Единоборства
ЧерновикХабиб Нурмагомедов защитил чемпионский пояс UFC
Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов в рамках турнира UFC 242 в Абу-Даби защитил свой чемпионский пояс в бою против американца Дастина Порье. Бой завершился досрочно, в третьем раунде Нурмагомедов провел удушающий прием и вынудил Порье сдаться.
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Наука
Математики разложили число 42 на три куба спустя 65 лет
Математикам Массачусетского технологического института и Бристольского университета Эндрю Сазерленд и Эндрю Букер нашли решение последней неразрешенной части математической задачи о трех кубах.
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Старовойт победил на выборах губернатора Курской области
Врио главы Курской области Роман Старовойт набирает на выборах главы региона 81,07 процента голосов после обработки ста процентов протоколов.
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Служба безопасности Научно-испытательного центра ракетно-космической промышленности (НИЦ РКП, входит в госкорпорацию "Роскосмос") задержала 14 человек, передает ТАСС.
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Во Владивосток пришло самое большое в истории России круизное судно
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В Сети появилось фото задержанного за нападение на Эллу Памфилову
В Сети появились фото задержанного за нападение на Эллу Памфилову Башита Карабалаева.
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Rusargument 16:48
Общество
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РИА Новости 20:04
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В Абхазии проходит второй тур выборов президента
В Абхазии началось голосование во втором туре выборов президента.
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На выборах главы Липецкой области победил Игорь Артамонов
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Минобороны рассекретило документы о начале Второй мировой войны
Минобороны России опубликовало на своем сайте уникальные рассекреченные документы о событиях, предшествующих началу Второй мировой войны, и ее раннем периоде.
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Общество
Летняя жара во Франции убила 1,5 тысячи человек
Министр социальных дел и здравоохранения республики Аньес Бюзен заявил, что летом во Франции аномальная жара стала причиной смерти 1,5 тысячи человек.
Газета.Ru 13:54
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РИА Новости 12:25
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«Голос» сообщил о нападении на автобус с наблюдателями в Туве
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Компания Lenovo дополнила ассортимент умных дисплеев, изначально представленных моделями с экранами диагональю 8 и 10 дюймов, более компактным решением с экраном диагональю 7 дюймов.
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Если человек не злоупотребляет солью и воздерживается от жидкостей на ночь, но утром все равно выглядит отечным, причиной этому могут быт скрытые от глаз процессы.
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Из главного онкоцентра России массово увольняются врачи
«Несколько человек уволились, другие не желают сдаваться», — добавил Рыков.
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На выборах главы Республики Алтай победил Олег Хорохордин
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Грядущая неделя принесет в Красноярск похолодание со снегом. Такой предварительный прогноз сделали сотрудники гидрометцентра.
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Исследователям древних артефактов удалось наткнуться в Хорватии на останки существ внеземного происхождения.
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