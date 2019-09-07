Российский боец Хабиб Нурмагомедов одержал досрочную победу над американцем Дастином Порье в турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 242. В третьем раунде Нурмагомедов одержал досрочную победу, проведя удушающий приём.

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