Регионам выделят 9 млрд рублей на льготы россиянам по оплате ЖКУ
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Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому регионам на предоставление льгот гражданам по оплате услуг ЖКХ выделят свыше 9 млрд рублей. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу правительства.В источнике
Подробнее о событии
Субвенция для льготников на оплату ЖКУ в размере 800 млн руб. поступит в Хабаровский край
Независимая газета00:37
Более 9 млрд рублей перераспределят между регионами России на льготы по оплате ЖКХ
ТК Звездавчера в 02:26