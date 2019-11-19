Происшествия
Life.ruХабаровский экс-депутат арестован по делу об убийстве
Следственный комитет России запросил сегодня в суде арест предпринимателя и бывшего депутата Хабаровской краевой думы Николая Мистрюкова, суд прошение удовлетворил. Его подозревают в убийстве в 2004 году бизнесмена Евгения Зори. Об этом сообщил следователь на заседании Басманного суда Москвы.
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Басманный суд Москвы заключил во вторник под стражу на два месяца бывшего депутата Хабаровской краевой думы Николая Мистрюкова, подозреваемого в убийстве предпринимателя в 2004 году и покушении на убийство.ТАССвчера в 13:04
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Суд в Москве арестовал экс-депутата из Хабаровского края по делу об убийстве
Говорит Москвавчера в 13:58
Суд арестовал хабаровского экс-депутата, подозреваемого в убийстве
Московский Комсомолецвчера в 14:03
Суд в Москве арестовал экс-депутата из Хабаровского края по делу об убийстве
RT на русскомвчера в 14:03
Автоматически обработано 7060 источников, обновлено в 02:00, Вашингтон
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