«Сочи» объявил на своем официальном сайте об отставке главного тренера клуба Сергея Зубова. Исполнять обязанности будет Леонид Береснев. «Руководство клуба благодарит Сергея Александровича за работу и желает успехов в дальнейшей карьере!» — говорится в сообщении клубной пресс-службы.

ХК «Сочи» объявил об отставке Сергея Зубова с поста главного тренера

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