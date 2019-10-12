Хоккей

РБКРБКХК «Сочи» объявил об отставке Сергея Зубова с поста главного тренера

«Сочи» объявил на своем официальном сайте об отставке главного тренера клуба Сергея Зубова. Исполнять обязанности будет Леонид Береснев. «Руководство клуба благодарит Сергея Александровича за работу и желает успехов в дальнейшей карьере!» — говорится в сообщении клубной пресс-службы.
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В ХК «Сочи» сменился главный тренер

КП - Кубань08:41

«Сочи» отправил Зубова в отставку

Sports.ru08:16

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Спорт-Экспресс07:53

«Сочи» объявил об уходе Зубова

Матч ТВ08:09

Сергей Зубов отправлен в отставку с поста главного тренера «Сочи»

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