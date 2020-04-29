Коронавирус

РИА ДагестанРИА ДагестанХабиб Нурмагомедов обратился к дагестанцам

Хабиб Нурмагомедов обратился к землякам из-за роста в регионе числа больных коронавирусом. Чемпион UFC опубликовал пост в инстаграме, в котором назвал главной причиной стремительного роста заболевания в республике халатность населения, неверие в существование проблемы.
Читать в источнике
Комментировать101
Хабиб Нурмагомедов
Многие надеялись, что беда обойдет наш дом, многие до сих пор не верят в серьезность сложившейся ситуации. Однако наша халатность к советам и просьбам врачей вкупе с создавшейся в народе паникой привели к высоким темпам распространения болезни, каждодневно усугубляя и без того тяжелое положение.
— Хабиб Нурмагомедов, российский боец смешанных единоборствMedikForum.ru 17:43

Подробнее о событии

Нурмагомедов заявил о нехватке лекарств в больницах Дагестана

РБК15:35

Хабиб Нурмагомедов обратился к дагестанцам в связи с ростом количества заболевших коронавирусом

Голос времени17:42

Хабиб Нурмагомедов обратился к дагестанцам

РИА Дагестан17:10

Хабиб Нурмагомедов обратился к дагестанцам в связи с распространением COVID-19

Дагестанская правда16:02

Хабиб Нурмагомедов на фоне эпидемии COVID-19 призвал дагестанцев придерживаться рекомендаций врачей

Махачкалинские известия17:45

Нурмагомедов: вирус смертельно опасен, и мы уже это чувствуем на себе

РИА Новости15:01

«Поверьте мне. Болезнь смертельно опасна». Обращение Хабиба по ситуации с коронавирусом

Спорт-Экспресс13:49
Показать все источники
Автоматически обработано 7167 источников, обновлено в 21:55, Ашберн
Общество

Глава Минздрава предостерёг от поездок на майские праздники

Россиянам не стоит на майские праздники выезжать к родным и друзьям. Об этом заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.
News.ru 12:06
30
Общество

Самолет с россиянами вылетел из Нью-Йорка в Москву

Самолет "Аэрофлота" вылетел с россиянами из нью-йоркского аэропорта JFK в Москву, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 19:50
8
Авто

Geely запустит собственные спутники для сверхточной навигации

Первые два спутника позволят Geely развернуть систему позиционирования, определяющую положение с точностью до сантиметра, а также запустить ИИ-платформу OmniCloud.
Motor 07:16
2
Политика

Володин сравнил медпомощь в России и США в период пандемии

Председатель Госдумы Вячеслав Володин на встрече депутатов с главой Центробанка Эльвирой Набиуллиной назвал плюсы российского здравоохранения по сравнению с американским.
Российская газета 06:19
362
Общество

В России могут ввести обязательную регистрацию смартфонов

Власти могут ввести обязательную регистрацию мобильных устройств по заводскому номеру, или IMEI, с 1 июля 2021 года.
Коммерсантъ 01:30
3,6K
Наука

Создали стабильно светящиеся в темноте растения

МедиаПоток 02:45
95
Здоровье

Пандемия коронавируса может ослабить сезонные эпидемии гриппа

Карантин и профилактические меры, введенные в мире на фоне распространения коронавируса, могут ослабить сезонные эпидемии гриппа.
Российская газета 18:52
39
Гаджеты

Компания DJI представила новый складной дрон Mavic Air 2

Шэньчжэнь, Китай, 28 апреля 2020, 16:08 — REGNUM Складной дрон DJI Mavic Air 2, обладающий массой новых возможностей, представила китайская компания DJI 28 апреля на мероприятии «Выше и выше».
REGNUM 09:08
3
Наука

Пустыня сахара признана самым опасным местом Земли

Команда международных ученых установила, какое место было самое опасное в истории Земли.
Политическая Экспертиза 26 апреля в 10:51
2
Общество

«Газпром» отреагировал на сообщения о бунте рабочих в Якутии

Руководство компании "Газпром добыча Ноябрьск", ведущей эксплуатацию Чаяндинского месторождения в Якутии, отреагировала на сообщения о том, что вахтовики объекта вышли на митинг из-за ситуации с коронавирусом.
Газета.Ru 20:43
2,4K
Общество

Роскомнадзор заблокировал медицинский сайт Vademecum

Роскомнадзор ограничил доступ в России к медицинскому изданию Vademecum, следует из реестра запрещенных сайтов этого ведомства.
Ведомости 15:48
13
Общество

В Сбербанке рассчитали пик эпидемии коронавируса в России

Первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин сообщил, что при помощью искусственного интеллекта финансовое учреждение смогло предсказать сроки пика эпидемии коронавируса в России.
ФедералПресс 21:44
3
Происшествия

Задержаны браконьеры, застрелившие 7 краснокнижных гусей в Забайкалье

Московский Комсомолец Чита 19:51
Политика

Синдзо Абэ не приедет в Москву на празднование Победы в сентябре

Парад Победы в Москве пройдет без участия премьера Японии Синдзо Абэ в том случае, если мероприятие пройдет 3 сентября.
KM.ru 07:21
69
Экономика

С 27 апреля в России меняются правила наличных расчетов

С сегодняшнего дня в Российской Федерации меняются правила наличных расчетов, выпущенные Центробанком, об этом сообщает Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 10:41
81
Общество

Ученые изменили прогноз по окончанию вспышки коронавируса в России

Вспышка коронавируса в России может окончательно завершиться 19 августа, следует из постоянно обновляемых данных лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна.
РИА Новости 15:41
114
Экономика

Какие перемены ждут россиян в мае

С 1 мая в России вступают в силу ряд изменений в экономической сфере.
Вести.Ru 04:25
207
Происшествия

В Армении в больнице зарезали из мести двух жертв перестрелки

РИА Новости 21:47
109
Общество

На дне Черного моря нашли затонувший в 1941 году теплоход «Армения»

На дне Черного моря нашли затопленный в 1941 году теплоход «Армения», на борту которого погибли несколько тысяч беженцев и раненых.
FlashNord вчера в 09:37
214
Футбол

На «Ростов-Арене» обновили газон

Обновление газона обошлось бюджету в 1,6 млн руб. вместо запланированных 3 млн руб. Это связано с тем, что после появления информации о переносе матчей Российской футбольной премьер-лиги из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции удалось эффективно скорректировать план по уходу за новым газоном.
Коммерсантъ Ростов-на-Дону 08:15
1
Происшествия

В Екатеринбурге мужчина напал на скорую помощь

Екатеринбург, 29 апреля 2020, 04:45 — REGNUM В Екатеринбурге на улице Амундсена произошло нападение на машину скорой помощи.
REGNUM 21:45
Армия и оружие

Российский истребитель Су-57 получит электрические двигатели

Российский перспективный истребитель 5-го поколения Су-57 может быть оснащен электродвигателями взамен гидравлических систем.
Военное дело 01:13
23
Кино

Братья Руссо показали кадры последних дней съёмок «Мстителей: Финал»

Американские режиссёры Энтони и Джо Руссо показали кадры последних дней съёмок фильма «Мстители: Финал» вселенной Marvel.
News.ru 07:01
Политика

Путин объявил поэтапный выход из режима ограничений с 12 мая

С 12 мая начнется поэтапный выход из режима ограничений, отметил российский лидер.
Газета Культура 10:36
Гаджеты

«Большой Navi» будет вдвое больше графического процессора в современных топовых видеокартах AMD

Ранее слухи указывали на то, что новые топовые настольные видеокарты AMD мы получим в начале лета.
iXBT.com 14:06
Общество

Умер великий магистр Мальтийского ордена

Lenta.ru 19:35
Происшествия

СК опубликовал видео с места взрыва боеприпаса в Волгограде

Следственный комитет опубликовал видео с места взрыва боеприпаса в автомобиле в Волгограде. Ролик размещен на YouTube-канале ведомства.
ТАСС вчера в 23:38
63
Армия и оружие

Китай осудил заход корабля ВМС США в Южно-Китайское море

ТАСС 11:50
Футбол

Месси назван лучшим футболистом XXI века

REGNUM 08:31
1
Политика

Путин напомнил о примере Спарты из-за ситуации с коронавирусом

РИА Новости 12:37
1,4K
ещё по теме
Хабиб Нурмагомедов
Российский боец смешанных единоборств
Российский боец смешанных боевых искусств, выступающий под эгидой UFC. Действующий чемпион UFC в лёгком весе. По состоянию на 30 марта 2020 года занимает вторую строчку официального рейтинга UFC среди лучших бойцов независимо от весовой категории.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное