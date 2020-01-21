Экономика

Красная веснаКрасная веснаХабаровский край лидирует по выдаче «Дальневосточной ипотеки»

Еще в декабре 2019 года в кредитные организации в Хабаровском крае было подано более 300 заявок на получения льготного ипотечного кредита под 2% годовых. На данный момент в программе приняли участие девять банков. Планируется, что до конца февраля их число станет еще больше.
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Банки заявили о высочайшем спросе на льготную ипотеку для жителей Дальнего Востока

Общественное телевидение Россиивчера в 09:18
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TelecomDaily 20 января в 01:50
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Кино

«Холоп» стал вторым по сборам в истории российского кинопроката

News.ru 19 января в 15:24
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Радио Комсомольская правда 00:41
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Генеральный директор ВЦИОМ Валерий Фёдоров в беседе с газетой «Известия» рассказал, кто является самым популярным зарубежным политиком у россиян.
RT на русском 00:13
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В Китае новым типом коронавируса заразились уже 324 человека

Число людей, инфицированных новым типом коронавируса в Китае, превысило 320, говорится в заявлении государственного комитета здравоохранения.
РИА Новости вчера в 20:43
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В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги ЦСКА в Москве победил петербургский СКА со счетом 3:2.
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В назначенном 21 января кабинете министров каждый второй — новичок: во вторник сменились 15 членов российского правительства из 31.
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Первое заседание нового состава правительства РФ состоится 21 января.
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия не дает согласия на поставки нефти для Белоруссии из Казахстана.
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