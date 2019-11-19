Происшествия

Life.ruLife.ruХабаровский экс-депутат арестован по делу об убийстве

Следственный комитет России запросил сегодня в суде арест предпринимателя и бывшего депутата Хабаровской краевой думы Николая Мистрюкова, суд прошение удовлетворил. Его подозревают в убийстве в 2004 году бизнесмена Евгения Зори. Об этом сообщил следователь на заседании Басманного суда Москвы.
Читать в источнике
Комментировать4
с чего всё началось

Суд арестовал экс-депутата из Хабаровского края Мистрюкова по делу об убийстве

Басманный суд Москвы заключил во вторник под стражу на два месяца бывшего депутата Хабаровской краевой думы Николая Мистрюкова, подозреваемого в убийстве предпринимателя в 2004 году и покушении на убийство.
ТАССвчера в 13:04

Подробнее о событии

Бывшего бизнес-партнера губернатора Хабаровского края арестовали в Москве

Губерниявчера в 20:13

Суд арестовал бизнес-партнера супруги хабаровского губернатора

РБКвчера в 15:12

Суд в Москве арестовал экс-депутата из Хабаровского края по делу об убийстве

Говорит Москвавчера в 13:58

Стали известны причины задержания экс-депутата Хабаровской краевой думы

Известиявчера в 14:08

Суд арестовал хабаровского экс-депутата, подозреваемого в убийстве

Московский Комсомолецвчера в 14:03

Суд в Москве арестовал экс-депутата из Хабаровского края по делу об убийстве

RT на русскомвчера в 14:03

Суд арестовал экс-депутата из Хабаровского края Мистрюкова по делу об убийстве

ТАССвчера в 13:04
Показать все источники
Автоматически обработано 7060 источников, обновлено в 02:00, Вашингтон
Политика

Суд ООН потребовал от России ответить на иск Украины

Международный суд ООН постановил, что Россия должна подготовить документы в ответ на иск Украины до 8 декабря 2020 года.
Lenta.ru вчера в 14:24
Политика

До Украины не дошло более $35 млн военной помощи США

Из выделенных США почти $400 млн на военную помощь Украине до Киева не дошли чуть более $35 млн.
РБК 00:39
Политика

Владимир Зеленский лишил Юлию Тимошенко «сладенького»

Русская Планета вчера в 05:50
Политика

Эстония требует от России вернуть 5 процентов территории

По Тартускому мирному договору в состав независимой Эстонии были включены Ивангород, Изборск, Печоры, Кингисепп и новообразованная волость Нарва.
Вести.Ru 01:51
Политика

Турция не рассматривает вопрос нового соглашения по С-400

РЕН ТВ 00:17
Происшествия

Двое рабочих погибли из-за обвала на кладбище в Мурманской области

Газета.Ru вчера в 15:56
Авто

На продажу выставили старый ВАЗ-2108 с редкой версией мотора

На сайте Auto.ru появилось очередное интересное объявление по продаже бежевой «восьмёрки» 1986 года с небольшим пробегом.
Тарантас Ньюс вчера в 03:48
Происшествия

Сына экс-президента Германии убили во время лекции

Сын экс-президента Германии Рихарда фон Вайцзеккера (занимал пост главы государства с 1984 по 1994 год) скончался 19 ноября от ножевых ранений после нападения во время лекции в берлинской клинике.
Известия вчера в 20:21
Футбол

Опубликованы составы корзин для жеребьевки Евро-2020

Россия уже точно сыграет с Бельгией и Данией. Сегодня, 20 ноября, завершились последние матчи отборочного этапа к финальной части Евро-2020.
NewInform вчера в 19:49
Футбол

Жозе Моуринью назначен главным тренером «Тоттенхэма»

РИА Новости 01:43
Общество

«Открытые медиа»: стоимость недвижимости семьи Алины Кабаевой превысила миллиард рублей

Стоимость недвижимости семьи достигла 1,25 млрд рублей, - пишут "Открытые медиа".
Весьма вчера в 01:53
Армия и оружие

В Индии назвали Rafale превосходящим Су-30МКИ

Lenta.ru 16 ноября в 16:03
Футбол

Черчесов раскритиковал болельщиков за оскорбления Дзюбы

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов после победного матча против команды Сан-Марино прокомментировал оскорбительные возгласы в адрес нападающего Артема Дзюбы.
РБК вчера в 18:01
Экономика

В Госдуме предложили установить минимальную цену за сигареты

Депутаты внесли в Госдуму законопроект, который предлагает ввести в российское законодательство единую минимальную розничную цену (МРЦ) на сигареты.
Известия вчера в 10:25
Футбол

Германия разгромила Северную Ирландию, Гнабри забил 3 мяча

Сборная Германии обыграла Северную Ирландию в матче отборочного турнира Евро-2020 (6:1). Немцы финишировали на первом месте в группе C. Хет-триком отметился нападающий «Баварии» Серж Гнабри.
Спорт-Экспресс вчера в 16:35
Политика

Минэнерго Украины отреагировало на предложение «Газпрома» по транзиту

Глава Минэнерго Украины Алексей Оржель заявил, что предложение «Газпрома» о продлении существующего контракта на транзит газа или же заключение нового соглашения неприемлемо.
RT на русском 18 ноября в 16:32
Происшествия

В Бурятии на озере утонул ребенок

Как сообщили в МЧС Бурятии, там провалился под лёд и утонул ребенок.
Номер один вчера в 20:30
Спорт

В IBU прокомментировали возможный запрет свинца для биатлона

Член правления IBU Туре Бейгард прокомментировал инициативу Еврокомиссии о запрете использования свинца в спорте.
Pravda.Ru вчера в 04:58
Происшествия

Сестры Хачатурян попросили суда присяжных

Защита сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве своего отца, подала ходатайство о проведении судебного заседания при участии присяжных.
Lenta.ru вчера в 12:32
Здоровье

Россиян предупредили о возникающих перед смертью симптомах

Приступы сильной головной боли и двоение в глазах могут оказаться предвестниками смерти.
Lenta.ru 00:20
Общество

Более 80% россиян считают себя счастливыми, сообщает ВЦИОМ

Более 80% россиян в разной степени считают себя счастливыми, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.
РИА Новости вчера в 19:15
Происшествия

Автомобиль с людьми упал в яму с кипятком в Пензе

Легковушка провалилась в яму с кипятком на стоянке, расположенной возле магазина в Пензе.
Газета.Ru вчера в 03:48
Общество

«Ъ»: порядок продажи «красивых» автономеров согласован

RT на русском вчера в 00:11
Шоу-бизнес

Forbes назвал самых богатых российских Instagram-блогеров

Известия 01:30
Происшествия

На Кубани нашли пропавшую девятилетнюю школьницу

В Новокубанском районе Краснодарского края нашли девочку, пропавшую вчера в хуторе Родниковском.
Российская газета 01:48
Происшествия

Грузовик протаранил 13 машин в Волгограде

Сообщается, что у грузовика Scania, который перевозил морковь, отказали тормоза, в результате чего 30-летний водитель протаранил 13 автомобилей.
Вести.Ru вчера в 13:52
Кино

Режиссер «Ангелов Чарли» обвинила мужчин в провале фильма

Новый фильм «Ангелы чарли», режиссером которого стала актриса Элизабет Бэнкс, стартовал в прокате не с самыми лучшими результатами.
iReactor вчера в 14:03
Шоу-бизнес

Лариса Гузеева гуляет по пустынному берегу и молодеет

Актриса уехала в клинику возле моря Вот уже более недели известная актриса и ведущая Лариса Гузеева оздоравливается в одной из клиник на берегу Балтики.
SM News вчера в 07:19
Шоу-бизнес

Мама Тимати рассказала, как относится к сводным сестрам своих сыновей

Анна Юнусова Сегодня же, после бала Tatler, Симона призналась, что лишь благодаря усилию воли не стала настраивать сыновей против сводных сестер.
Вокруг ТВ вчера в 04:31
Общество

В Роструде рассказали, как продлить новогодние каникулы

В 2020 году новогодние каникулы приходятся на 1-8 января. При этом 30 и 31 декабря 2019 года останутся рабочими днями.
РИА Новости 01:19
Как работают Яндекс.Новости?
Главное