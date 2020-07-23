с чего всё началось

На 1 июня госдолг региона превысил 57,9 млрд. рублей. В своем Telegram-канале врио губернатора региона Михаил Дегтярев написал, что правительство РФ выделит Хабаровскому краю 1,3 млрд. рублей.

Финансы Названы последствия снижения ключевой ставки ЦБ до нового минимума Москва, 22 июля 2020, 22:47 — REGNUM 24 июля Банк России в очередной раз снизит ключевую ставку до нового минимума, уверен эксперт финансового рынка по брокерской, дилерской деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами Григорий Вершинин. 219

Общество Мурашко рассказал о третьей фазе испытаний вакцины от коронавируса Министр пояснил, что третья фаза испытаний планируется в августе 2020 года.

Политика Посол РФ в Британии: политику Лондона во многом определяет Вашингтон Лондон, 23 июля 2020, 17:16 — REGNUM Проамериканское лобби в британском парламенте во многом определяет антироссийскую политику Лондона, заявил 23 июля посол России в Соединённом Королевстве Андрей Келин в интервью РБК. 12

Здоровье Минздрав Казахстана готовится к поэтапному выходу из карантина Нур-Султан, 23 июля 2020, 08:46 — REGNUM Министерство здравоохранения Казахстана готовится к поэтапному выходу из карантина на основе международного опыта. 1

Футбол Столичный клуб готов выделить «Химкам» 250 млн. руб Напомним, что 22 июля руководство подмосковной команды объявило о решении выступать в РПЛ.

Космос «Роскосмос» запустил грузовой корабль «Прогресс МС-15» к МКС Корабль "Прогресс МС-15" с грузами для экипажа МКС запущен с космодрома Байконур на ракете "Союз-2.1а", следует из трансляции запуска на сайте "Роскосмоса".

Путешествия Мишустин пообещал туристам до 15 тысяч рублей за поездки по РФ Правительство РФ выделит 15 млрд рублей на частичную компенсацию расходов российских туристов на поездки по России, за каждую поездку туристы получат от 5 до 15 тысяч рублей в зависимости от тура, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. 4K

Общество Суд арестовал политолога Федора Крашенинникова Октябрьский районный суд Екатеринбурга арестовал политолога Федора Крашенинникова за оскорбление власти. 609

Общество Госдума приняла закон о кальянах и вейпах Госдума приняла закон о распространении антитабачного законодательства на вейпы и электронные сигареты, в том числе об административной ответственности за его нарушение. 572