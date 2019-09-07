Российский боец Хабиб Нурмагомедов одержал победу в поединке с американцем Дастином Порье и вновь защитил титул чемпиона UFC в легком весе. Прямую трансляцию боя вел Первый канал.

Хабиб Нурмагомедов одержал победу в поединке с Порье

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