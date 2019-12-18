Общество
ProstoProSportХабиб, Кокорин и Мамаев вошли в топ-30 персон года
В ходе исследования авторы основывались на число сообщений в СМИ с 1 января по 13 декабря 2019 года. Среди спортивных персон лидером стал форвард «Зенита» и сборной РФ по футболу Артем Дзюбы, который в общем рейтинге занял 20-е место. Он упоминался в СМИ свыше 102 000 раз.
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Нападающий «Зенита» и сборной России Артем Дзюба занял наивысшее место среди спортсменов в медиарейтинге «Топ-50 персон 2019 года» по версии «Медиалогии».Sport24.ru04:43
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