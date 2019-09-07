Единоборства

REGNUMREGNUMНурмагомедов победил Порье на турнире UFC

Российский боец Хабиб Нурмагомедов одержал досрочную победу над американцем Дастином Порье в турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 242. В третьем раунде Нурмагомедов одержал досрочную победу, проведя удушающий приём.
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Нурмагомедов победил Порье удушающим приемом и сохранил титул чемпиона UFC

Матч ТВ16:45

Хабиб — Порье: видеообзор боя UFC 242 в Абу-Даби

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Хабиб победил Порье: онлайн-трансляция турнира UFC 242

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Дастин Порье: «Я готовился к бою с Хабибом и верил в себя. Очень разочарован результатом»

Sport.ru17:30
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