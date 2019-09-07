Единоборства
BFM.ruХабиб Нурмагомедов победил Дастина Пуарье
Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов победил американского спортсмена Дастина Пуарье и защитил титул чемпиона UFC в легком весе. Ему удалось сделать это в трех раундах. Хабиб применил удушающий прием.
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