. Об этом 5 октября сообщили на странице клуба в социальной сети «ВКонтакте». «Авангард» опубликовал непроверенную информацию, а им все поверили.
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Футбол
Шварценеггер поделился впечатлениями от «Газпром Арены»
Спорт-Экспресс вчера в 07:35
Здоровье
Врачи назвали лучшее время для прививок от гриппа
Главный врач Adventist HealthCare Urgent Care Амра Насир рассказал, в какой период лучше всего делать прививки от гриппа.
Газета.Ru 03 октября в 21:18
Общество
В Гидрометцентре рассказали о сокращении зимнего периода
В средней полосе России происходит постепенное сокращение зимнего периода и, соответственно, увеличение летнего.
Российская газета 01:35
Авто
Новая Skoda Octavia замечена без камуфляжа
На сей раз в распоряжении чешского сайта garaz.cz оказались свежие эксклюзивные снимки лифтбека Skoda Octavia почти без камуфляжа.
Автоновости дня 03 октября в 08:16
Происшествия
На Кубани ребенка заперли в камере хранения в ТЦ
РИА Новости 07:28
Технологии
Запущен реактор мощнейшего в мире атомного ледокола «Арктика»
Пуск реакторной установки прошёл на новом, самом мощном в мире российском головном атомном ледоколе «Арктика».
News.ru 03 октября в 20:48
Авто
Продажи новых легковых автомобилей в РФ снизились
32CARS.ru 04:00
Политика
Власти Дании сняли политические возражения по «Северному потоку — 2»
Дания сняла политические возражения по вопросу строительства на ее территории участка газопровода "Северный поток - 2", пишут СМИ со ссылкой на источники.
Газета.Ru вчера в 02:47
Шоу-бизнес
Звезду Stand Up Юлию Ахмедову госпитализировали с нервным срывом
WomanHit.ru вчера в 09:51
Происшествия
Студентку из Подмосковья убили на «Поле чудес»
Российская газета 10:18
Транспорт
Стали известны детали новых поправок в ПДД в России
В России в правила дорожного движения могут внести поправки, которые предусматривают введение нового термина — «средства индивидуальной мобильности» (СИМ).
Lenta.ru 02:42
Хоккей
Московское «Динамо» обыграло «Автомобилист» в матче КХЛ
Хоккеисты московского "Динамо" переиграли екатеринбургский "Автомобилист" в матче регулярного чемпионата КХЛ и прервали серию из трех поражений.
РИА Новости 10:51
Шоу-бизнес
Энрике Иглесиас показал фото сына от Анны Курниковой
Испанский певец Энрике Иглесиас показал на своей странице в Instagram фотографию своего сына Николаса.
Культуромания вчера в 12:30
Политика
Львовский журналист о жителях Донбасса: 40 лет зачисток и концлагеря
С призывом применить к жителям Донбасса «40 лет зачисток» и отправку в концлагеря в шахтах выступил львовский журналист Олег Радык 4 октября на своей странице в социальной сети Facebook.
REGNUM 05:33
Спорт
Брянский спортсмен завоевал «бронзу» по легкой атлетике
В столице Катара проходит крупны турнир. Спортсмен из Брянска принял участие в данном мероприятии.
Ударник (Гордеевский район) 09:10
Происшествия
В Якутске прошел пикет в поддержку Александра Габышева
5 октября в Якутске прошел пикет в поддержку Александра ГАБЫШЕВА, которого называют воином-шаманом.
SakhaLife.ru вчера в 23:15
Кино
Представлен трейлер фильма Гая Ричи «Джентльмены»
Фильм «Джентльмены» выйдет в российский кинопрокат 13 февраля 2020 года.
Inc-news.ru 03 октября в 13:26
Футбол
«Динамо» отправило Хохлова в отставку
Газета.Ru 10:01
Армия и оружие
Обнародован сценарий ядерной войны в 2025 году
Модель авторов основана на прогнозе роста ядерных вооружений Индии и Пакистана, согласно которому к 2025 году страны будут обладать 400-500 единицами такого оружия мощностью от десятков до сотен килотонн каждая.
Lenta.ru 07:02
Политика
Медведев назвал любопытными наблюдения за импичментом Трампа
Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что любопытно наблюдать за процессом импичмента президента США Дональда Трампа.
РБК 09:43
Футбол
Матч Лиги Европы остановили из-за дрона с флагом Нагорного Карабаха
Матч второго тура группового этапа Лиги Европы между люксембургским "Дюделанжем" и азербайджанским "Карабахом" был прерван из-за флага непризнанной республики, передает Sport24.
Газета.Ru 03 октября в 16:21
Политика
Медведев прокомментировал идею вернуть на Кубу военный контингент
Председатель правительства Дмитрий Медведев прокомментировал разговоры о возможности вернуть на Кубу военную бригаду, как в советские годы.
РИА Новости 09:41
Политика
Microsoft: иранские хакеры пытались взломать аккаунты руководства США
Корпорация Microsoft заявила, что иранские хакеры в течение нескольких недель предприняли ряд кибератак на аккаунты одного из участников президентской гонки и официальных лиц США, отмечается в заявлении на сайте компании.
Аргументы и Факты вчера в 15:31
Футбол
Божович назвал «Сочи» «Зенитом-2»
Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович поделился ожиданиями от матча с «Сочи».
Нева Спорт 03 октября в 15:24
Игры
Red Dead Redemption 2 выйдет на PC 5 ноября
Red Dead Redemption 2 вышла на PlayStation 4 и Xbox One в октябре 2018 года.
Cyber.sports.ru вчера в 10:41
Фигурное катание
Фигуристка Трусова опередила Загитову на турнире в Японии
15-летняя российская фигуристка Александра Трусова выиграла произвольную программу на командном турнире Japan Open в Сайтаме.
РБК 03:46
Гаджеты
В Москве представили смартфоны вьетнамской компании VinSmart
REGNUM вчера в 03:41
Политика
Стало известно, как Владимир Путин проведет свой день рождения
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, как Владимир Путин отметит свой 67-й день рождения.
WMJ.ru вчера в 17:29