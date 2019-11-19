Басманный суд Москвы заключил во вторник под стражу на два месяца бывшего депутата Хабаровской краевой думы Николая Мистрюкова, подозреваемого в убийстве предпринимателя в 2004 году и покушении на убийство.

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Следственный комитет России запросил сегодня в суде арест предпринимателя и бывшего депутата Хабаровской краевой думы Николая Мистрюкова, суд прошение удовлетворил. Его подозревают в убийстве в 2004 году бизнесмена Евгения Зори. Об этом сообщил следователь на заседании Басманного суда Москвы.

Хабаровский экс-депутат арестован по делу об убийстве

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