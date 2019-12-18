с чего всё началось

Нападающий «Зенита» и сборной России по футболу Артём Дзюба занял самое высокое место среди спортсменов в рейтинге российских персон года по версии компании «Медиалогия». Как сообщает официальный сайт компании, Дзюба занял 20-е место (102 234 сообщений в СМИ).

Дзюба, Кокорин и Мамаев вошли в топ-30 российских персон года

Политика ЕП ждет, что Венецианская комиссия оценит закон о СМИ-иноагентах в РФ Европарламент подготовил проект резолюции, в которой намерен обратиться к Венецианской комиссии с призывом дать правовую оценку российскому закону о регулировании деятельности СМИ-иноагентов, а также с призывом к странам ЕС оказывать "постоянное давление" на РФ в рамках ОБСЕ.

Здоровье Минздрав пообещал бесплатные лекарства перенесшим инсульт и инфаркт Добавим, что ранее в ряде регионов пациенты, которые должны получать льготные или бесплатные лекарства, неоднократно жаловались на то, что этих препаратов по льготным категориям нет в аптеках и необходимые медикаменты можно только купить.

Здоровье Минздрав попросил учитывать показания пациента при закупках лекарств Минздрав в письме отмечает, что закупка и назначение лекарств может осуществляться не только по МНН, но и по конкретному торговому наименованию в том случае, если у пациента есть медицинские показания именно к этому препарату.

Общество В дом миллиардера Гуцериева пришли с обыском Следственные действия начались в доме и офисах миллиардера Михаила Гуцериева. Об обысках сообщает 18 декабря телеграм-канал Mash.

Политика Владимир Путин до сих пор пользуется устаревшей Windows XP В результате издание сделало вывод, что на рабочих компьютерах в кремлевском кабинете Путина и его резиденции в Огарино установлена ОС Windows XP.

Политика Комитет сената США одобрил санкции против России Сенатский комитет по иностранным делам конгресса США принял законопроект, предусматривающий введение санкций против госдолга России, а также банковского и энергетического секторов страны, сообщил РИА Новости представитель комитета.

Политика МИД Украины прокомментировал слова главы «Нафтогаза» о транзите газа Нынешний контракт на транзит газа между Украиной и Россией перестает действовать с 2020 года По словам Пристайко, он смотрит на эту ситуацию шире, в связи с чем допускает возможность того, что украинская сторона сможет договориться с российскими коллегами о транзите газа.

Общество Законопроект о такси и агрегаторах внесен в Госдуму Законопроект о такси и агрегаторах внесла в Госдуму член Совфеда Людмила Бокова, передает корреспондент ИА REGNUM 18 декабря.

Футбол Дюков: доходы РФС в 2020 году превысят 7 млрд рублей Коммерческие доходы Российского футбольного союза (РФС) в 2020 году вырастут по сравнению с 2019-м до 4,7 миллиарда рублей, в целом доходы РФС будут выше 7 миллиардов рублей, сообщил журналистам президент РФС Александр Дюков.

Авто АвтоВАЗ запустил производство обновленной Lada 4x4 Тольяттинский автогигант официально объявил о старте сборки серийной версии обновленной "Нивы", которая получила модернизированный салон и ряд нового оборудования.

Наука Ученые восстановили облик девушки из каменного века по куску жвачки Ученым удалось заполучить ДНК из жвачки из смолы березы, которую девушка эпохи неолита выплюнула более 5700 лет назад на юге Дании на острове Лоллан.

Политика Украина и Донбасс провалили переговоры по обмену пленными Обмен захваченными в ходе конфликта в Донбассе пленными по формуле «всех на всех» предусмотрен «Комплексом мер по выполнению минских соглашений», согласованным в феврале 2015 года лидерами России, Франции, Германии и Украины.

Политика Госдума завершает осеннюю сессию "18 декабря Дмитрий Медведев примет участие в заключительном пленарном заседании осенней сессии Государственной думы Федерального собрания РФ", - сообщила пресс-служба правительства.

Футбол Гол Роналду принес «Ювентусу» победу над «Сампдорией» В Генуе завершился матч 17-го тура Серии А. «Сампдория» принимала «Ювентус» и уступила (1:2). Все три гола были забиты в первом тайме.