Единоборства

Газета.RuГазета.RuНурмагомедов победил Порье в бою за титул UFC

Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов защитил чемпионский титул UFC в бою с американцем Дастином Порье, заставив того сдаться в третьем раунде после проведения болевого приема.
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