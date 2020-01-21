Экономика

Красная веснаКрасная веснаХабаровский край лидирует по выдаче «Дальневосточной ипотеки»

Еще в декабре 2019 года в кредитные организации в Хабаровском крае было подано более 300 заявок на получения льготного ипотечного кредита под 2% годовых. На данный момент в программе приняли участие девять банков. Планируется, что до конца февраля их число станет еще больше.
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