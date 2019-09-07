Единоборства
BFM.ruХабиб Нурмагомедов победил Дастина Порье
Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов победил американского спортсмена Дастина Порье и защитил титул чемпиона UFC в легком весе. Ему удалось сделать это в трех раундах. Хабиб применил удушающий прием.
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Политика
Голосование на выборах губернатора началось в Сахалинской области
Голосование на выборах губернатора началось в Сахалинской области и на Курильских островах.
ФАН 17:24
Политика
Единый день голосования: кого и где выбирают россияне 8 сентября
На ближайшее воскресенье, 8 сентября, в России назначен Единый день голосования: во всех регионах страны пройдут выборы разных уровней.
Инфо24 вчера в 07:08
Политика
Россия и Украина обменялись заключенными
Коммерсантъ 05:28
Политика
Король Саудовской Аравии сменил министра энергетики страны
Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд издал указ о назначении нового министра энергетики, промышленности и минеральных ресурсов страны.
РБК 18:40
Теннис
Андрееску обыграла Серену Уильямс в финале US Open
В финале Открытого чемпионата США по теннису Бьянка Андрееску из Канады сенсационно обыграла шестикратную победительницу этого турнира Серену Уильямс из США.
Российская газета 18:27
Транспорт
МВД предложило поменять правила получения водительских прав
МВД России разработало поправки в закон "О безопасности движения", которые коснутся правил получения водительских удостоверений разных категорий, следует из релиза, размещенного на сайте министерства.
РИА Новости вчера в 15:19
Общество
На курорте Сочи выпал первый снег
На одном из курортов города Сочи, который находится на высоте свыше двух тысяч метров над уровнем моря, в сентябре выпал первый снег.
Экономика сегодня 14:23
Шоу-бизнес
Экс-король Малайзии жалеет о браке с Оксаной Воеводиной
Ранее Оксана Воеводина в своем посте в Instagram написала, что, возможно, если она расскажет правду о том, что произошло, ей станет лучше Бывший король Малайзии Мухаммад V заявил, что сожалеет о браке с "Мисс Москва - 2015" Оксаной Воеводиной, сообщает New Straits Times.
Аргументы и Факты вчера в 16:18
Общество
Греф заявил о понижении ответственности людей из-за школьных экзаменов
Школьные экзамены снижают ответственность людей и не готовят к реальной жизни, заявил глава Сбербанка Герман Греф, передает «РИА Новости».
РБК 08:24
Политика
Глава бундестага предостерег от саботажа «Северного потока-2»
Председатель бундестага Вольфганг Шойбле в своей статье для газеты Welt подверг критике противников газопровода «Северный поток-2», которые выступили против проекта после того, как началась его реализация.
РБК 14:18
Единоборства
Нурмагомедов снова выпрыгнул из клетки по окончании боя
Sportbox.RU 17:37
Политика
В Кремле раскрыли детали телефонного разговора Путина и Зеленского
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским, в ходе которого оба лидера обсудили обмен заключенными и вопрос урегулирования ситуации в Донбассе, сообщили в Кремле.
Известия 16:03
Наука
Математики разложили число 42 на три куба через 65 лет
Поиску ответа поспособствовал «суперкомпьютер» Charity Engine.
Невские Новости 18:16
Армия и оружие
Шойгу оценил вклад бронетанковых войск в обороноспособность России
Министр обороны России Сергей Шойгу отметил высокий профессионализм и безупречную выдержку бронетанковых войск в вопросах обеспечения обороноспособности России.
RT на русском 18:38
Футбол
«Зенит» и «Спартак» сыграют в Санкт-Петербурге 1 декабря
Спорт-Экспресс 17:29
Транспорт
По 27 адресам в Москве установили камеры
Столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД) установил камеры фотовидеофиксации еще по 27 адресам в Москве, сообщается в аккаунте центра в Twitter.
ТАСС 10:22
Игры
Энтузиаст сделал версию Sid Meier’s Civilization для Microsoft Excel
Энтузиаст под ником s0lly занимается переносом первой части Sid Meier’s Civilization 1991 года выпуска в программу для работы с таблицами Microsoft Excel.
Городской портал Новый Нижний 15:20
Гаджеты
Удивительно лёгкий. Раскрыты полные характеристики смартфона Samsung Galaxy M30s с аккумулятором на 6000 мА•ч
iXBT.com 13:02
Кино
Фильм «Джокер» удостоился главного приза Венецианского кинофестиваля
"Золотого льва Святого Марка" Венецианского кинофестиваля удостоился фильм "Джокер" (Joker) американца Тодда Филлипса.
ТАСС 14:22
Политика
Москалькова рассказала об обмене гражданами России и Украины
Парламентская газета 06:46
Футбол
Селихов тренируется в общей группе «Спартака»
Голкипер московского "Спартака" Александр Селихов приступил к тренировкам в общей группе.
Soccer.ru 11:24
Здоровье
В тройку лучших в стране вошел Краснодарский перинатальный центр
Конкурсная комиссия проанализировала заявки из 56 перинатальных центров из разных регионов страны.
ЮГ Times 09:12
Здоровье
Врач опроверг существование таблеток от ожирения
Один из основателей Испанского общества хирургии ожирения и метаболических нарушений (SECO) Жоан Пужоль Рафолс заявил, что на данный момент в мире не существует таблеток и диет, которые могли бы вылечить ожирение.
Известия вчера в 21:06
Политика
Путин передал в собственность Москвы 30% акций НТЦ «Воробьевы горы»
Ранее стало известно, что создание инновационного центра МГУ "Воробьевы горы" будет финансироваться из бюджета Москвы.
РИА Новости 17:54
Футбол
Липпи признался, что крепко дружит с Фергюсоном
Soccer.ru 08:22