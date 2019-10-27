Хоккей
Сиб.фмХК «Сибирь» обыграл «Металлург» из Магнитогорска
Новосибирский клуб продлил победную серию до четырёх матчей; для выявления победителя командам не хватило основного времени В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ 27 октября хоккейный клуб "Сибирь" принимал в Новосибирске магнитогорский "Металлург".
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