Единоборства

BFM.ruBFM.ruХабиб Нурмагомедов победил Дастина Порье

Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов победил американского спортсмена Дастина Порье и защитил титул чемпиона UFC в легком весе. Ему удалось сделать это в трех раундах. Хабиб применил удушающий прием.
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