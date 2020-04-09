Власти Хабаровского края приняли решение завершить учебный год для учащихся младших и средних классов досрочно. Ученики старших классов продолжат обучение дистанционно. Необходимые девайсы выдадут на время дистанционного обучения нуждающимся школьникам.

Политика В Швеции призвали возобновить санкции против России Шведские парламентарии Керстин Лундгрен и Магнус Эк призвали возобновить антироссийские санкции в рамках Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

Общество Школьники могут досрочно завершить учебный год "Регионы имеют возможность изменить календарный график или завершить учебный год для 1–8-х классов по результатам завершенных четвертей с учетом результатов всероссийских проверочных работ, проведенных в дистанционном формате", - указывается в письме.

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Шоу-бизнес Лидия Федосеева-Шукшина дала свое последнее интервью Разговор состоялся на шоу Леры Кудрявцевой, Секрет на миллион и самое главное, народная артистка дала понять, что это её последнее интервью и больше она не намерена общаться с прессой.

Энергетика Россия может согласиться на сокращение добычи нефти Источник в Минэнерго России сообщил о возможности снизить добычу нефти на 1,6 млн баррелей в сутки в рамках сделки ОПЕК+.

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Политика Песков объяснил функции своего блокатора вирусов Телеграм-канал Life пишет о том, что пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков рассказал о своем блокаторе вируса.