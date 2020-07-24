Политика

ВедомостиВедомостиХабаровский врио губернатора уволил трех чиновников команды Фургала

Из правительства Хабаровского края уволились два и уйдет еще один чиновник из ближайшего окружения бывшего губернатора Сергея Фургала. Об этом сообщил врио губернатора Михаил Дегтярев во время эфира в Instagram.
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Михаил Дегтярев
На его место будет назначен Александр Александрович Никитин. Это руководитель аппарата комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, который я возглавлял в Государственной думе, это логично. С руководителем всегда приходит свой руководитель аппарата.
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