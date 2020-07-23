Общество
Моя Москва.онлайнХабаровский край получит 1,3 млрд рублей от Мишустина
На 1 июня госдолг региона превысил 57,9 млрд. рублей. В своем Telegram-канале врио губернатора региона Михаил Дегтярев написал, что правительство РФ выделит Хабаровскому краю 1,3 млрд. рублей.
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Происшествия
Суд признал виновными фигурантов дела о гибели главы Total
РИА Новости 09:43
Шоу-бизнес
71-летняя Алла Пугачева в мини-шортах станцевала на вечеринке
Потом Галкин показал, как Пугачева общается с Григорием Лепсом, а под конец дня удивил подписчиков видео с танцами супруги.
iReactor 02:49
Единоборства
Емельяненко и Исмаилов прошли процедуру взвешивания перед боем
Российские бойцы Александр Емельяненко и Магомед Исмаилов накануне поединка приняли участие в процедуре взвешивания.
РИА Новости 07:59
Общество
Собянин опроверг слухи о введении ограничений в Москве в сентябре
Власти Москвы не планируют возобновлять в сентябре ограничения, связанные с коронавирусной инфекцией.
Известия 09:51
Общество
Еще несколько девушек обвинили Михаила Скипского в домогательствах
Михаила Скипского в домогательствах, передает телеканал Москва 24. Девушки заявили, что на тот момент они были несовершеннолетними.
Москва 24 09:15
Политика
Путин присвоил Кадырову звание генерал-майора
Коммерсантъ 10:22
Авто
Kia опубликовала первое изображение кроссовера Kia Sonet
Компания KIA опубликовала первое изображение серийной версии нового субкомпактного кроссовера KIA Sonet.
Автоновости дня 02:48
Происшествия
Захвативший заложников в Луцке арестован на два месяца
Луцкий районный суд арестовал до 18 сентября Максима Кривоша, захватившего 21 июля автобус с пассажирами.
Коммерсантъ 10:39
Финансы
Названы последствия снижения ключевой ставки ЦБ до нового минимума
Москва, 22 июля 2020, 22:47 — REGNUM 24 июля Банк России в очередной раз снизит ключевую ставку до нового минимума, уверен эксперт финансового рынка по брокерской, дилерской деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами Григорий Вершинин.
REGNUM вчера в 15:47
Происшествия
Захвативший полицейского в Полтаве мужчина освободил заложника
Мужчина, захвативший полицейского в Полтаве, отпустил заложника, сообщается на новостном портале "Общественное" со ссылкой на источник.
РИА Новости 09:15
Общество
Мурашко рассказал о третьей фазе испытаний вакцины от коронавируса
Министр пояснил, что третья фаза испытаний планируется в августе 2020 года.
Rambler News Service 09:36
Происшествия
В Москве задержали подозреваемую в убийстве преподавательницы ВГИК
Следователи задержали женщину, подозреваемую в убийстве 90-летней преподавательницы ВГИК Ирины Шур в Москве, сообщается на сайте Следственного комитета.
РБК вчера в 15:11
Политика
Посол РФ в Британии: политику Лондона во многом определяет Вашингтон
Лондон, 23 июля 2020, 17:16 — REGNUM Проамериканское лобби в британском парламенте во многом определяет антироссийскую политику Лондона, заявил 23 июля посол России в Соединённом Королевстве Андрей Келин в интервью РБК.
REGNUM 10:16
Здоровье
Минздрав Казахстана готовится к поэтапному выходу из карантина
Нур-Султан, 23 июля 2020, 08:46 — REGNUM Министерство здравоохранения Казахстана готовится к поэтапному выходу из карантина на основе международного опыта.
REGNUM 01:46
Политика
Госдуму может покинуть депутат Карелин, а Совфед — пять сенаторов
Госдуму после единого дня голосования в сентябре покинет трехкратный олимпийский чемпион Александр Карелин («Единая Россиия»), пишет РБК со ссылкой на источники.
Коммерсантъ 01:41
Общество
Суд в Москве признал сына Децла наследником первой очереди
«По решению суда Киселев признан наследником первой очереди», — добавили в пресс-службе.
РБК 10:20
Футбол
Столичный клуб готов выделить «Химкам» 250 млн. руб
Напомним, что 22 июля руководство подмосковной команды объявило о решении выступать в РПЛ.
Газета.Ru 10:19
Экономика
Россиянам предрекают потерю сбережений в августе 2020 года
Эксперты предупреждают, что в России уже в августе может наступить девальвация.
ToDay News Ufa вчера в 08:33
Космос
«Роскосмос» запустил грузовой корабль «Прогресс МС-15» к МКС
Корабль "Прогресс МС-15" с грузами для экипажа МКС запущен с космодрома Байконур на ракете "Союз-2.1а", следует из трансляции запуска на сайте "Роскосмоса".
РИА Новости 10:37
Здоровье
Почти 60% россиян имеют избыточный вес
ToDay News Ufa 08:42
Путешествия
Мишустин пообещал туристам до 15 тысяч рублей за поездки по РФ
Правительство РФ выделит 15 млрд рублей на частичную компенсацию расходов российских туристов на поездки по России, за каждую поездку туристы получат от 5 до 15 тысяч рублей в зависимости от тура, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
Интерфакс вчера в 04:32
Общество
Суд арестовал политолога Федора Крашенинникова
Октябрьский районный суд Екатеринбурга арестовал политолога Федора Крашенинникова за оскорбление власти.
Газета.Ru 10:17
Общество
Снос спорткомплекса «Олимпийский» в Москве попал на видео
Снос спортивного комплекса «Олимпийский» в Москве, который проходит в рамках реконструкции, попал на видео.
Lenta.ru 09:43
Общество
Путин пошутил про «сотенку миллиардов» с главой «Газпром нефти»
Путин отметил, что в завод решено вложить 350 млрд рублей до 2025 года, затем Дюков назвал сумму в 250 млрд рублей.
REGNUM 08:51
Общество
Госдума приняла закон о кальянах и вейпах
Госдума приняла закон о распространении антитабачного законодательства на вейпы и электронные сигареты, в том числе об административной ответственности за его нарушение.
RT на русском вчера в 10:00
Кино
Вышел трейлер семейного фантастического фильма «Вратарь Галактики»
Кинокомпания «СТВ» опубликовала трейлер фантастического фильма «Вратарь Галактики» российского и узбекского режиссёра.
Evo-rus.com 06:16
Игры
В Сети появилось видео с геймплеем ремейка игры Mafia
Планируется, что Mafia: Definitive Edition официально представят в сентябре. Играть в нее можно будет также на Xbox One и PlayStation.
Evo-rus.com 03:00
Общество
Главу карельского «Мемориала» приговорили к 3,5 годам колонии
RuNews24.ru вчера в 09:12
Происшествия
Следователь уволился из СК после обращения Бастрыкина к генпрокурору
Старший следователь по особо важным делам Главного управления по расследованию особо важных дел Следственного комитета Руслан Миниахметов уволился из ведомства.
РБК вчера в 13:07