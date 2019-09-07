Единоборства
Телеканал 360°Хабиб Нурмагомедов одержал победу в поединке с Порье
Российский боец Хабиб Нурмагомедов одержал победу в поединке с американцем Дастином Порье и вновь защитил титул чемпиона UFC в легком весе. Прямую трансляцию боя вел Первый канал.
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Хабиб уничтожил Порье — что дальше? Медведев против Надаля — кто победит?
Спорт-Экспрессвчера в 12:00
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Политика
Игорь Бабушкин лидирует на выборах губернатора Астраханской области
Кандидаты от коммунистов, ЛДПР и Партии пенсионеров Николай Арефьев, Тимофей Щербаков и Сергей Сычев набирают менее 20% каждый.
Вестник Кавказа вчера в 14:14
Общество
Медики рассказали о лечебных свойствах водки
По словам медиков, для снятия болей компресс из водки и меда следует наложить на больное место, укрыть сверху целлофаном и завязать теплым шарфом, пишет «Медикфорум».
Известия 07 сентября в 19:04
Экономика
Родительские пособия вырастут в России
Сообщается, что на пособия на первого ребенка, начиная с 2020 года, из федерального бюджета выделят в три раза больше средств, чем в 2019 году.
Газета.Ru вчера в 20:58
Теннис
Надаль обыграл Медведева в финале US Open
В финале Открытого чемпионата США по теннису (US Open) испанец Рафаэль Надаль, вторая ракетка мира, обыграл россиянина Даниила Медведева (5).
Коммерсантъ вчера в 21:08
Шоу-бизнес
Стало известно, ради кого Меган Маркл поехала в США
Поклонники британской королевской семьи продолжают обсуждать внезапную поездку Меган Маркл в Соединенные Штаты.
Телепрограмма вчера в 02:42
Автоспорт
Пилот «Феррари» Леклер выиграл Гран-при Италии, россиянин Квят сошел
Пилот команды "Феррари" в гонке "Формула-1" Шарль Леклер стал обладателем Гран-при Италии. Для Леклера это вторая победа подряд на Гран-при.
МК-Спорт вчера в 10:48
Политика
Кандидаты от оппозиции займут 20 из 45 депутатских мест в Мосгордуме
По данным обработки 99,47% протоколов участковых избирательных комиссий в состав Мосгордумы седьмого созыва проходят 20 кандидатов, выдвинутых и поддержанных оппозиционными парламентскими партиями.
Интерфакс 00:16
Экономика
Минфин рассказал, какой будет новая пенсионная система
Граждане смогут получить ГПП только по желанию, для чего им нужно будет заявить о переводе в ГПП накоплений из системы обязательного пенсионного страхования.
Ведомости вчера в 17:14
Футбол
Венгер: в 2003 году «Арсенал» контактировал с Месси
Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер рассказал о несостоявшемся переходе форварда «Барселоны» Лионеля Месси в лондонский клуб в 2003 году.
Чемпионат вчера в 10:23
Политика
Нидерланды просят Россию выдать освобожденного Украиной Цемаха
Генеральный прокурор Нидерландов просит Россию выдать подозреваемого в деле по сбитому малазийскому самолету рейса МН17 Владимира Цемаха.
Вести.Ru 07 сентября в 11:59
Общество
В Британии супруги нашли у себя во дворе странное существо
Венди Грей и Энди Вээр рассказали, что заметили "похожее на змею существо с клыками и клювом, упавшее с неба", на своем заднем дворе в четверг, 5 сентября.
РИА Новости вчера в 21:20
Политика
Представители шести партий проходят в Заксобрание Севастополя
Представители шести партий, по предварительным данным, проходят в Законодательное собрание Севастополя по итогам состоявшихся в воскресенье выборов.
ТАСС вчера в 22:53
Происшествия
Во Львове мужчина украл бутылку водки и умер
Житель украинского города Львова попытался украсть бутылку водки из магазина, но умер.
Известия вчера в 22:33
Происшествия
Число погибших из-за шторма в Крыму увеличилось до шести
В Крыму во время шторма утонули шесть человек. Об этом сообщили сегодня в пресс-службе ГУ МЧС России по Республике Крым.
Российская газета вчера в 13:26
Политика
Путин уволил помощника главы СКР
Старший помощник председателя Следственного комитета России (СКР) генерал-майор юстиции Игорь Комиссаров освобожден от занимаемой должности.
REGNUM вчера в 15:57
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы о начале Второй мировой войны
Минобороны России опубликовало на своем сайте уникальные рассекреченные документы о событиях, предшествующих началу Второй мировой войны, и ее раннем периоде.
Известия вчера в 18:15
Авто
Стали известны пять советских авто, не уступающих иномаркам
Специалисты из автоиндустрии назвали Топ-5 советских автомобилей, не уступающих иномаркам.
Дни24 вчера в 06:53
Футбол
Форвард «Реала» Йович получил травму
Нападающий мадридского «Реала» и сборной Сербии Лука Йович получил травму, сообщает пресс-служба Футбольного союза Сербии.
Матч ТВ вчера в 12:46
Политика
ЛДПР выигрывает выборы в Хабаровском крае
На довыборах депутатов Госдумы в Хабаровском крае кандидат от ЛДПР Иван Пиляев идет на первом месте с 39,15% голосов.
Свободная Пресса вчера в 13:45
Происшествия
На режимном объекте «Роскосмоса» задержали 14 человек
Как сообщили в службе безопасности НИЦ РКП, в минувшую субботу силами охраны были задержаны трое молодых людей с фотооборудованием.
Российская газета вчера в 07:41
Политика
Игорь Шутенков победил на выборах мэра Улан-Удэ
Первое альтернативное телевидение вчера в 11:08
Политика
Шумков победил на выборах губернатора Курганской области
На выборах в Курганской области лидирует врио губернатора Вадим Шумков с 80,86% после обработки 100% протоколов.
Известия вчера в 23:46
Происшествия
В Германии 14 человек пострадали в результате взрыва на празднике
В результате травмы получили не менее 14 человек. Состояние шести пострадавших медики оценивают как крайне тяжелое.
Российская газета вчера в 18:18
Общество
Летняя жара во Франции убила 1,5 тысячи человек
Газета.Ru вчера в 13:54
Политика
Роскомнадзор выявил политрекламу в Google и Facebook в ходе выборов
«В ходе мониторинга средств массовой коммуникации в единый день голосования установлены факты распространения в поисковой системе Google, в социальной сети Facebook и на видеохостинге YouTube политической рекламы», — заявили в Роскомнадзоре.
RT на русском вчера в 10:21
Политика
Болтон оценил обмен заключенными между Украиной и Россией
Советник президента США Дональд Трамп по национальной безопасности Джон Болтон высказался по поводу произошедшего обмена заключенными между Россией и Украиной.
Газета.Ru вчера в 23:36
Шоу-бизнес
Алена Апина продемонстрировала подтянутую фигуру
Дни24 вчера в 06:35
Технологии
В США нашли ответственный за смерть вейперов химикат
Чиновники федеральной системы здравоохранения США утверждают, что нашли химикат, который мог стать причиной эпидемии среди вейперов, из-за которой скончались уже пять человек и еще 450 были госпитализированы.
Известия вчера в 18:35
Здоровье
В Китае у женщины на ресницах развелись клещи
Известия вчера в 23:54
Политика
В Волгограде кандидат в депутаты умер на избирательном участке
Газета Кемерова вчера в 11:03