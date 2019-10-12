Хоккей
РБКХК «Сочи» объявил об отставке Сергея Зубова с поста главного тренера
«Сочи» объявил на своем официальном сайте об отставке главного тренера клуба Сергея Зубова. Исполнять обязанности будет Леонид Береснев. «Руководство клуба благодарит Сергея Александровича за работу и желает успехов в дальнейшей карьере!» — говорится в сообщении клубной пресс-службы.
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Общество
Не стало космонавта Алексея Леонова
Газета.Ru вчера в 10:37
Политика
Глава МИД Украины решил просить ЕС «дожать» Россию в вопросе Донбасса
Украина на встрече в понедельник, 14 октября, с главами МИД стран ЕС в Люксембурге намерена просить их «дожать» Россию в вопросе урегулирования ситуации в Донбассе.
РБК 11:21
Армия и оружие
Генштаб Украины усилил боеготовность воинских частей
По приказу начальника генерального штаба Украины Руслана Хомчака в течение выходных и праздничных дней усилена боеготовность воинских частей, сообщила в субботу пресс-служба генштаба ВСУ.
РИА Новости 08:08
Происшествия
Подозреваемого в убийстве девочки в Саратове арестовали
RT на русском 08:23
Происшествия
Два человека погибли в Токио из-за тайфуна «Хагибис»
Два человека погибли и 77 пострадали в Японии из-за обрушившегося на регион тайфуна «Хагибис». Об этом сообщает телеканал NHK.
RT на русском 09:28
Футбол
Российский гимнаст Нагорный выиграл золото на чемпионате мира
Российский спортсмен Никита Нагорный завоевал титул чемпиона мира по спортивной гимнастике в индивидуальном многоборье.
Народные новости вчера в 14:29
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погодной аномалии в России
Температура воздуха в России в октябре превышает климатическую норму на несколько градусов, особенно эта погодная аномалия проявляется в азиатской части страны.
Известия вчера в 21:05
Политика
РПЦ отреагировала на решение Элладской церкви по автокефалии Украины
Заместитель главы отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Николай Балашов высказался по поводу решения Элладской церкви насчет неканонической Православной церкви Украины.
Газета.Ru 10:35
Кино
Умер американский актёр Роберт Форстер
В США в возрасте 78 лет скончался голливудский киноактёр Роберт Форстер. Причиной смерти артиста стал рак головного мозга.
Life.ru 01:32
Здоровье
Названы регионы-лидеры по заболеваемости алкоголизмом
Шесть из десяти регионов с наибольшими количеством заболевших находятся на Дальнем Востоке.
Газета.Ru вчера в 01:27
Авто
Самый дешевый аналог новой Chevrolet Captiva появился у дилеров
Автомобиль официально можно будет приобрести 18 октября, но первые товарные SUV уже появились в официальных дилерских центрах марки.
Новые автомобили вчера в 04:18
Здоровье
Российских водителей проверят на хронический алкоголизм
По информации издания, для получения медсправки будущих водителей обяжут сдать мочу на наркотики, а кровь — на карбогидрат-дефицитный трансферрин (CDT) — маркер, указывающий на хронический алкоголизм.
Lenta.ru 10 октября в 21:28
Политика
Кравчук оценил инициативу Зеленского по Крыму
Первый президент Украины Леонид Кравчук считает несвоевременной инициативу Владимира Зеленского включить тему Крыма в повестку дня переговоров "нормандской четверки".
РИА Новости Крым 06:29
Политика
Стивен Сигал высказался о своей пенсии в России
Lenta.ru вчера в 12:58
Происшествия
Задержанную в России израильтянку приговорили к 7,5 года колонии
Российская газета вчера в 16:32
Политика
Песков прокомментировал идею встречи Путина с Зеленским на саммите СНГ
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на идею главы Белоруссии Александра Лукашенко о том, что российский и украинский лидеры Владимир Путин и Владимир Зеленский могли бы встретиться на саммите СНГ.
Газета.Ru вчера в 06:48
Общество
МЧС предупредило о сильном ветре в Москве
RT на русском 05:13
Здоровье
Продукты, которые могут лишить организм кальция, назвали специалисты
Специалисты назвали список продуктов, которые могут вывести кальций из организма.
Пишет Омск 09:05
Армия и оружие
Германия прекратит военные поставки в Турцию из-за операции в Сирии
Глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что немецкое правительство не будет выдавать разрешения на новые поставки вооружений Турции из-за турецкой военной операции в Сирии.
RT на русском 09:38
Происшествия
ФСИН пообещала уволить начальника колонии после видео с избиениями
Начальника петрозаводской колонии ИК-9 Ивана Савельева уволят после публикации видеозаписи, где он якобы избивает заключенного.
РБК 11:26
Армия и оружие
Россия может возродить атомный поезд «Баргузин»
Россия может вновь вернуться к созданию боевого железнодорожного ракетного комплекса (БЖРК) "Баргузин".
Российская газета 08:14
Шоу-бизнес
Суд постановил, кто унаследует имущество Юлии Началовой
Никулинский суд Москвы принял решение о том, кто станет наследником имущества покойной певицы Юлии Началовой.
Газета.Ru 10:48
Политика
Украина запретила въезд в страну еще четырем российским актерам
Министерство культуры Украины внесло четырех российских актеров в перечень деятелей культуры, которые угрожают национальной безопасности.
BFM.ru вчера в 12:44
Музыка
Группа «Кино» выступит спустя 30 лет
Группа "Кино" впервые за 30 лет выступит с двухчасовым концертом на сценах Москвы и Санкт-Петербурга.
Газета.Ru 04:04
Шоу-бизнес
В Instagram Заворотнюк появилось новое фото
В официальном аккаунте актрисы Анастасии Заворотнюк в Instagram появилась новая фотография – в честь 11-й годовщины венчания с ее супругом Петром Чернышевым.
РИА Новости 08:06
Спорт
Кипчоге впервые пробежал марафон менее чем за два часа
Легкоатлет из Кении Элиуд Кипчоге впервые пробежал марафон менее чем за два часа.
ФАН 07:42
Общество
В ПФР рассказали о компенсационных выплатах пенсионерам. По 12 тысяч рублей
Отделение Пенсионного фонда РФ (ПФР) по Приморскому краю напомнило пенсионерам о необходимости получить компенсационную выплату, которая с недавнего времени увеличилась в два раза, сообщает PRIMPRESS.
Primpress.ru вчера в 10:10
Футбол
«Барселона» может заменить Суареса Кейном или Мбаппе
По информации Mundo Deportivo, в шорт-лист каталонского клуба входят Килиан Мбаппе («ПСЖ»), Гарри Кейн («Тоттенхэм»), Маркус Рэшфорд («Манчестер Юнайтед»), Лаутаро Мартинес («Интер») и Роберто Фирмино («Ливерпуль»).
Бомбардир.ру 04:52
Происшествия
Число жертв трагедии в керченском колледже выросло до 21
Вести.Ru вчера в 21:25
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