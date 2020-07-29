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Газета.Ru
Газета.Ru

Регионам выделят 9 млрд рублей на льготы россиянам по оплате ЖКУ

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому регионам на предоставление льгот гражданам по оплате услуг ЖКХ выделят свыше 9 млрд рублей. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу правительства.В источнике
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Татар-информ

В Татарстане льготникам выделят более 2 млрд рублей на оплату «коммуналки»

Татар-информвчера в 03:42
Независимая газета

Субвенция для льготников на оплату ЖКУ в размере 800 млн руб. поступит в Хабаровский край

Независимая газета00:37
ТАСС

Хабаровский край получит почти 800 млн рублей на льготы по оплате ЖКХ

ТАСС21:41
Известия

Почти 2,4 млрд рублей выделят льготникам на оплату ЖКХ в Татарстане

Известиявчера в 08:24
РИА Новости

Хабаровский край получит 798 млн руб на льготы жителям по оплате ЖКУ

РИА Новости02:24
URA.Ru

Регионы Урала получат субсидии от государства на льготы по ЖКХ

URA.Ruвчера в 02:29
ТК Звезда

Более 9 млрд рублей перераспределят между регионами России на льготы по оплате ЖКХ

ТК Звездавчера в 02:26
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В Госдуму внесли законопроект о расширении санкций против Украины

Ранее российское правительство внесло в Государственную думу законопроект, позволяющий распространить санкции на компанию, в которой имеют долю более 25% иностранные физические и юридические лица, против которых уже приняты экономические меры.
RT на русскомвчера в 08:30
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Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство

В своем запросе Парфенов призывает проверить – в связи с поправками в Конституцию, запрещающих двойное гражданство государственным деятелям РФ – депутатов, сенаторов и других должностных лиц на наличие иностранного паспорта.
Вести.Ruвчера в 12:27
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Главы Facebook, Apple и Google ответили на вопросы Конгресса о Китае

Главы корпораций Facebook, Apple и Google ответили во время слушаний в подкомитете по антимонопольной политике юридического комитета палаты представителей Конгресса США на вопросы о том, крадут ли власти Китая технологии у американского бизнеса.
Газета.Ru01:34
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Запретят устанавливать подержанные автозапчасти на автомобили в РФ

Как заявили в Минпромторге, запрет на установку автозапчастей, бывших в употреблении, прежде всего касается производителей автокомпонентов и машин, которые должны обеспечить невозможность повторного использования деталей.
Новые автомобили00:13
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