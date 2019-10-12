Хоккей
RT на русскомХК «Сочи» уволил тренера Зубова
Как сообщает клубная пресс-служба, «Сочи» уволил Сергея Зубова с поста главного тренера команды. Исполняющим обязанности наставника клуба назначен Леонид Береснев. Зубов возглавлял «Сочи» с марта 2017 года.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7028 источников, обновлено в 19:09, Ашберн
Политика
Ленин Морено ввел комендантский час в Эквадоре
В столице Эквадора вводится комендантский час и военный контроль – об этом объявил президент страны.
Политика
В Польше перед выборами в парламент наступил день тишины
За сутки до парламентских выборов в Польше наступил «День тишины».
Музыка
Финальный концерт прощального тура группы «Ленинград» посетили 67 тыс. человек
Группа Сергея Шнурова "Ленинград" завершила прощальные гастроли концертом в родном городе артиста - Петербурге.
Шоу-бизнес
Жена Оскара Кучеры полтора года скрывала от него рождение сына
Оскар Кучера женат уже в третий раз и воспитывает пятерых детей. В личной жизни актера имеется немало интересных подробностей.
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк находится в состоянии сопора
Актриса Анастасия Заворотнюк находится в состоянии сопора, сообщил сегодня, 11 октября, Mash.
Единоборства
Усик оказался легче Уизерспуна на 12 кг, Бивол легче Кастильо
В соглавном событии вечера выступит чемпион мира по версии WBA Super в полутяжёлом весе Дмитрий Бивол. Его соперником будет Ленин Кастильо.
Экономика
Mail.ru Group и AliExpress завершили создание совместного предприятия
Российский технологический гигант Mail.ru Group и китайский e-commerce игрок AliExpress создали совместное предприятие AliExpress Russia.
Экономика
Bloomberg назвал богатейших людей мирового автопрома
Bloomberg составил рейтинг самых богатых людей, владеющих акциями автопроизводителей и автодилеров.
Происшествия
Найден автомобиль пропавшей в Екатеринбурге девушки
В Екатеринбурге найден автомобиль пропавшей 10 октября 27-летней Ксении К. Его обнаружили у перекупщиков, пишут местные СМИ.
Происшествия
Появилось видео избиения звезды «Дома-2» на корпоративе
Участница реалити-шоу «Дома-2» Марго Овсянникова подверглась нападению неизвестной женщины во время выступления на корпоративе в подмосковном Серпухове.
Политика
В Киеве заявили об отсутствии средств на восстановление Донбасса
Глава президентской партии Украины «Слуга народа» Давид Арахамия заявил об отсутствии денег у Киева на восстановление Донбасса.
Армия и оружие
Джонсон призвал Эрдогана прекратить операцию в Сирии
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал президента Турции Тайипа Эрдогана прекратить военную операцию в Сирии и заявил, что Британия и другие страны готовы поддержать переговоры о перемирии, говорится в переданном в РИА Новости заявлении канцелярии премьера.
Происшествия
В Ленинградской области подросток умер после укола врачей
Следователи Ленинградской области проверяют обстоятельства гибели подростка после действий бригады «скорой помощи», передает телеканал «МИР 24» со ссылкой на пресс-службу регионального управления СКР.
Политика
Постпред России при ЕС дал совет Брюсселю
Постпред России при ЕС Владимир Чижов заявил, что Евросоюзу стоит подумать о сотрудничестве с ЕАЭС и концепции Евразии от Лиссабона до Владивостока.
Авто
Isuzu представила пикап Isuzu D-Max нового поколения
Японская компания Isuzu представила в Таиланде пикап D-Max третьего поколения.
Общество
Умер советский космонавт Алексей Леонов
Советский космонавт Алексей Леонов, первый человек, вышедший в открытый космос, умер на 86-м году жизни.
Армия и оружие
Генштаб Украины усилил боеготовность воинских частей
По приказу начальника генерального штаба Украины Руслана Хомчака в течение выходных и праздничных дней усилена боеготовность воинских частей, сообщила в субботу пресс-служба генштаба ВСУ.
Авто
Появились первые изображения Mitsubishi Outlander нового поколения
Дизайнеры разместили в Сети изображения возможного облика кроссовера Mitsubishi Outlander следующей генерации.
Происшествия
Госдума открестилась от опроса о возвращении смертной казни
Советник председателя Государственной думы Анастасия Кашеварова заявила, что нижняя палата не давала никаких указаний о проведении опроса в соцсетях об отмене моратория на смертную казнь.
Технологии
Visa и MasterCard покинули проект по запуску криптовалюты Libra
В числе компаний, покинувших проект Facebook по разработке криптовалюты Libra Association, оказались Visa и MasterCard.
Происшествия
Отдыхавший в «Артеке» школьник скончался в крымской больнице
В Ялтинской больнице скончался 12-летний петербургский школьник, находившийся в Крыму в международном детском центре "Артек".
Экономика
В России обсуждают запрет «грязного» пальмового масла
Евразийская экономическая комиссия предложила властям ограничить концентрацию вредных веществ в растительных маслах, в том числе пальмовом, о вреде которого в последнее время говорят всё больше.
Армия и оружие
CNN: сирийские курды хотят просить помощи у России вместо США
"Сирийские демократические силы" намерены просить защиты от Турции у России.
Происшествия
В центре Москвы произошла стрельба в ресторане
В ресторане на улице Большая Ордынка между двумя гражданами произошёл конфликт, закончившийся стрельбой.
Политика
РПЦ даст оценку решению Элладской церкви об автокефалии Украины
В свою очередь Священный синод Московского патриархата пообещал дать оценку тому, как решение архиереев о "новой церкви" Украины повлияет на взаимоотношения Русской православной церкви (РПЦ) и Греческой.
Футбол
Пуйоль: «Пике говорит то, что думает. Мне ближе стиль лидерства Месси»
Бывший защитник «Барселоны» Карлес Пуйоль заявил, что ему ближе стиль спокойного и сдержанного лидера, каковым является нападающий сине-гранатовых Лионель Месси, а не эмоциональный и прямолинейный стиль защитника клуба Жерара Пике.
Происшествия
Саратовцы хотели устроить самосуд над убийцей девятилетней девочки
Разгневанные люди требовали устроить самосуд над Туватиным.
Комментарии