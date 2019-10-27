Хоккей
ГТРК НовосибирскХК «Сибирь» победил магнитогорский «Металлург» в овертайме
ХК "Сибирь" победил магнитогорский "Металлург" в овертайме, об этом сообщает пресс-служба клуба. Новосибиры пропустили две шайбы в первом периоде, их забили Кулемин и Потехин.
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Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 16:03, Ашберн
Происшествия
В Петербурге 12-летний мальчик зарезал собственную мать
Российская газета 04:58
Общество
В Калифорнии из-за лесных пожаров эвакуируют десятки тысяч человек
Из-за лесных пожаров в Калифорнии эвакуировали десятки тысяч человек.
РБК 24 октября в 22:33
Технологии
В Google Play пользователи Android подверглись кибератаке
В компании Google уже отреагировали на данные ESET и удалили заряженные приложения.
Astera вчера в 17:15
Политика
Microsoft обошел Amazon в борьбе за военный контракт на $10 млрд
Пентагон заключил с компанией Microsoft десятилетний контракт на $10 млрд.
Ведомости вчера в 06:20
Происшествия
Во Франции обнаружили восемь обмороженных мигрантов в холодильной фуре
Во Франции в грузовике с холодильной камерой нашли восемь обмороженных мигрантов, четверо из которых — дети.
РБК 15:46
Политика
Израиль ускорит рассмотрение просьб россиян об убежище
Власти Израиля приняли решение ускорить процедуру рассмотрения просьб о предоставлении убежища от россиян, передает ТАСС.
Газета.Ru 13:27
Музыка
Россиянка покорила жюри шоу «Голос» за пять секунд
Жюри повернулись к ней на первых же секундах выступления. Они были покорены ее сильным голосом.
Алтайская правда 07:58
Происшествия
Солдат мог расстрелять сослуживцев в Забайкалье из-за издевательств
Коммерсантъ вчера в 11:21
Фигурное катание
Тутберидзе поздравила Трусову с победой на Skate Canada
Тренер Этери Тутберидзе поздравила свою подопечную Александру Трусову с победой на этапе Гран-при в Канаде.
RT на русском 05:38
Единоборства
Шлеменко оценил конфликт Макгрегора с дагестанцами
Известный российский боец смешанного стиля Александр Шлеменко поделился мнением о конфликте экс-чемпиона UFC в легком и полулегком весе Конора Макгрегора с дагестанцами.
Sport24.ru вчера в 14:05
Армия и оружие
Трамп подтвердил гибель лидера ИГ
Коммерсантъ 09:26
Гаджеты
В России начались продажи складного смартфона Samsung Galaxy Fold
Сегодня, 25 октября, на территории РФ стартуют продажи первого складного смартфона. Речь идет о модели Samsung Galaxy Fold.
Gazeta.SPb 25 октября в 00:19
Технологии
Facebook обучила компьютеры «прятать» лица людей от распознавания
Разработка предусматривает искажение лица, тем самым сбивая с толку систему распознавания лиц, но в тот же момент сохраняет естественный внешний вид, который оставляет внешность людей узнаваемой.
Ferra 09:29
Футбол
Юрий Семин: «„Спартак“ победил по делу»
Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин после поражения от «Спартака» (0:3) в матче 14-го тура чемпионата России подвел итоги встречи.
Спорт-Экспресс 12:13
Происшествия
Спасателям пока не удалось найти пропавший под Пермью частный самолет
Спасатели в Пермском крае второй день не могут найти пропавший 26 октября частный легкомотрный самолет "Cessna 172", сообщается в телеграм-канале регионального министерства территориальной безопасности в воскресенье.
Интерфакс 10:24
Политика
Путин попросил закрыть от журналистов принесенную Эрдоганом карту
Президент России Владимир Путин во время переговоров попросил турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана закрыть от журналистов карту, которую он принес с собой.
РБК 10:16
Политика
В офисе Зеленского сообщили о вывозе оружия добровольцев из Донбасса
Украинская полиция изъяла и вывезла оружие, о котором шла речь на встрече в поселке Золотое в Донбассе президента Украины Владимира Зеленского с добровольцами, выступающими против разведения сил.
РБК 15:40
Кино
Съемки нового фильма о Джеймсе Бонде завершены
Народные новости вчера в 14:55
Теннис
Федерер стал победителем турнира в Базеле
Швейцарский теннисист Роджер Федерер стал победителем турнира в Базеле.
Газета.Ru 11:41
Политика
Поклонская указала Зеленскому на настоящих врагов Украины
Настоящими врагами Украины являются неуправляемые националистические группировки, устроившие в стране махновщину, заявила депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская.
РИА Новости 13:16
Происшествия
Ребенок «без лица» родился в Португалии
По мнению родителей, ребенок родился "без лица" по вине врача-акушера, который вел беременность женщины.
Газета.Ru вчера в 00:46
Футбол
«Зенит» обыграл «Крылья Советов»
Петербургский «Зенит» разгромил «Крылья Советов» в матче 14-го тура чемпионата РПЛ. Игра в Самаре завершилась со счетом 2:0.
Коммерсантъ Санкт-Петербург 09:47
Общество
Мария Бутина вернулась в Россию
Мария Бутина вернулась в Россию после того, как отбыла наказание в американской тюрьме и была депортирована из США.
РБК вчера в 04:38
Происшествия
ФСБ задержала россиянина за подготовку убийства студентов техникума
В отношении Банина возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30 (приготовление к преступлению) и п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).
РБК 07:23
Общество
Новая часть Call of Duty не выйдет на PlayStation в России
После жесткой критики российских СМИ в адрес новой части игры серии "Call of Duty: Modern Warfare", действие которой основано на вооруженном конфликте в Сирии, Sony отказалась от идеи выпускать ее в России на платформе PlayStation.
Газета.Ru 25 октября в 15:51
Здоровье
Главный кардиолог Минздрава предостерег россиян от заблуждений
Главный кардиолог Минздрава Сергей Бойцов посоветовал россиянам уделять больше внимания кровеносным сосудам.
Петрозаводск говорит 24 октября в 10:48