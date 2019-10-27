Хоккей

ГТРК НовосибирскГТРК НовосибирскХК «Сибирь» победил магнитогорский «Металлург» в овертайме

ХК "Сибирь" победил магнитогорский "Металлург" в овертайме, об этом сообщает пресс-служба клуба. Новосибиры пропустили две шайбы в первом периоде, их забили Кулемин и Потехин.
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Победа в овертайме: ХК «Сибирь» обыграл магнитогорский «Металлург»

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ХК «Сибирь» победил магнитогорский «Металлург» в овертайме

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