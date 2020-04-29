Коронавирус
РИА ДагестанХабиб Нурмагомедов обратился к дагестанцам
Хабиб Нурмагомедов обратился к землякам из-за роста в регионе числа больных коронавирусом. Чемпион UFC опубликовал пост в инстаграме, в котором назвал главной причиной стремительного роста заболевания в республике халатность населения, неверие в существование проблемы.
Читать в источнике
Оценить92
Многие надеялись, что беда обойдет наш дом, многие до сих пор не верят в серьезность сложившейся ситуации. Однако наша халатность к советам и просьбам врачей вкупе с создавшейся в народе паникой привели к высоким темпам распространения болезни, каждодневно усугубляя и без того тяжелое положение.
— Хабиб Нурмагомедов, российский боец смешанных единоборствMedikForum.ru 17:43
Подробнее о событии
Показать все источники
Хабиб Нурмагомедов обратился к дагестанцам в связи с распространением COVID-19
Дагестанская правда16:02
Хабиб Нурмагомедов на фоне эпидемии COVID-19 призвал дагестанцев придерживаться рекомендаций врачей
Махачкалинские известия17:45
Автоматически обработано 7167 источников, обновлено в 21:55, Ашберн
Общество
Глава Минздрава предостерёг от поездок на майские праздники
Россиянам не стоит на майские праздники выезжать к родным и друзьям. Об этом заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.
News.ru 12:06
Общество
Самолет с россиянами вылетел из Нью-Йорка в Москву
Самолет "Аэрофлота" вылетел с россиянами из нью-йоркского аэропорта JFK в Москву, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 19:50
Авто
Geely запустит собственные спутники для сверхточной навигации
Первые два спутника позволят Geely развернуть систему позиционирования, определяющую положение с точностью до сантиметра, а также запустить ИИ-платформу OmniCloud.
Motor 07:16
Политика
Володин сравнил медпомощь в России и США в период пандемии
Председатель Госдумы Вячеслав Володин на встрече депутатов с главой Центробанка Эльвирой Набиуллиной назвал плюсы российского здравоохранения по сравнению с американским.
Российская газета 06:19
Общество
В России могут ввести обязательную регистрацию смартфонов
Власти могут ввести обязательную регистрацию мобильных устройств по заводскому номеру, или IMEI, с 1 июля 2021 года.
Коммерсантъ 01:30
Наука
Создали стабильно светящиеся в темноте растения
МедиаПоток 02:45
Здоровье
Пандемия коронавируса может ослабить сезонные эпидемии гриппа
Карантин и профилактические меры, введенные в мире на фоне распространения коронавируса, могут ослабить сезонные эпидемии гриппа.
Российская газета 18:52
Гаджеты
Компания DJI представила новый складной дрон Mavic Air 2
Шэньчжэнь, Китай, 28 апреля 2020, 16:08 — REGNUM Складной дрон DJI Mavic Air 2, обладающий массой новых возможностей, представила китайская компания DJI 28 апреля на мероприятии «Выше и выше».
REGNUM 09:08
Наука
Пустыня сахара признана самым опасным местом Земли
Команда международных ученых установила, какое место было самое опасное в истории Земли.
Политическая Экспертиза 26 апреля в 10:51
Общество
«Газпром» отреагировал на сообщения о бунте рабочих в Якутии
Руководство компании "Газпром добыча Ноябрьск", ведущей эксплуатацию Чаяндинского месторождения в Якутии, отреагировала на сообщения о том, что вахтовики объекта вышли на митинг из-за ситуации с коронавирусом.
Газета.Ru 20:43
Общество
Роскомнадзор заблокировал медицинский сайт Vademecum
Роскомнадзор ограничил доступ в России к медицинскому изданию Vademecum, следует из реестра запрещенных сайтов этого ведомства.
Ведомости 15:48
Общество
В Сбербанке рассчитали пик эпидемии коронавируса в России
Первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин сообщил, что при помощью искусственного интеллекта финансовое учреждение смогло предсказать сроки пика эпидемии коронавируса в России.
ФедералПресс 21:44
Происшествия
Задержаны браконьеры, застрелившие 7 краснокнижных гусей в Забайкалье
Московский Комсомолец Чита 19:51
Политика
Синдзо Абэ не приедет в Москву на празднование Победы в сентябре
Парад Победы в Москве пройдет без участия премьера Японии Синдзо Абэ в том случае, если мероприятие пройдет 3 сентября.
KM.ru 07:21
Экономика
С 27 апреля в России меняются правила наличных расчетов
С сегодняшнего дня в Российской Федерации меняются правила наличных расчетов, выпущенные Центробанком, об этом сообщает Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 10:41
Общество
Ученые изменили прогноз по окончанию вспышки коронавируса в России
Вспышка коронавируса в России может окончательно завершиться 19 августа, следует из постоянно обновляемых данных лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна.
РИА Новости 15:41
Экономика
Какие перемены ждут россиян в мае
С 1 мая в России вступают в силу ряд изменений в экономической сфере.
Вести.Ru 04:25
Общество
На дне Черного моря нашли затонувший в 1941 году теплоход «Армения»
На дне Черного моря нашли затопленный в 1941 году теплоход «Армения», на борту которого погибли несколько тысяч беженцев и раненых.
FlashNord вчера в 09:37
Футбол
На «Ростов-Арене» обновили газон
Обновление газона обошлось бюджету в 1,6 млн руб. вместо запланированных 3 млн руб. Это связано с тем, что после появления информации о переносе матчей Российской футбольной премьер-лиги из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции удалось эффективно скорректировать план по уходу за новым газоном.
Коммерсантъ Ростов-на-Дону 08:15
Происшествия
В Екатеринбурге мужчина напал на скорую помощь
Екатеринбург, 29 апреля 2020, 04:45 — REGNUM В Екатеринбурге на улице Амундсена произошло нападение на машину скорой помощи.
REGNUM 21:45
Армия и оружие
Российский истребитель Су-57 получит электрические двигатели
Российский перспективный истребитель 5-го поколения Су-57 может быть оснащен электродвигателями взамен гидравлических систем.
Военное дело 01:13
Кино
Братья Руссо показали кадры последних дней съёмок «Мстителей: Финал»
Американские режиссёры Энтони и Джо Руссо показали кадры последних дней съёмок фильма «Мстители: Финал» вселенной Marvel.
News.ru 07:01
Политика
Путин объявил поэтапный выход из режима ограничений с 12 мая
С 12 мая начнется поэтапный выход из режима ограничений, отметил российский лидер.
Газета Культура 10:36
Гаджеты
«Большой Navi» будет вдвое больше графического процессора в современных топовых видеокартах AMD
Ранее слухи указывали на то, что новые топовые настольные видеокарты AMD мы получим в начале лета.
iXBT.com 14:06
Общество
Умер великий магистр Мальтийского ордена
Lenta.ru 19:35
Происшествия
СК опубликовал видео с места взрыва боеприпаса в Волгограде
Следственный комитет опубликовал видео с места взрыва боеприпаса в автомобиле в Волгограде. Ролик размещен на YouTube-канале ведомства.
ТАСС вчера в 23:38
Футбол
Месси назван лучшим футболистом XXI века
REGNUM 08:31