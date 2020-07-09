Происшествия

Аргументы и ФактыАргументы и ФактыХабаровский губернатор не признал вину в организации убийств

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал не признал вину в организации убийств при задержании, передает ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах. По словам источника, Фургал заявил, что не понимает, с чем связано его задержание, и не признал вину.
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Сергей Фургал не признал вину в организации убийств

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал при задержании не признал вину в организации убийств. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
ТАСС07:14

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Хабаровский губернатор не признаёт вины в инкриминируемых преступлениях

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Во время задержания Фургал не признал свою вину

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Источник: суд не сможет приговорить Фургала к пожизненному заключению

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Губернатор Фургал не признал вину в организации убийств

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Фургал отказался признавать вину при задержании

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СМИ: Фургал не признал вину в организации убийств предпринимателей

Life.ru08:05

Источник ТАСС: Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал при задержании не признал вину в организации убийств

Эхо Москвы08:33
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Автоматически обработаны 7254 источника, обновлено в 21:15, Ашберн
Политика

В Кремле прокомментировали задержание хабаровского губернатора Фургала

Представитель Кремля Дмитрий Песков провел пресс-конференцию, на которой ответил на вопросы журналистов о задержании хабаровского губернатора Сергея Фургала по подозрению в организации убийств.
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Четыре человека с коронавирусом умерли в Алтайском крае за сутки

На 9 июля в Алтайском крае у 5 121 человека подтверждено заражение коронавирусом COVID-19, в числе заболевших 523 ребенка.
Kursk.com 02:29
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Политика

В КНДР заявили о невозможности осуществить денуклеаризацию

КНДР пока не может осуществить денуклеаризацию, как того требуют Соединенные Штаты ми другие страны мира.
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Ученые NASA заявили об открытии параллельной Вселенной

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Армия и оружие

Британия оставила в силе санкции против убитого генерала Сулеймани

Великобритания оставила в силе экономические санкции против генерала элитного иранского спецподразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани, убитого американским беспилотником в начале года.
Lenta.ru 01:29
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Экономика

Дворкович заявил, что Россия вступает в тяжелейший период кризиса

Председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович заявил, что Россия только в вступает в тяжелейший период экономического кризиса, передает ТАСС.
Газета.Ru 07 июля в 10:28
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Происшествия

На Сахалине по подозрению в убийстве ребёнка задержана семейная пара

Южно-Сахалинск, 10 июля 2020, 03:49 — REGNUM На Сахалине сотрудники правоохранительных органов задержали семейную пара, которая подозревается в убийстве пропавшей 6 июля восьмилетней девочки.
REGNUM 20:49
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Экономика

Суд разрешил британскому банку не платить по долгу перед Вексельбергом

По решению Апелляционного суда, Cynergy Bank Limited был вынужден выполнить условие договора и перестать платить по кредиту, так как в противном случае США могли бы ввести вторичные санкции против британского банка за трансакции с подсанкционным лицом — господином Вексельбергом.
Коммерсантъ 02:24
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Авто

Илон Маск заявил о скором создании полностью автономного автомобиля

Илон Маск заявил в ходе церемонии открытия Всемирной конференции по вопросам искусственного интеллекта (WAIC), что Tesla «очень близка» к созданию полностью беспилотного автомобиля.
Коммерсантъ 12:34
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Происшествия

Пропавший мэр Сеула Пак Вон Сун найден мертвым

Пак Вон Сун пропал из своего дома в фешенебельном районе корейской столицы 9 июля днем, а к вечеру тело политика обнаружили сотрудники полиции.
BFM.ru 12:52
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Общество

В России предложили изменить размер автомобильных штрафов

"За грязные номера предлагаем, напротив, уменьшить штраф и ограничиться предупреждением, если на улице плохая погода", — заявил Шкуматов.
РИА Новости 15:37
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Общество

В ВОЗ допустили возвращение ограничений в России из-за коронавируса

России, возможно, придется снова ввести ограничения из-за коронавируса, если граждане не будут соблюдать социальную дистанцию и другие правила.
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Политика

Лукашенко ответил на заявления о стоимости суверенитета Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с представителями крупнейших СМИ заявил, что суверенитет и независимость страны не продаются.
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Общество

Временный президент Боливии Жанин Аньес заразилась коронавирусом

Исполняющая обязанности президента Боливии Жанин Аньес сообщила, что сдала положительный тест на коронавирус.
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Квят может остаться без команды из-за возвращения Феттеля в «Ред Булл»

Российский пилот "Альфа Таури" Даниил Квят рискует остаться без команды.
Газета.Ru 13:25
Общество

В Москве за сутки умерли 28 пациентов с коронавирусом

В Москве за сутки умерли 28 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом теста на коронавирус, сообщили в оперативном штабе.
РИА Новости 15:56
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Общество

Масочный режим ужесточили в Алтайском крае

Вечером 9 июля в Барнауле состоялось заседание оперштаба по ситуации с коронавирусом.
Алтайская правда 10:32
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Экономика

«Доширак» обгоняет «Роллтон» по темпам роста выручки на рынке РФ

Темпы роста выручки "Доширака" в 2019 году были почти в три раза выше, чем у производителя "Роллтона", следует из данных системы "СПАРК-Интерфакс".
Интерфакс 09:01
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Харитонов хочет сразиться с Александром Емельяненко в сентябре

Известный российский боец смешанного единоборств Сергей Харитонов ответил на слова другого популярного россиянина - Александра Емельяненко о принятии его вызова на поединок.
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Футбол

«Рубин» одержал победу над «Краснодаром» в матче чемпионата России

Встреча футболистов казанского «Рубина» и «Краснодара» закончилась со счетом 1:0 в заключительном матче 27-го тура «Тинькофф Российской премьер-лиги» (РПЛ).
Известия 15:59
Происшествия

Фургал не признал вину во вменяемых ему преступлениях

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал не признал вину по обвинениям в организации покушений и убийств предпринимателей.
Известия 16:51
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Происшествия

Женщина погибла после нападения медведя в Красноярском крае

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Общество

Минпросвещения разрешило линейки в школах 1 сентября

Министерство просвещения РФ одобрило проведение школьных линеек 1 сентября. Они пройдут с соблюдением всех мер безопасности.
BFM.ru 08:15
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Общество

Роспотребнадзор предлагает возобновить авиасообщение с 13 странами

Отмечается, что первый перечь стран, в которые можно будет летать, подготовят Роспотребнадзор, Росавиация и МИД, после чего предложат его правительству.
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Экономика

В России выплату в 12 тыс. рублей получат более 1,5 млн пенсионеров

С 1 июля 2020 года в России заработал закон, согласно которому пенсионеры, которые являются опекунами или попечителями лиц до 18 лет, больше не относятся к категории работающих пенсионеров.
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Армия и оружие

В Британии заявили о военном «предупреждении» России

Великобритания направила атомную подводную лодку HMS Trenchant в Арктику для участия в военных учениях в качестве четкого "предупреждения" президенту России Владимиру Путину на фоне усиления российского флота, пишет британское издание Daily Express.
Газета.Ru 15:34
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Шоу-бизнес

Лиза Арзамасова прокомментировала критику её романа с Авербухом

Недавно стало известно, что звезда "Папиных дочек" Лиза Арзамасова встречается с мужчиной, почти в два раза старше себя - фигуристом Ильей Авербухом.
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СК возбудил уголовное дело по факту геноцида в годы ВОВ

Следственные органы возбудили уголовное дело по факту геноцида мирных граждан в годы Великой Отечественной войны на территории Сталинградской области (ныне Волгоградская).
Вести.Ru 11:07
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Происшествия

Директор Приморского океанариума задержан по подозрению в коррупции

Владивосток, 9 июля 2020, 08:34 — REGNUM Глава Приморского океанариума Сергей Логинов задержан правоохранительными органами и подозревается в коррупции.
REGNUM 01:34
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Общество

Депутат Галямина стала свидетелем по делу ЮКОСа 2003 года

Адвокат Галяминой Михаил Бирюков говорил "Интерфаксу", что следственные действия прошли по девяти адресам по делу ЮКОСа о хищениях в 2003 году.
Интерфакс 11:16
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