Как сообщает клубная пресс-служба, «Сочи» уволил Сергея Зубова с поста главного тренера команды. Исполняющим обязанности наставника клуба назначен Леонид Береснев. Зубов возглавлял «Сочи» с марта 2017 года.

Происшествия Избиение звезды «Дома-2» на корпоративе попало на видео Участница реалити-шоу «Дом-2», 23-летняя Марго Овсянникова была избита на корпоративе в Москве, сообщает «Стархит».

Политика В Кремле не обсуждают возвращение смертной казни В Кремле «не обсуждается» вопрос о возвращении в России смертной казни, сообщил ТАСС пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Армия и оружие Франция приостанавливает поставки оружия в Турцию Париж решил приостановить поставки вооружения в Турцию и предупредил Анкару о том, что операция на северо-востоке Сирии угрожает европейской безопасности.

Футбол Жена экс-футболиста «Ростова» Новосельцева возмущена решением суда о размере алиментов Недавно состоялось заседание, на котором суд определил размер алиментов, которые спортсмен должен выплачивать экс-супруге и ребенку.

Авто Эксперты определили реальный срок службы зимней резины Как правильно определить износ зимних шин, рассказали эксперты «Российской газеты».

Армия и оружие Путин: Россия создаст способные преодолеть любую систему ПРО комплексы Президент России Владимир Путин в интервью телеканалам RT Arabic, Al Arabiya и Sky Nеws Arabia заявил, что российская сторона намерена разработать ударные комплексы, которые преодолеют любую систему противоракетной обороны.

Кино Умер американский актёр Роберт Форстер В США в возрасте 78 лет скончался голливудский киноактёр Роберт Форстер. Причиной смерти артиста стал рак головного мозга.

Наука Грибная крепость: как обезопасить города от карстовых провалов Архитектор Анна Будникова предлагает с помощью грибов спасать ее родной Татарстан и другие места, которым угрожают карстовые провалы.

Происшествия В Токио из-за тайфуна «Хагибис» разлилась река Тамагава Тайфун "Хагибис", который в субботу обрушился на центральный регион Японии, вызвал разлив крупной реки Тамагава, которая проходит по Токио.

Политика Президент Эквадора пересмотрит декрет, вызвавший массовые протесты Мэр города Кито Хорхе Йунда заявил по итогам переговоров Ассоциации муниципалитетов Эквадора с президентом страны, что глава государства Ленин Морено согласился пересмотреть декрет, отменяющий субсидии на топливо.

Политика В Киеве заявили об отсутствии средств на восстановление Донбасса Глава президентской партии Украины «Слуга народа» Давид Арахамия заявил об отсутствии денег у Киева на восстановление Донбасса.

Армия и оружие CNN узнал об идее сирийских курдов просить защиты от Турции у России Абди в разговоре с Робаком настаивал, чтобы США либо остановили операцию Турции, либо позволили курдам заключить сделку с правительством Сирии и Россией, позволив российским военным самолетам установить бесполетную зону над северо-восточной Сирией, что помешает Турции наносить удары по сирийской территории.

Футбол Дмитрий Комбаров дебютировал в кино Футболист самарских «Крыльев Советов» Дмитрий Комбаров снялся в картине «Перевод с немецкого», сообщает «Комсомольская правда».

Армия и оружие Военные РФ взяли на сопровождение вошедший в Черное море эсминец США Черноморский флот России взял на сопровождение вошедший сегодня в акваторию Черного моря эсминец Porter ВМС США.

Происшествия В Екатеринбурге трое человек напали на чемпиона мира по карате В Екатеринбурге трое мужчин попытались избить чемпиона мира по карате Дениса Кухарева и его коллегу Алексея Коковина, сообщила "Комсомольская правда".

Здоровье На федеральном канале говорили о мышиной лихорадке в Саратове Максим Мигачев переболел мышиной лихорадкой в мае, когда в городе была зафиксирована первая вспышка заболевания.

Общество Работающих родителей могут лишить пособия по уходу за ребенком "Если в период работы застрахованного лица на условиях неполного рабочего времени уход за ребенком осуществляет иное лицо, право застрахованного лица на ежемесячное пособие по уходу за ребенком прекращается", - значится в пояснительной записке к законопроекту.

Шоу-бизнес Суд определил, кто получит наследство Юлии Началовой Никулинский суд столицы во время нового заседания принял решение о том, наследство артистки достанется ее родителям — Виктору и Таисии Началовым, а также дочке Вере.

Единоборства Армянский боец MMA до потери сознания задушил соперника из Турции Во время 1-го раунда боец из Армении Рафаэль Абрамян почти задушил своего соперника из Турции. Во время боя он выполнил удушающий прием.

Происшествия В Нью-Йорке четыре человека погибли в результате стрельбы в клубе В Нью-Йорке четыре человека погибли и несколько человек пострадали в результате стрельбы в одном из клубов, сообщает New York Post.

Происшествия Бультерьер напал на школьников на детской площадке в Нижневартовске На одной из детских площадок в Нижневартовске бультерьер напал на гуляющих школьников.