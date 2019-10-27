Хоккей

ГТРК НовосибирскГТРК НовосибирскХК «Сибирь» победил магнитогорский «Металлург» в овертайме

ХК "Сибирь" победил магнитогорский "Металлург" в овертайме, об этом сообщает пресс-служба клуба. Новосибиры пропустили две шайбы в первом периоде, их забили Кулемин и Потехин.
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Пельтола: забивать всегда приятно, мой первый гол придал «Сибири» энергии

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Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 16:03, Ашберн
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Из-за лесных пожаров в Калифорнии эвакуировали десятки тысяч человек.
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Израиль ускорит рассмотрение просьб россиян об убежище

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Газета.Ru 13:27
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Жюри повернулись к ней на первых же секундах выступления. Они были покорены ее сильным голосом.
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Тренер Этери Тутберидзе поздравила свою подопечную Александру Трусову с победой на этапе Гран-при в Канаде.
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Известный российский боец смешанного стиля Александр Шлеменко поделился мнением о конфликте экс-чемпиона UFC в легком и полулегком весе Конора Макгрегора с дагестанцами.
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В России начались продажи складного смартфона Samsung Galaxy Fold

Сегодня, 25 октября, на территории РФ стартуют продажи первого складного смартфона. Речь идет о модели Samsung Galaxy Fold.
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Ferra 09:29
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Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин после поражения от «Спартака» (0:3) в матче 14-го тура чемпионата России подвел итоги встречи.
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Интерфакс 10:24
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Президент России Владимир Путин во время переговоров попросил турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана закрыть от журналистов карту, которую он принес с собой.
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В офисе Зеленского сообщили о вывозе оружия добровольцев из Донбасса

Украинская полиция изъяла и вывезла оружие, о котором шла речь на встрече в поселке Золотое в Донбассе президента Украины Владимира Зеленского с добровольцами, выступающими против разведения сил.
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Съемки нового фильма о Джеймсе Бонде завершены

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Швейцарский теннисист Роджер Федерер стал победителем турнира в Базеле.
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Настоящими врагами Украины являются неуправляемые националистические группировки, устроившие в стране махновщину, заявила депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская.
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Лесовоз на Урале врезался в трубу и оставил без газа город

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Петербургский «Зенит» разгромил «Крылья Советов» в матче 14-го тура чемпионата РПЛ. Игра в Самаре завершилась со счетом 2:0.
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Мария Бутина вернулась в Россию

Мария Бутина вернулась в Россию после того, как отбыла наказание в американской тюрьме и была депортирована из США.
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ФСБ задержала россиянина за подготовку убийства студентов техникума

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Новая часть Call of Duty не выйдет на PlayStation в России

После жесткой критики российских СМИ в адрес новой части игры серии "Call of Duty: Modern Warfare", действие которой основано на вооруженном конфликте в Сирии, Sony отказалась от идеи выпускать ее в России на платформе PlayStation.
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Главный кардиолог Минздрава предостерег россиян от заблуждений

Главный кардиолог Минздрава Сергей Бойцов посоветовал россиянам уделять больше внимания кровеносным сосудам.
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