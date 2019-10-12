Хоккей

RT на русскомRT на русскомХК «Сочи» уволил тренера Зубова

Как сообщает клубная пресс-служба, «Сочи» уволил Сергея Зубова с поста главного тренера команды. Исполняющим обязанности наставника клуба назначен Леонид Береснев. Зубов возглавлял «Сочи» с марта 2017 года.
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