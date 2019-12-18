с чего всё началось

В ходе исследования авторы основывались на число сообщений в СМИ с 1 января по 13 декабря 2019 года. Среди спортивных персон лидером стал форвард «Зенита» и сборной РФ по футболу Артем Дзюбы, который в общем рейтинге занял 20-е место. Он упоминался в СМИ свыше 102 000 раз.

Хабиб, Кокорин и Мамаев вошли в топ-30 персон года

Происшествия Рамиль Шамсутдинов признан потерпевшим в деле о неуставных отношениях Возбуждено уголовное дело по факту неуставных отношений в части в Забайкальском крае, где 25 октября солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов перестрелял восьмерых сослуживцев.

Общество В Хабаровске эвакуировали 35 детсадов из-за угрозы минирования Сообщения о заложенных взрывных устройствах поступили в 35 детских садов в Хабаровске, сообщили ТАСС в пресс-службе городской администрации в четверг.

Гаджеты Процессоры AMD Renoir для ноутбуков предложат интегрированную графику Vega 13 Что касается семейства мобильных гибридных процессоров AMD Renoir, то в него войдёт восемь моделей с уровнем TDP в 15 Вт и ещё шесть более мощных моделей с TDP в 45 Вт. Среди более мощных чипов будут присутствовать модели со встроенной графикой, включающей 8 или 9, 10 или 11 и 12 или 13 вычислительных блоков.

Политика Комитет сената США одобрил санкции против России В августе США ввели второй пакет санкций против России по делу Скрипалей, который включает в себя ограничения на госдолг России и требование Вашингтона к международным организациям, например ВБ и МВФ, не предоставлять кредиты Москве.

Шоу-бизнес Нелли Ермолаева разводится с мужем Андреев в свою очередь тоже посвятил бывшей избраннице теплые слова. Нелли Ермолаева боится лишиться мужа из-за ребенка.

Армия и оружие В Сирии повторно испытали российские Су-57 Российские истребители пятого поколения Су-57 успешно прошли повторные испытания в Сирии, сообщил начальник Генштаба ВС России генерал Валерий Герасимов на встрече с иностранными военными атташе.

Здоровье Репродуктолог рассказал, когда женщине следует рожать первого ребенка "Лучше всего рожать ребенка до 35 лет, потому что после уже происходит снижение потенциала к деторождению, поэтому лучше первого ребенка рожать пораньше", - рассказала Краснопольская в интервью РИА Новости.

Политика Генассамблея ООН приняла резолюцию по Крыму Генеральная ассамблея ООН поддержала украинский проект резолюции о ситуации с соблюдением прав человека в Крыму и Севастополе.

Общество Роскомнадзор заблокировал сайт lostfilm.tv Роскомнадзор заблокировал сервис lostfilm.tv в связи с поступившей от американской компании Warner Bros. жалобы.

Гаджеты Redmi Note 8 Pro признали мощнейшим среднеуровневым смартфоном Эксперты составили рейтинг среднеуровневых смартфонов и лучшим в этой категории стал Redmi Note 8 Pro от китайской корпорации Xiaomi.