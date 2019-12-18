Общество
RT на русскомДзюба, Кокорин и Мамаев вошли в топ-30 российских персон года
Нападающий «Зенита» и сборной России по футболу Артём Дзюба занял самое высокое место среди спортсменов в рейтинге российских персон года по версии компании «Медиалогия». Как сообщает официальный сайт компании, Дзюба занял 20-е место (102 234 сообщений в СМИ).
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Нападающий «Зенита» и сборной России Артем Дзюба занял наивысшее место среди спортсменов в медиарейтинге «Топ-50 персон 2019 года» по версии «Медиалогии».Sport24.ru04:43
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Кино
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Ни для кого не станет новостью, что принц Уильям и Кейт Миддлтон всегда довольно сдержанно ведут себя на публике.
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Следственные действия начались в доме и офисах миллиардера Михаила Гуцериева. Об обысках сообщает 18 декабря телеграм-канал Mash.
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В результате издание сделало вывод, что на рабочих компьютерах в кремлевском кабинете Путина и его резиденции в Огарино установлена ОС Windows XP.
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Комитет сената США одобрил санкции против России
Сенатский комитет по иностранным делам конгресса США принял законопроект, предусматривающий введение санкций против госдолга России, а также банковского и энергетического секторов страны, сообщил РИА Новости представитель комитета.
Политика
МИД Украины прокомментировал слова главы «Нафтогаза» о транзите газа
Нынешний контракт на транзит газа между Украиной и Россией перестает действовать с 2020 года По словам Пристайко, он смотрит на эту ситуацию шире, в связи с чем допускает возможность того, что украинская сторона сможет договориться с российскими коллегами о транзите газа.
Общество
Законопроект о такси и агрегаторах внесен в Госдуму
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Футбол
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Общество
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Один из крупных российских предпринимателей, входящий в рейтинг Forbes, предложил уволить «ненужных» сотрудников.
Авто
АвтоВАЗ запустил производство обновленной Lada 4x4
Тольяттинский автогигант официально объявил о старте сборки серийной версии обновленной "Нивы", которая получила модернизированный салон и ряд нового оборудования.
Армия и оружие
Американские истребители выпустили в направлении российских военных баз несколько ракет и попытались скрыться
Американские истребители выпустили в сторону российских военных баз в Ракке несколько ракет.
Наука
Ученые восстановили облик девушки из каменного века по куску жвачки
Ученым удалось заполучить ДНК из жвачки из смолы березы, которую девушка эпохи неолита выплюнула более 5700 лет назад на юге Дании на острове Лоллан.
Политика
Украина и Донбасс провалили переговоры по обмену пленными
Обмен захваченными в ходе конфликта в Донбассе пленными по формуле «всех на всех» предусмотрен «Комплексом мер по выполнению минских соглашений», согласованным в феврале 2015 года лидерами России, Франции, Германии и Украины.
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Анчелотти согласился возглавить «Эвертон»
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Политика
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"18 декабря Дмитрий Медведев примет участие в заключительном пленарном заседании осенней сессии Государственной думы Федерального собрания РФ", - сообщила пресс-служба правительства.
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Группа Aqua объявила, что возвращается на сцену спустя 20 лет
Футбол
Гол Роналду принес «Ювентусу» победу над «Сампдорией»
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В Dota 2 добавили аркану на Ogre Magi
В Dota 2 вышел предмет качества Arcana для Ogre Magi.
Общество
В Москве побит рекорд тепла 133-летней давности
Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что в Москве в среду, 18 декабря, был побит рекорд тепла 133-летней давности, передает РИА "Новости".
Происшествия
В ДТП с автобусом в Карелии пострадали 14 человек
При столкновении автобуса и автомобиля в Карелии погиб человек, еще 14 пострадали, сообщили РБК в пресс-службе ГИБДД республики.