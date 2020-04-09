Коронавирус

Народные новостиНародные новостиХабаровские школы закончат учебный год досрочно из-за коронавируса

Власти Хабаровского края приняли решение завершить учебный год для учащихся младших и средних классов досрочно. Ученики старших классов продолжат обучение дистанционно. Необходимые девайсы выдадут на время дистанционного обучения нуждающимся школьникам.
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Школы Хабаровского края поэтапно отправят на каникулы

КП - Хабаровск04:51

Хабаровские школьники отправятся на досрочные каникулы

PROkhab.ru00:33

Ученики 1–7 классов в Хабаровском крае поэтапно уйдут на каникулы

РИА Новости03:05

Школьников Хабаровского края отправляют на каникулы. Но не всех и поэтапно

AmurMedia.ru02:52

Большинство школьников Хабаровского края уйдут на каникулы досрочно

Хабаровский край сегодня02:30

Хабаровские школьники отправятся на досрочные каникулы

Transsibinfo00:56

Дети из малоимущих семей в Хабаровском крае будут получать сухпайки на досрочных каникулах

Губерния04:47
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Политика

В Швеции призвали возобновить санкции против России

Шведские парламентарии Керстин Лундгрен и Магнус Эк призвали возобновить антироссийские санкции в рамках Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
Lenta.ru 04:50
Общество

Школьники могут досрочно завершить учебный год

"Регионы имеют возможность изменить календарный график или завершить учебный год для 1–8-х классов по результатам завершенных четвертей с учетом результатов всероссийских проверочных работ, проведенных в дистанционном формате", - указывается в письме.
Газета.Ru вчера в 13:35
Армия и оружие

ВКС России активизировались в Идлибе

Несколько самолетов Воздушно-космических сил (ВКС) России заметили в небе над сирийской провинцией Идлиб в среду, 8 апреля, после того, как боевики попытались сорвать военное патрулирование, сообщает Al-Masdar News.
Lenta.ru 05:48
Общество

Путин объявил о новых выплатах на детей для безработных родителей

Президент России Владимир Путин объявил о новых выплатах для семей с детьми, в которых родители оказались без работы из-за экономических последствий коронавируса.
РБК вчера в 10:24
Шоу-бизнес

Лидия Федосеева-Шукшина дала свое последнее интервью

Разговор состоялся на шоу Леры Кудрявцевой, Секрет на миллион и самое главное, народная артистка дала понять, что это её последнее интервью и больше она не намерена общаться с прессой.
Paparazzi.ru вчера в 06:48
Энергетика

Россия может согласиться на сокращение добычи нефти

Источник в Минэнерго России сообщил о возможности снизить добычу нефти на 1,6 млн баррелей в сутки в рамках сделки ОПЕК+.
RT на русском 07:30
Экономика

Аксаков анонсировал увеличение кредита для каникул из-за вируса

Максимальный размер кредита, получатель которого сможет рассчитывать на каникулы при снижении доходов из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19, планируется увеличить, сообщил «Интерфаксу» глава комитета по финансовому рынку Госдумы Анатолий Аксаков.
РБК 06:50
Происшествия

В здании бизнес-центра в Москве произошел взрыв

ТАСС 07:12
Футбол

Россия сохранила 38-е место в рейтинге ФИФА

Сборная России по футболу занимает 38-е место в рейтинге ФИФА, обновленная версия которого обнародована в четверг.
Интерфакс-Спорт 04:49
Здоровье

Минздрав России перечислил пять главных симптомов коронавируса

Минздрав России перечислил пять главных симптомов коронавируса — повышение температуры тела, кашель (сухой или с небольшим количеством мокроты), одышка, утомляемость и ощущение заложенности в грудной клетке.
Lenta.ru 05:32
Общество

В России временно упростят регистрацию безработных

Глава российского правительства Михаил Мишустин сообщил о подписании постановления об упрощённом порядке регистрации безработных в России на бирже труда.
RT на русском 06:23
Кино

Крис Хемсворт спасает сына наркобарона в первом трейлере «Эвакуации»

КиноПоиск 07 апреля в 08:10
Общество

Выпускников школ не станут призывать в армию в этом году

С учетом переноса сроков ЕГЭ из-за коронавируса родители опасаются, что юноши окажутся в армии раньше, чем получат аттестат и поступят в вузы.
Известия 06:46
Политика

Владимир Путин выступит с обращением к россиянам

Сегодня Президент России Владимир Путин выступит с обращением к россиянам, об этом заявили ведущие информационные агентства.
ОГТРК Ямал-Регион вчера в 08:16
Политика

Конте назвал оскорбительным поиск политической подоплеки помощи России

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте назвал оскорбительными для себя и итальянского правительства сообщения о политической мотивации российской стороны, оказавшей Италии помощь в борьбе с коронавирусом.
РБК 06:17
Наука

В Австралии создали препарат, подавляющий коронавирус за 48 часов

Антипаразитарный препарат ивермектин обладает противовирусным действием и способен подавлять размножение SARS-CoV-2 в клеточных культурах до 48 часов, выяснили ученые из австралийского Университета Монаша и Королевского госпиталя в Мельбурне.
РИА Новости вчера в 15:40
Политика

Кремль не отзывал приглашения лидерам на Парад Победы

Российская газета 06:22
Общество

Полиции дали право штрафовать нарушителей самоизоляции в Москве

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил соглашение МВД и правительства Москвы, которое позволит полиции штрафовать всех нарушителей самоизоляции.
РБК вчера в 08:00
Общество

В России за сутки выявили почти 1500 случаев заражения коронавирусом

В России за сутки выявили 1459 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб в своем Telegram-канале.
Lenta.ru 03:45
Здоровье

Минздрав обновил список лекарств для лечения коронавируса

Минздрав России выпустил пятую версию методических рекомендаций (.pdf) по противодействию коронавирусу.
Коммерсантъ 05:28
Общество

Орловцы начнут получать выплаты на детей от 3 до 7 лет с июня

25 марта 2020 года президент Владимир Путин объявил, что все семьи, которые имеют право на материнский капитал, начиная с 1 апреля 2020 года в течении трех месяцев будут получать выплаты в размере 5000 рублей на ребенка до трех лет.
Орловские новости 07:02
Здоровье

В России начали лечить коронавирус новым способом

В Институте скорой помощи имени Склифосовского и московской городской больнице № 52 провели первые процедуры переливания больным COVID-19 плазмы крови доноров, вылечившихся от коронавирусной инфекции.
РИА Новости 06:00
Общество

«Проект» рассказал о «даче Медведева» в Астраханской области

Резиденция сразу строилась под Медведева, рассказал "Проекту" строитель Константин Петрусенко, который, по его словам, работал на объекте с 2013 г. По словам мастера, различные документы по дому подписывала некая Светлана (так же зовут супругу Медведева), она же принимала некоторые решения по интерьеру, утверждала цветовую гамму.
Ведомости вчера в 12:21
Финансы

Курс доллара упал ниже 74 рублей

В ходе торгов на Московской бирже в четверг, 9 апреля, курс доллара расчетами на «завтра» впервые с 17 марта опустился ниже 74 рублей.
Профиль 03:39
Общество

Губернатор Челябинской области уходит на самоизоляцию

Глава региона продолжит работать из дома Губернатор Челябинской области Алексей Текслер принял решение самоизолироваться.
Правда УрФО 02:43
Армия и оружие

США пообещали Украине поддержку в противодействии «российской агрессии»

Министр обороны подтвердил поддержку со стороны США наращивания возможностей украинских сил, направленных на более эффективную оборону от российской агрессии - говорится в сообщении пресс-службы Пентагона.
Военное обозрение 02:55
Политика

Песков объяснил функции своего блокатора вирусов

Телеграм-канал Life пишет о том, что пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков рассказал о своем блокаторе вируса.
ФедералПресс 06:17
Здоровье

Готово ли российское здравоохранение к борьбе с коронавирусом

Что происходит на передовой борьбы с COVID-19 и каков предел прочности у системы здравоохранения, разбирались «Ведомости».
Ведомости вчера в 23:00
Общество

Вывоз россиян из-за границы приостановлен

Вывозные рейсы из-за границы в регионы России временно приостановлены. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в авиакругах.
Газета.Ru 07:22
Общество

Скворцова предсказала срок пика коронавируса в России

Пик заболеваемости коронавирусом в России наступит примерно через 10–14 дней.
Известия вчера в 05:43
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