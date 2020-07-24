Политика

ВедомостиВедомостиХабаровский врио губернатора уволил трех чиновников команды Фургала

Дегтярев был назначен врио главы региона 20 июля, через 11 дней после задержания губернатора Сергея Фургала.
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Дегтярев произвел перестановки в правительстве Хабаровского края

Московский Комсомолец02:16

Дегтярев провел первые перестановки в руководстве Хабаровского края

РБКвчера в 21:43

Дегтярёв рассказал о перестановках в правительстве Хабаровского края

RT на русскомвчера в 22:30

Дегтярев уволил трех человек из команды Фургала

Коммерсантъвчера в 23:25

Врио главы Хабаровского края сменил трех чиновников из команды Фургала

РИА Новостивчера в 21:36

Еще один первый зампред увольняется из правительства Хабаровского края

Хабаровский край сегоднявчера в 21:30

Дегтярев рассказал о кадровых перестановках в правительстве Хабаровского края

ТАССвчера в 21:05
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Политика

Китай потребовал от США закрыть генеральное консульство в городе Чэнду

Власти Китая потребовали от Соединенных Штатов закрыть генеральное консульство США в городе Чэнду (провинция Сычуань, Юго-Западный Китай).
ТАСС 00:15
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Гаджеты

Android 11 получила внутреннее название Red Velvet Cake

Операционная система Android 11 получила внутреннее название Red Velvet Cake.
Дни24 01:17
Политика

МИД РФ предложил Зеленскому помощь в расшифровке Минских соглашений

Требование президента Украины Владимира Зеленского расшифровать каждый пункт Минских соглашений говорит о непонимании Киевом данного текста, Россия готова помочь украинской стороне в его расшифровке, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире YouTube-канала «Соловьёв LIVE».
Известия вчера в 17:01
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Армия и оружие

ВВС США заказали разработку миниатюрных ракет для защиты истребителей

Американская компания Raytheon стала победителем конкурса на создание миниатюрных ракет для самозащиты истребителей.
Военное дело 22 июля в 10:07
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Политика

Кадыров ввел в Чечне санкции против госсекретаря США Помпео

Известия 03:18
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Политика

ЦИК определится с проведением трёхдневных выборов в сентябре 2020 года

Учитывая, что Единый день голосования состоится 13 сентября, выборы могут начаться 11 сентября.
REGNUM вчера в 23:56
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Экономика

В России предложили ввести пенсионный налоговый вычет

В России необходимо ввести отдельный налоговый вычет в размере 400 тысяч рублей для граждан, которые решили сами копить на будущую пенсию.
Вести.Ru 02:50
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Общество

Посол сообщил о запрете торговать товарами из Армении в ТЦ «Твой дом»

Посол Армении в России Вардан Тоганян сообщил, что из торговых центров сети «Твой дом» (входит в Crocus Group Араза Агаларова) исчезли армянские продукты.
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Общество

Российский депутат голыми руками порвал возмутивший его асфальт

В Орловской области местный депутат Михаил Вдовин выехал на проверку асфальта по просьбе местных жителей и голыми руками порвал покрытие.
Lenta.ru вчера в 11:51
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Происшествия

Коронавирус выявлен у российских моряков в Южной Корее

Как минимум у 32 членов экипажа российского рыболовецкого судна, пришвартованного в Пусане, выявлен коронавирус нового типа.
Газета.Ru вчера в 22:40
Общество

Челябинский губернатор продлил коронавирусный режим до 9 августа

Челябинск, 24 июля 2020, 09:42 — REGNUM В Челябинской области коронавирусный режим продлён до 9 августа.
REGNUM 02:42
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Экономика

В Совфеде оценили идею о выплате пенсионерам по 15 тысяч рублей

Ранее в Общественной палате предложили единовременно выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей в качестве поддержки в период эпидемии коронавируса.
Lenta.ru 22 июля в 00:40
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Армия и оружие

ВВС Румынии сопроводили российские бомбардировщики над Черным морем

РБК вчера в 10:08
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Армия и оружие

США обвинили Россию в испытании противоспутникового оружия в космосе

Космическое командование США обвинило Россию в проведении испытания в космосе противоспутникового оружия. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 16:27
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Финансы

Курс евро превысил 83 рубля впервые с 4 мая

Курс европейской валюты оказался выше 83 рублей на открытии торгов Московской биржи. Такого показателя он достиг впервые с 4 мая.
BFM.ru 03:09
Здоровье

На Украине за сутки резко выросло число заболевших коронавирусом

На Украине с начала эпидемии зафиксировано 60 995 случаев коронавируса, 1534 летальных, 33 172 пациента выздоровели.
Украина.ру 22 июля в 02:34
Армия и оружие

Опубликовано видео перехвата иранского авиалайнера истребителем США

Известия вчера в 22:41
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Авто

Названы лучшие полноприводные машины с пробегом до 1 миллиона рублей

Новые автомобили 22 июля в 14:20
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Общество

В день массовой акции протеста Дегтярев уедет из Хабаровска

На субботу, 25 июля, в Хабаровске анонсирована очередная массовая акция.
Коммерсантъ 03:22
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Общество

Еще несколько девушек обвинили Михаила Скипского в домогательствах

Михаила Скипского в домогательствах, передает телеканал Москва 24. Девушки заявили, что на тот момент они были несовершеннолетними.
Москва 24 вчера в 09:15
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Экономика

Forbes назвал российских миллиардеров, разбогатевших во время пандемии

Журнал Forbes представил список российских миллиардеров, которые больше других разбогатели во время пандемии коронавируса.
Коммерсантъ 02:01
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Армия и оружие

В России начались летные испытания новейшего вертолета для спецназа

В России начались летные испытания новейшего вертолета для спецназа Ми-8АМТШ-ВН, сообщает пресс-служба холдинга «Вертолеты России» (входит в «Ростех»).
Rambler News Service 22 июля в 02:34
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Происшествия

В Москве задержали 13 участников массовой драки

Полиция задержала в Москве 13 участников драки, в которой ранили одного человека, сообщает пресс-служба ГУМВД по Москве.
РИА Новости 01:32
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Шоу-бизнес

Илон Маск предлагал Эмбер Херд защиту от Деппа

Между бывшими супругами Эмбер Херд и Джонни Деппом все еще ведется судебный процесс.
CT news вчера в 14:53
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Происшествия

Жена погибшего в ДТП с Ефремовым водителя судится со следствием

Супруга погибшего в ДТП с актером Михаилом Ефремовым водителя Сергея Захарова Ирина подала в суд на следствие, сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на адвоката артиста Эльмана Пашаева.
Газета.Ru 03:35
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Игры

Опубликован первый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2

По аналогии с главным конкурентом в лице Sony компания Microsoft провела презентацию, на которой показала игры для консоли нового поколения Xbox Series X. Какие трейлеры увидели зрители - в материале "Газеты.Ru".
Газета.Ru 02:25
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За сутки в Приамурье выявлено 28 новых заражений коронавирусом

В Амурской области лабораторно подтверждены 28 новых случаев COVID-2019.
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Футбол

Хавертц согласовал с «Челси» 5-летний контракт с зарплатой 8 млн евро

21-летний немец договорился с лондонским клубом о 5-летнем контракте с зарплатой 8 млн евро в год плюс бонусы, сообщает журналист Николо Скира.
Sports.ru вчера в 23:12
Общество

Навальный нашел у Трутнева «аномально» высокий доход

Юрий Трутнев — член высшего совета «Единой России» и полномочный представитель президента на Дальнем Востоке, который подчиняется напрямую Путину, исполняя его личные указы и планы, напомнил оппозиционер.
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Единоборства

Емельяненко оказался тяжелее Исмаилова более чем на 20 кг

REGNUM вчера в 07:23
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