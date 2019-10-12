Хоккей
РБКХК «Сочи» объявил об отставке Сергея Зубова с поста главного тренера
«Сочи» объявил на своем официальном сайте об отставке главного тренера клуба Сергея Зубова. Исполнять обязанности будет Леонид Береснев. «Руководство клуба благодарит Сергея Александровича за работу и желает успехов в дальнейшей карьере!» — говорится в сообщении клубной пресс-службы.
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Происшествия
В Ленинградской области подросток умер после укола врачей
Следователи Ленинградской области проверяют обстоятельства гибели подростка после действий бригады «скорой помощи», передает телеканал «МИР 24» со ссылкой на пресс-службу регионального управления СКР.
МИР 24 14:55
Наука
Выявлена связь между медленной ходьбой и ранним старением мозга
MedikForum.ru 10:06
Происшествия
Появилось видео избиения звезды «Дома-2» на корпоративе
Участница реалити-шоу «Дома-2» Марго Овсянникова подверглась нападению неизвестной женщины во время выступления на корпоративе в подмосковном Серпухове.
Известия 16:29
Происшествия
Число жертв тайфуна «Хагибис» в Японии увеличилось до пяти
По меньшей мере пять человек погибли, еще 11 пропали без вести из-за тайфуна «Хагибис», обрушившегося на Японию, включая столицу страны Токио.
Коммерсантъ 19:57
Футбол
Агент Луческу: Мирча дал своё согласие возглавить «Динамо»
RT на русском 11:02
Происшествия
Мать подозреваемого в убийстве Лизы Киселевой вступилась за сына
Журналисты федеральных СМИ разыскали мать подозреваемого в убийстве Лизы Киселевой и расспросили ее о сыне.
Похвистнево-Информ 08:11
Армия и оружие
Страны ЛАГ рассмотрят меры против Турции из-за операции в Сирии
Главы МИД Лиги арабских государств (ЛАГ) договорились рассмотреть меры политического и экономического характера против Турции в связи операцией турецких вооруженных сил на севере Сирии.
РИА Новости 10:02
Музыка
На Первом канале начался новый сезон шоу «Голос»
"Газета.Ru" рассказывает о самых ярких моментах первого выпуска нового сезона музыкального шоу Первого канала "Голос".
Газета.Ru вчера в 17:42
Здоровье
Российских водителей проверят на хронический алкоголизм
По информации издания, для получения медсправки будущих водителей обяжут сдать мочу на наркотики, а кровь — на карбогидрат-дефицитный трансферрин (CDT) — маркер, указывающий на хронический алкоголизм.
Lenta.ru 10 октября в 21:28
Шоу-бизнес
Максим Виторган высказался о свадьбе Ксении Собчак
Актер Максим Виторган-младший стал гостем передачи "На троих" с Екатериной Котрикадзе и Тихоном Дзядко.
Дни.ру 05:04
Футбол
Сборная Италии обыграла греков и вышла на Евро-2020
Обеспечить себе выход на Евро-2020 могла также Испания, но "красная фурия" упустила победу в гостевом матче с Норвегией, пропустив на 94-й минуте.
Российская газета 17:08
Кино
Создатель «Сватов» опровергла отъезд Артемьевой в Германию
Генеральный директор актерского агентства «Агни-Кино» Мария Проконичева опровергла появившуюся ранее в СМИ информацию о переезде звезды сериала «Сваты» Людмилы Артемьевой на «неопределенный срок» в Германию.
iReactor 06:22
Футбол
Жена экс-футболиста «Ростова» Новосельцева возмущена решением суда о размере алиментов
Недавно состоялось заседание, на котором суд определил размер алиментов, которые спортсмен должен выплачивать экс-супруге и ребенку.
Donday.ru 07:07
Экономика
Силуанов: Накопленные бизнесом триллионы не работают на экономику
По словам Силуанова, «деньги есть: на счетах предприятий скопилось около 30 трлн рублей, но они не работают, не идут в экономику, потому что есть определенные риски, боязнь, которая превалирует сегодня над теми уровнями доходности, которую можно получить от вложения этих средств», сообщает ТАСС.
Росбалт вчера в 11:00
Армия и оружие
Американский эсминец вошел в Черное море
Американский эсминец "Портер" с управляемым ракетным вооружением вошел в Черное море, сообщили в российском Национальном центре управления обороной.
РИА Новости 13:40
Политика
Глава МИД Украины не видит нужды в общении с Лавровым
Напомним, ранее глава МИД Украины заявлял о наличии трех сценариев развития ситуации в Донбассе.
REGNUM 19:32
Происшествия
Найден автомобиль пропавшей в Екатеринбурге девушки
В Екатеринбурге найден автомобиль пропавшей 10 октября 27-летней Ксении К. Его обнаружили у перекупщиков, пишут местные СМИ.
REGNUM 10:57
Экономика
Власти США приостановили ICO Telegram
По контракту токены Gram должны выйти на рынок 31 октября 2019 года, иначе Telegram придется вернуть инвесторам их вложения.
BFM.ru 15:58
Происшествия
Иранский танкер подорвали двумя ракетами в Красном море
Два взрыва произошли на иранском нефтяном танкере в Красном море. По одной из версий, судно расстреляли ракетами.
Труд вчера в 05:15
Политика
В Кремле не обсуждают возвращение смертной казни
В Кремле «не обсуждается» вопрос о возвращении в России смертной казни, сообщил ТАСС пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 08:54
Кино
«Джокер» собрал более миллиарда рублей в российском прокате
Сборы американского фильма «Джокер» режиссера Тодда Филлипса в российском прокате превысили один миллиард рублей.
iReactor вчера в 19:53
Космос
Двое швейцарских астрономов получили Нобелевскую премию по физике
Швейцарцы Майор и Кело удостоены Нобелевской премии за открытие 1995 года, когда два астронома нашли первую экзопланету.
REGNUM 10 октября в 12:22
Экономика
Bloomberg назвал богатейших людей мирового автопрома
Bloomberg составил рейтинг самых богатых людей, владеющих акциями автопроизводителей и автодилеров.
РБК 18:10
Баскетбол
Трамп не хочет видеть тренера клуба НБА в Белом Доме
Президент США Дональд Трамп отказывается видеться с главным тренером клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Голден Стэйт Уорриорз" Стивом Керром.
Газета.Ru 19:16
Общество
В Канаде ввели режим ЧС из-за снегопада
Премьер центральной канадской провинции Манитоба Брайан Паллистер объявил о введении режима чрезвычайной ситуации из-за сильного снегопада, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 19:43
Политика
РПЦ даст оценку решению Элладской церкви об автокефалии Украины
В свою очередь Священный синод Московского патриархата пообещал дать оценку тому, как решение архиереев о "новой церкви" Украины повлияет на взаимоотношения Русской православной церкви (РПЦ) и Греческой.
Газета.Ru 13:57
Шоу-бизнес
Суд вынес решение по квартире Началовой и Фролова
В июне 2018 года певица обратилась в Никулинский районный суд с иском к Фролову и требованием признать недействительным заключенный между ними договор купли-продажи половины четырехкомнатной квартиры в жилом комплексе «Кутузовская ривьера».
Известия вчера в 12:15
Общество
Ученые рассказали об опасности змееголовых рыб
Змееголовые рыбы, умеющие передвигаться по суше и дышать воздухом, могут нарушить баланс сложившихся диких экосистем, предупреждают ученые.
Известия 19:21