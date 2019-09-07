Единоборства

BFM.ruBFM.ruХабиб Нурмагомедов победил Дастина Пуарье

Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов победил американского спортсмена Дастина Пуарье и защитил титул чемпиона UFC в легком весе. Ему удалось сделать это в трех раундах. Хабиб применил удушающий прием.
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Демонстранты развернули американские флаги и обращались с призывом о помощи к США.
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К 10 утра явка на онлайн-голосование в Москве составила почти 40%

Явка на электронное голосование на выборах Мосгордумы к 10.00 достигла почти 40 процентов.
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Трамп отменил переговоры с террористами и президентом Афганистана

После теракта в Кабуле Дональд Трамп отменил переговоры с президентом Афганистана Ашрафом Гани и представителями террористической организации "Талибан" (запрещена в РФ).
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Глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий (Смирнов) назвал современных русских мужчин слабыми.
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Джиллиан Андерсон сыграет Маргарет Тэтчер

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«День тишины» в Москве прошел без серьезных нарушений

В Мосгоризбиркоме рассказали, что день перед выборами в Мосгордуму прошел спокойно и без серьезных нарушений.
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Освобожденных украинских моряков наградили

На Украине наградили 24 моряков, прибывших в Киев в рамках российского-украинского обмена заключенными.
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Кокорин и Мамаев вышли на свободу

По словам адвоката Юрия Падалки, руководство колонии поддержало досрочное освобождение Кокорина и Мамаева.
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Мужчина умер на избирательном участке в селе Курганской области

90-летний мужчина умер на избирательном участке в деревне Луговая Целинного района Курганской области до приезда скорой помощи.
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РПЛ опубликовала расписание матчей 9-го тура

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Мединский открыл музейную выставку в День города в Москве

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Украинские вооруженные формирования за минувшие сутки 11 раз нарушили режим прекращения огня в ДНР.
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Полузащитник сборной Португалии Бернарду Силва заявил, что команда ставит цель занять первое место в группе B. В матче с Сербией хавбек записал на свой счёт гол и голевую передачу.
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