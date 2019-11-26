Российский чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов подписал контракт на супербой с американцем Тони Фергюсоном. Предстоящий поединок станет для Орла главным испытанием в карьере, эксперты уже называют это противостояние одним из величайших в истории смешанных единоборств.

Хабиб Нурмагомедов подписал контракт на бой с Тони Фергюсоном

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