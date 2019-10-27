Хоккей
ГТРК НовосибирскХК «Сибирь» победил магнитогорский «Металлург» в овертайме
ХК "Сибирь" победил магнитогорский "Металлург" в овертайме, об этом сообщает пресс-служба клуба. Новосибиры пропустили две шайбы в первом периоде, их забили Кулемин и Потехин.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 11:27, Вашингтон
Наука
Зубы пираньевых рыб по-разному сцеплены в блоки
Американские исследователи узнали, что зубы пираньевых рыб по-разному сцеплены в блоки.
МедиаПоток 10:39
Фигурное катание
Фигуристка Трусова выиграла Гран-при Skate Canada
Российская фигуристка Александра Трусова стала победительницей в женском индивидуальном разряде на этапе Грaн-при Skate Canada.
Национальная служба новостей 04:42
Политика
Вакарчук осудил Зеленского за перепалку с националистами в Золотом
В субботу, 26 октября, Владимир Зеленский прибыл в район разведения сил у поселка Золотое, где вступил в перепалку с одним из представителей националистов.
Украина.ру 10:50
Политика
Кадыров прокомментировал сообщения о ликвидации лидера ИГ
RT на русском 04:04
Шоу-бизнес
Футболист Дмитрий Тарасов подал в суд на бывшую жену
Известный футболист Дмитрий Тарасов подал в суд на свою бывшую жену Оксану.
Аргументы недели 25 октября в 15:25
Шоу-бизнес
Наталья Рудова призвала к бойкоту всех шоу Малахова
Стоит напомнить, первую публикацию рудовой поддержала ее коллега, звезда «Универа» Настасья Самбурская, которая подтвердила, что тоже получала от Малахова предложения заняться эскортом.
Дни24 08:52
Общество
«Мисс Украина» резко высказалась о патриотизме после поста про Крым
Паша разместила в инстаграме публикацию, в которой отмечалось, что "Мисс Украина" не стала излагать государственную позицию по Крыму.
РИА Новости вчера в 08:06
Авто
Когда менять приводной ремень на автомобиле?
Ремень привода на машине представляет собой часть ременной передачи, необходимый для возможности передачи вращения от мотора.
Car.ru 25 октября в 05:27
Происшествия
Солдат расстрелял сослуживцев в военной части в Забайкалье
ТВ Центр 25 октября в 08:11
Армия и оружие
Дональд Трамп подтвердил смерть лидера «Исламского государства»
Президент США Дональд Трамп заявил, что лидер запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» Абу Бакр аль-Багдади был убит в Сирии во время спецоперации, которую проводили американские военные.
Новая газета 10:29
Политика
Трамп намерен выйти из договора по открытому небу
Президент США Дональд Трамп подписал документ о намерении США выйти из Договора по открытому небу.
Газета.Ru 09:24
Хоккей
Овечкин признался в любви к шведскому форварду
Газета.Ru 06:12
Общество
Шнуров рассказал, что пытался списать Географический диктант у Шойгу
Музыкант Сергей Шнуров рассказал, что попытался списать Географический диктант у министра обороны Сергея Шойгу.
РИА Новости 08:46
Политика
Трамп опубликовал оставивший в недоумении пользователей Сети твит
Президент США Дональд Трамп опубликовал в своем Twitter пост, который оставил в недоумении пользователе Сети.
Газета.Ru вчера в 22:08
Технологии
Google создала первый в мире квантовый суперкомпьютер
Компания Google создала первый в мире квантовый суперкомпьютер. Об этом сообщает РИА "Новости".
РЕН ТВ 24 октября в 14:14
Экономика
Кремль проверит информацию о 700 тыс. закрывшихся за год компаний МСП
В Кремле проверят информацию Минэкономики о том, что почти 700 тыс. компаний малого и среднего предпринимательства (МСП) закрылось в России за год, заверил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 25 октября в 08:16
Общество
Умерла солистка «Бурановских бабушек»
Газета.Ru вчера в 12:20
Единоборства
Порноактрису нокаутировали в её первом поединке ММА
Американская звезда фильмов для взрослых Орион Старр дебютировала в ММА на турнире Bellator 231, проходящем в Коннектикуте.
ИнфоСМИ вчера в 13:12
Происшествия
В Петербурге 12-летний мальчик зарезал собственную мать
В Красногвардейском районе Петербурга в своей квартире найдена убитой 46-летняя женщина.
Российская газета 04:58
Культура
Шоу «Слабое звено» возвращается на телеэкраны
На российские телеэкраны вернется викторина «Слабое звено». Передача будет выходить на телеканале «Мир».
7 новостей 25 октября в 15:05
Общество
Новая часть Call of Duty не выйдет на PlayStation в России
После жесткой критики российских СМИ в адрес новой части игры серии "Call of Duty: Modern Warfare", действие которой основано на вооруженном конфликте в Сирии, Sony отказалась от идеи выпускать ее в России на платформе PlayStation.
Газета.Ru 25 октября в 15:51
Происшествия
ФСБ задержала россиянина за подготовку убийства студентов техникума
В отношении Банина возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30 (приготовление к преступлению) и п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).
РБК 07:23
Общество
Главный телеканал Чечни «разоблачил» племянника Рамзана Кадырова
Стали известны причины увольнения Ислама Кадырова – бывшего мэра Грозного и бывшего вице-премьера Чечни, племянника Рамзана Кадырова.
Gorodovoy.spb.ru 25 октября в 08:36
Футбол
Локомотив — Спартак 0:3
Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско получил предупреждение в матче 14-го тура чемпионата России против «Локомотива».
Soccer.ru 10:20
Авто
«УАЗ» рассказал об уникальном автодоме на базе «Буханки»
На сей раз внимания удостоился автодом Adventure Camper, построенный итальянской фирмой Schieppati на базе УАЗ-452 «Буханка».
Автоновости дня вчера в 10:37
Общество
Мария Бутина прилетела в Москву
Россиянка Мария Бутина, освобождённая из заключения в Соединённых Штатах, прилетела в Москву рейсом из Майами.
RT на русском вчера в 04:36