Дегтярев был назначен врио главы региона 20 июля, через 11 дней после задержания губернатора Сергея Фургала.

Гаджеты Android 11 получила внутреннее название Red Velvet Cake Операционная система Android 11 получила внутреннее название Red Velvet Cake.

Политика МИД РФ предложил Зеленскому помощь в расшифровке Минских соглашений Требование президента Украины Владимира Зеленского расшифровать каждый пункт Минских соглашений говорит о непонимании Киевом данного текста, Россия готова помочь украинской стороне в его расшифровке, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире YouTube-канала «Соловьёв LIVE». 8

Экономика В России предложили ввести пенсионный налоговый вычет В России необходимо ввести отдельный налоговый вычет в размере 400 тысяч рублей для граждан, которые решили сами копить на будущую пенсию. 1,8K

Общество Российский депутат голыми руками порвал возмутивший его асфальт В Орловской области местный депутат Михаил Вдовин выехал на проверку асфальта по просьбе местных жителей и голыми руками порвал покрытие. 46

Происшествия Коронавирус выявлен у российских моряков в Южной Корее Как минимум у 32 членов экипажа российского рыболовецкого судна, пришвартованного в Пусане, выявлен коронавирус нового типа.

Финансы Курс евро превысил 83 рубля впервые с 4 мая Курс европейской валюты оказался выше 83 рублей на открытии торгов Московской биржи. Такого показателя он достиг впервые с 4 мая.

Здоровье На Украине за сутки резко выросло число заболевших коронавирусом На Украине с начала эпидемии зафиксировано 60 995 случаев коронавируса, 1534 летальных, 33 172 пациента выздоровели.

Происшествия В Москве задержали 13 участников массовой драки Полиция задержала в Москве 13 участников драки, в которой ранили одного человека, сообщает пресс-служба ГУМВД по Москве. 39

Происшествия Жена погибшего в ДТП с Ефремовым водителя судится со следствием Супруга погибшего в ДТП с актером Михаилом Ефремовым водителя Сергея Захарова Ирина подала в суд на следствие, сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на адвоката артиста Эльмана Пашаева. 11

Игры Опубликован первый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2 По аналогии с главным конкурентом в лице Sony компания Microsoft провела презентацию, на которой показала игры для консоли нового поколения Xbox Series X. Какие трейлеры увидели зрители - в материале "Газеты.Ru". 490

Футбол Хавертц согласовал с «Челси» 5-летний контракт с зарплатой 8 млн евро 21-летний немец договорился с лондонским клубом о 5-летнем контракте с зарплатой 8 млн евро в год плюс бонусы, сообщает журналист Николо Скира.