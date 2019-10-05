Хоккей

ИзвестияИзвестияХК «Сибирь» опроверг сообщение о смерти хоккеиста Мнацяна

Новосибирский хоккейный клуб «Сибирь» опроверг информацию о смерти бывшего игрока команды Самвела Мнацяна. Об этом 5 октября сообщили на странице клуба в социальной сети «ВКонтакте». «Авангард» опубликовал непроверенную информацию, а им все поверили.
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«Сибирь» опровергла информацию о гибели Мнацяна

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«Сибирь» опровергла информацию о гибели Мнацяна

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Брат Мнацяна сообщил, что хоккеист жив. Ранее писали о его смерти из-за онкологического заболевания

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Life.ru09:44

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Пресс-служба «Сибири» опровергла сообщение о смерти Мнацяна

РИА Новости09:51

«Авангард» опроверг информацию о смерти Мнацяна

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