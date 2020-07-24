Политика
ВедомостиХабаровский врио губернатора уволил трех чиновников команды Фургала
Дегтярев был назначен врио главы региона 20 июля, через 11 дней после задержания губернатора Сергея Фургала.
Читать в источнике
Оценить1,7K
Подробнее о событии
Показать все источники
Еще один первый зампред увольняется из правительства Хабаровского края
Хабаровский край сегоднявчера в 21:30
Автоматически обработано 7279 источников, обновлено в 03:50, Ашберн
Политика
Китай потребовал от США закрыть генеральное консульство в городе Чэнду
Власти Китая потребовали от Соединенных Штатов закрыть генеральное консульство США в городе Чэнду (провинция Сычуань, Юго-Западный Китай).
ТАСС 00:15
Гаджеты
Android 11 получила внутреннее название Red Velvet Cake
Операционная система Android 11 получила внутреннее название Red Velvet Cake.
Дни24 01:17
Политика
МИД РФ предложил Зеленскому помощь в расшифровке Минских соглашений
Требование президента Украины Владимира Зеленского расшифровать каждый пункт Минских соглашений говорит о непонимании Киевом данного текста, Россия готова помочь украинской стороне в его расшифровке, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире YouTube-канала «Соловьёв LIVE».
Известия вчера в 17:01
Армия и оружие
ВВС США заказали разработку миниатюрных ракет для защиты истребителей
Американская компания Raytheon стала победителем конкурса на создание миниатюрных ракет для самозащиты истребителей.
Военное дело 22 июля в 10:07
Политика
ЦИК определится с проведением трёхдневных выборов в сентябре 2020 года
Учитывая, что Единый день голосования состоится 13 сентября, выборы могут начаться 11 сентября.
REGNUM вчера в 23:56
Экономика
В России предложили ввести пенсионный налоговый вычет
В России необходимо ввести отдельный налоговый вычет в размере 400 тысяч рублей для граждан, которые решили сами копить на будущую пенсию.
Вести.Ru 02:50
Общество
Посол сообщил о запрете торговать товарами из Армении в ТЦ «Твой дом»
Посол Армении в России Вардан Тоганян сообщил, что из торговых центров сети «Твой дом» (входит в Crocus Group Араза Агаларова) исчезли армянские продукты.
Коммерсантъ вчера в 14:32
Общество
Российский депутат голыми руками порвал возмутивший его асфальт
В Орловской области местный депутат Михаил Вдовин выехал на проверку асфальта по просьбе местных жителей и голыми руками порвал покрытие.
Lenta.ru вчера в 11:51
Происшествия
Коронавирус выявлен у российских моряков в Южной Корее
Как минимум у 32 членов экипажа российского рыболовецкого судна, пришвартованного в Пусане, выявлен коронавирус нового типа.
Газета.Ru вчера в 22:40
Общество
Челябинский губернатор продлил коронавирусный режим до 9 августа
Челябинск, 24 июля 2020, 09:42 — REGNUM В Челябинской области коронавирусный режим продлён до 9 августа.
REGNUM 02:42
Экономика
В Совфеде оценили идею о выплате пенсионерам по 15 тысяч рублей
Ранее в Общественной палате предложили единовременно выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей в качестве поддержки в период эпидемии коронавируса.
Lenta.ru 22 июля в 00:40
Армия и оружие
ВВС Румынии сопроводили российские бомбардировщики над Черным морем
РБК вчера в 10:08
Армия и оружие
США обвинили Россию в испытании противоспутникового оружия в космосе
Космическое командование США обвинило Россию в проведении испытания в космосе противоспутникового оружия. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 16:27
Финансы
Курс евро превысил 83 рубля впервые с 4 мая
Курс европейской валюты оказался выше 83 рублей на открытии торгов Московской биржи. Такого показателя он достиг впервые с 4 мая.
BFM.ru 03:09
Здоровье
На Украине за сутки резко выросло число заболевших коронавирусом
На Украине с начала эпидемии зафиксировано 60 995 случаев коронавируса, 1534 летальных, 33 172 пациента выздоровели.
Украина.ру 22 июля в 02:34
Армия и оружие
Опубликовано видео перехвата иранского авиалайнера истребителем США
Известия вчера в 22:41
Авто
Названы лучшие полноприводные машины с пробегом до 1 миллиона рублей
Новые автомобили 22 июля в 14:20
Общество
В день массовой акции протеста Дегтярев уедет из Хабаровска
На субботу, 25 июля, в Хабаровске анонсирована очередная массовая акция.
Коммерсантъ 03:22
Общество
Еще несколько девушек обвинили Михаила Скипского в домогательствах
Михаила Скипского в домогательствах, передает телеканал Москва 24. Девушки заявили, что на тот момент они были несовершеннолетними.
Москва 24 вчера в 09:15
Экономика
Forbes назвал российских миллиардеров, разбогатевших во время пандемии
Журнал Forbes представил список российских миллиардеров, которые больше других разбогатели во время пандемии коронавируса.
Коммерсантъ 02:01
Армия и оружие
В России начались летные испытания новейшего вертолета для спецназа
В России начались летные испытания новейшего вертолета для спецназа Ми-8АМТШ-ВН, сообщает пресс-служба холдинга «Вертолеты России» (входит в «Ростех»).
Rambler News Service 22 июля в 02:34
Происшествия
В Москве задержали 13 участников массовой драки
Полиция задержала в Москве 13 участников драки, в которой ранили одного человека, сообщает пресс-служба ГУМВД по Москве.
РИА Новости 01:32
Шоу-бизнес
Илон Маск предлагал Эмбер Херд защиту от Деппа
Между бывшими супругами Эмбер Херд и Джонни Деппом все еще ведется судебный процесс.
CT news вчера в 14:53
Происшествия
Жена погибшего в ДТП с Ефремовым водителя судится со следствием
Супруга погибшего в ДТП с актером Михаилом Ефремовым водителя Сергея Захарова Ирина подала в суд на следствие, сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на адвоката артиста Эльмана Пашаева.
Газета.Ru 03:35
Игры
Опубликован первый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2
По аналогии с главным конкурентом в лице Sony компания Microsoft провела презентацию, на которой показала игры для консоли нового поколения Xbox Series X. Какие трейлеры увидели зрители - в материале "Газеты.Ru".
Газета.Ru 02:25
Здоровье
За сутки в Приамурье выявлено 28 новых заражений коронавирусом
В Амурской области лабораторно подтверждены 28 новых случаев COVID-2019.
Амур.инфо вчера в 02:58
Футбол
Хавертц согласовал с «Челси» 5-летний контракт с зарплатой 8 млн евро
21-летний немец договорился с лондонским клубом о 5-летнем контракте с зарплатой 8 млн евро в год плюс бонусы, сообщает журналист Николо Скира.
Sports.ru вчера в 23:12
Общество
Навальный нашел у Трутнева «аномально» высокий доход
Юрий Трутнев — член высшего совета «Единой России» и полномочный представитель президента на Дальнем Востоке, который подчиняется напрямую Путину, исполняя его личные указы и планы, напомнил оппозиционер.
Компания вчера в 08:55
Единоборства
Емельяненко оказался тяжелее Исмаилова более чем на 20 кг
REGNUM вчера в 07:23