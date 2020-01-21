Экономика
Красная веснаХабаровский край лидирует по выдаче «Дальневосточной ипотеки»
Еще в декабре 2019 года в кредитные организации в Хабаровском крае было подано более 300 заявок на получения льготного ипотечного кредита под 2% годовых. На данный момент в программе приняли участие девять банков. Планируется, что до конца февраля их число станет еще больше.
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Банки заявили о высочайшем спросе на льготную ипотеку для жителей Дальнего Востока
Общественное телевидение Россиивчера в 09:18
Средний размер кредита по «Дальневосточной ипотеке» в Хабаровском крае составляет 3,5 млн рублей
Интерфакс - Россиявчера в 03:16
Банки называют ажиотажным спрос на льготную ипотеку для жителей Дальнего Востока
ТАСС20 января в 19:56
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