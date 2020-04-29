Многие надеялись, что беда обойдет наш дом, многие до сих пор не верят в серьезность сложившейся ситуации. Однако наша халатность к советам и просьбам врачей вкупе с создавшейся в народе паникой привели к высоким темпам распространения болезни, каждодневно усугубляя и без того тяжелое положение.

Хабиб Нурмагомедов обратился к землякам из-за роста в регионе числа больных коронавирусом. Чемпион UFC опубликовал пост в инстаграме, в котором назвал главной причиной стремительного роста заболевания в республике халатность населения, неверие в существование проблемы.

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