Единоборства

ЧерновикЧерновикХабиб Нурмагомедов защитил чемпионский пояс UFC

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов в рамках турнира UFC 242 в Абу-Даби защитил свой чемпионский пояс в бою против американца Дастина Порье. Бой завершился досрочно, в третьем раунде Нурмагомедов провел удушающий прием и вынудил Порье сдаться.
Читать в источнике
Комментировать877

Подробнее о событии

Хабиб: я заслуживаю быть первым номером pound-for-pound

Чемпионатвчера в 21:48

Миллиард рублей за 11 месяцев и побитый рекорд Федора. 17 фактов о новой победе Хабиба

Матч ТВ04:10

Хабиб уничтожил Порье — что дальше? Медведев против Надаля — кто победит?

Спорт-Экспресс12:00

Нурмагомедов победил Порье в третьем раунде

Кавказский узелвчера в 17:15

Хабиб Нурмагомедов победил американца Дастина Пуарье

Эхо Москвывчера в 17:05

Как Нурмагомедов побил Порье в Абу-Даби. ВИДЕО

Sport.ruвчера в 17:44

Хабиб Нурмагомедов выиграл взашей

Коммерсантъ15:01
Показать все источники
Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 22:54, Вашингтон
Наука

Математики разложили число 42 на три куба спустя 65 лет

Математикам Массачусетского технологического института и Бристольского университета Эндрю Сазерленд и Эндрю Букер нашли решение последней неразрешенной части математической задачи о трех кубах.
МедиаПоток 06:41
Общество

В Британии супруги нашли у себя во дворе странное существо

РИА Новости 21:20
Политика

ЛДПР выигрывает все выборы в Хабаровском крае

РИА Новости 20:33
Происшествия

Два человека погибли в результате шторма в Крыму

В результате шторма у берегов Крыма погибли два человека, один пострадавший пропал.
РБК 11:21
Политика

Старовойт победил на выборах губернатора Курской области

Врио главы Курской области Роман Старовойт набирает на выборах главы региона 81,07 процента голосов после обработки ста процентов протоколов.
Политика Сегодня 22:42
Происшествия

14 человек задержали на режимном объекте Роскосмоса

Служба безопасности Научно-испытательного центра ракетно-космической промышленности (НИЦ РКП, входит в госкорпорацию "Роскосмос") задержала 14 человек, передает ТАСС.
Газета.Ru 06:34
Политика

Опубликованы первые итоги выборов губернатора Курганской области

REGNUM 13:13
Политика

Путин уволил помощника главы СКР

Старший помощник председателя Следственного комитета России (СКР) генерал-майор юстиции Игорь Комиссаров освобожден от занимаемой должности.
REGNUM 15:57
Теннис

Надаль обыграл Медведева в финале US Open

В финале Открытого чемпионата США по теннису (US Open) испанец Рафаэль Надаль, вторая ракетка мира, обыграл россиянина Даниила Медведева (5).
Коммерсантъ 21:08
Общество

Во Владивосток пришло самое большое в истории России круизное судно

"Лайнер стал самым большим круизным судном, когда-либо зашедшим в российские порты", - отметил собеседник, добавив, что это стало возможным благодаря завершению в 2018-2019 году Росморпортом дноуглубительных работ у причалов морского вокзала Владивостока.
РИА Новости 22:24
Происшествия

В «Шереметьево» самолет прервал взлет из-за задымления двигателя

BFM.ru 13:16
Происшествия

В Сети появилось фото задержанного за нападение на Эллу Памфилову

В Сети появились фото задержанного за нападение на Эллу Памфилову Башита Карабалаева.
Газета.Ru 06:47
Космос

Телескоп Hubble запечатлел уникальную туманность

Недавно космический телескоп Hubble запечатлел планетарную туманность NGC 5307 примерно в 10 тысячах световых лет от нашей планеты.
Rusargument 16:48
Общество

Катарские орнитологи готовы обучить соколов отпугивать чаек в аэропортах РФ

Катарские орнитологи готовы помочь России в подготовке сокольничих для работы в аэропортах, чтобы отпугивать птиц, сообщил РИА Новости научный сотрудник Катарской ассоциации "Аль-Ганнас" по сохранению соколов и традиционных видов охоты Фарук аль-Аджли.
РИА Новости 20:04
Политика

В Абхазии проходит второй тур выборов президента

В Абхазии началось голосование во втором туре выборов президента.
Коммерсантъ 01:40
Политика

На выборах главы Липецкой области победил Игорь Артамонов

РИА Новости 22:06
Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы о начале Второй мировой войны

Минобороны России опубликовало на своем сайте уникальные рассекреченные документы о событиях, предшествующих началу Второй мировой войны, и ее раннем периоде.
Известия 18:15
Общество

Летняя жара во Франции убила 1,5 тысячи человек

Министр социальных дел и здравоохранения республики Аньес Бюзен заявил, что летом во Франции аномальная жара стала причиной смерти 1,5 тысячи человек.
Газета.Ru 13:54
Футбол

«Динамо» сыграло вничью с латвийским РФШ в товарищеском матче

РИА Новости 12:25
Происшествия

«Голос» сообщил о нападении на автобус с наблюдателями в Туве

Наблюдатели и журналисты, следующие из Красноярского края в Туву, где проходят выборы, обстреляны в автобусе, сообщается на сайте карты нарушений движения в защиту прав избирателей "Голос" в воскресенье.
Интерфакс 01:19
Гаджеты

Линейка умных экранов Lenovo пополнилась компактной 7-дюймовой моделью

Компания Lenovo дополнила ассортимент умных дисплеев, изначально представленных моделями с экранами диагональю 8 и 10 дюймов, более компактным решением с экраном диагональю 7 дюймов.
iXBT.com 16:40
Здоровье

Терапевт назвала скрытые причины отечности

Если человек не злоупотребляет солью и воздерживается от жидкостей на ночь, но утром все равно выглядит отечным, причиной этому могут быт скрытые от глаз процессы.
MedikForum.ru 12:02
Политика

Зеленский рассказал о разговоре с Путиным

Комментируя возвращение задержанных в России украинцев, Зеленский рассказал о последнем телефонном разговоре с Путиным, который состоялся месяц назад 7 августа.
Суть событий вчера в 12:08
Общество

Из главного онкоцентра России массово увольняются врачи

«Несколько человек уволились, другие не желают сдаваться», — добавил Рыков.
URA.Ru 09:37
Общество

В Японии более 900 тысяч домов остались без света из-за тайфуна

Около 920 тысяч домов в Японии временно осталось без электричества в связи с мощным тайфуном "Факсай". Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 20:24
Политика

На выборах главы Республики Алтай победил Олег Хорохордин

РИА Новости 21:44
Политика

Чибис лидирует на выборах главы Мурманской области

РИА Новости 22:13
Общество

Похолодание со снегом принесет в Красноярск новая неделя

Грядущая неделя принесет в Красноярск похолодание со снегом. Такой предварительный прогноз сделали сотрудники гидрометцентра.
КП - Красноярск 06:16
Космос

В Хорватии нашли останки пришельцев, которые властвовали на Земле в V-VI веках до нашей эры

Исследователям древних артефактов удалось наткнуться в Хорватии на останки существ внеземного происхождения.
ЛигаNews.net 04:19
Политика

Путин проголосовал на выборах в Мосгордуму

URA.Ru 03:29
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Дастин Пуарье
Американский боец без правил
Американский боец смешанного стиля, представитель лёгкой весовой категории. Выступает на профессиональном уровне начиная с 2009 года, известен по участию в турнирах таких бойцовских организаций как UFC и WEC. С апреля 2019 года является временным чемпионом UFC в лёгком весе.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Хабиб Нурмагомедов
Российский боец без правил
Российский боец смешанных боевых искусств, выступающий под эгидой UFC. Действующий чемпион UFC в лёгком весе. По состоянию на январь 2019 года занимает третью строчку официального рейтинга UFC среди лучших бойцов независимо от весовой категории.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное