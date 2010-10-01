Лига чемпионов
Матч ТВХаби Алонсо может сменить Зидана на посту главного тренера «Реала»
Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес может пригласить экс-полузащитника «Ливерпуля» Хаби Алонсо на пост главного тренера сливочных. Отмечается, что руководство «Реала» крайне недовольно результатами команды под руководством Зинедина Зидана и уже начало поиски замены.
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Шоу-бизнес
Организатор поездки Заворотнюк в Ереван рассказала о странном шраме
Вечерний курьер вчера в 06:47
Происшествия
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ТАСС вчера в 03:52
Религия
Православные отмечают Рождество Пресвятой Богородицы
Рождество Пресвятой Богородицы в 2019 году отмечается православными христианами 21 сентября.
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Армия и оружие
Пентагон: атаку на саудовские НПЗ не мог отразить ни один комплекс ПВО
Ни одна отдельно взятая система противовоздушной и противоракетной обороны не может отразить атаку, подобную той, которая была совершена против Саудовской Аравии 14 сентября, заявил председатель объединенного комитета начальников штабов США Джозеф Данфорд.
РИА Новости вчера в 19:27
Происшествия
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Российская газета вчера в 18:29
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Главу красноярской колонии отстранили после банкета со стриптизом
Врио начальника колонии-поселения № 14 в поселке Тамтачет Иркутской области отстранен от работы на время служебной проверки по факту публикации в Сети видеозаписи «корпоративного мероприятия» с участием его подчиненных.
РБК вчера в 05:18
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РИА Новости вчера в 21:38
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Телепрограмма вчера в 19:57
Происшествия
Умер один из северокорейских браконьеров, задержанных в Японском море
Один из северокорейских браконьеров, напавших при задержании на российских пограничников, умер.
ТАСС вчера в 05:45
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Умер актер из «Бандитского Петербурга» и «Улиц разбитых фонарей»
«С прискорбием сообщаем, о том что 20 сентября в возрасте 75 лет ушел из жизни народный артист России, актер ТЮЗа имени Брянцева Игорь Георгиевич Шибанов», — сказано в сообщении театра.
Телеканал 360° вчера в 11:19
Общество
В Японии из-за тайфуна отменили более 200 рейсов
Японские авиакомпании отменили более внутренних рейса из-за приближения к южным регионам страны тайфуна «Тапа».
РБК 00:27
Шоу-бизнес
Деми Мур рассказала о групповом сексе с Эштоном Кутчером
Американская актриса Деми Мур в своей книге «Наизнанку» рассказала об опыте группового секса во время ее брака с артистом Эштоном Кутчером.
Телеканал 360° вчера в 14:46
Политика
Новак: трехсторонние переговоры по транзиту газа прошли конструктивно
По словам главы Минэнерго, представители России услышали от украинских коллег заинтересованность в продолжении сотрудничества с 1 января 2020 года.
RuNews24.ru вчера в 02:35
Здоровье
ВОЗ предупредила о способном убить десятки миллионов вирусе
От 50 до 80 миллионов человек по всему миру могут заразиться всего за 36 часов.
Уралинформбюро 19 сентября в 08:36
Политика
Министр инфраструктуры Украины оценил идею строительства Hyperloop
Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий в беседе с газетой "Наше місто" прокомментировал идею строительства в стране системы сверхскоростных перевозок в вакуумной среде Hyperloop.
RT на русском вчера в 21:30
Происшествия
Подозреваемый в убийстве сотрудников спецсвязи в Брянске задержан
Ранее стало известно, что в Брянске во время нападения неизвестных вооружённых людей на отдел специальной связи в ночь на 20 сентября были застрелены два сотрудника спецсвязи.
RT на русском вчера в 14:19
Армия и оружие
В США признали бессилие перед гиперзвуковыми ракетами РФ
Журналисты американского издания The National Interest признали неспособность США отразить атаку гиперзвуковыми ракетами.
News.ru 19 сентября в 22:38
Шоу-бизнес
Онколог прокомментировал улучшение состояния Анастасии Заворотнюк
Врач-онколог, кандидат медицинских наук Александр Братик считает выход 48-летней актрисы Анастасии Заворотнюк из комы «добрым знаком».
Ugpressa.ru 19 сентября в 23:24
Авто
Mitsubishi представит новый кроссовер
На Токийском автосалоне компания Mitsubishi представит новый кроссовер.
Ньюс-НН 18 сентября в 12:30
Шоу-бизнес
Барановскую засняли за поцелуями с солистом «Иванушек International»
Телеведущую Юлию Барановскую, воспитывающую трех детей от футболиста Андрея Аршавина, заметили в объятиях солиста группы "Иванушки International" Кирилла Туриченко.
ТВ Центр 19 сентября в 07:46
Кино
Мультфильм «Маша и Медведь» вышел в кинотеатрах Великобритании
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Политика
Меланья Трамп оконфузилась на открытии монумента Вашингтону
Первая леди США Меланья Трамп попала в неловкую ситуацию на открытии монумента Джорджу Вашингтону в американской столице.
РИА Новости вчера в 20:33
Общество
Немецкий журналист сравнил жизнь в России и Европе
Немецкий журналист Доминик Калус в своей статье для портала Ostexperte.de рассказал о различиях в бытовой жизни россиян и европейцев.
РИА Новости вчера в 19:13
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«Рэмбо: Последняя кровь» получил крайне жестокий рекламный ролик Тот самый нож, которым умело орудует Рэмбо в фильме, Сильвестр Сталлоне в «День Рэмбо» выставил на аукцион.
Игромания.ру 19 сентября в 08:18
Гаджеты
Samsung агитирует всех скорее переходить на EUV-литографию
Источник изображения: Samsung Корпорация Intel тоже не скрывает, что будет внедрять EUV-литографию в рамках 7-нм технологии, но пока говорит только о первом поколении 7-нм техпроцесса, который она освоит в 2021 году при производстве графического процессора.
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Армия и оружие
Российские истребители заблокировали новую атаку Израиля на Сирию
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Avia.pro вчера в 04:57
Теннис
Медведев и Рублёв сразятся на теннисном турнире в Петербурге
Диалог вчера в 03:25
Политика
Киев объяснил «недоразумением» несогласование формулы Штайнмайера
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RT на русском вчера в 07:10
Футбол
РФС объяснил отказ зарегистрировать Кокорина
Life.ru вчера в 10:07
Политика
МИД Украины прокомментировал сообщения о давлении Трампа на Зеленского
Глава украинского МИД Вадим Пристайко в беседе с «Громадське» прокомментировал сообщения о том, что американский лидер Дональд Трамп оказывал давление на президента Украины Владимира Зеленского.
RT на русском вчера в 22:31