с чего всё началось

Многие надеялись, что беда обойдет наш дом, многие до сих пор не верят в серьезность сложившейся ситуации. Однако наша халатность к советам и просьбам врачей вкупе с создавшейся в народе паникой привели к высоким темпам распространения болезни, каждодневно усугубляя и без того тяжелое положение.

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов обратился к дагестанцам с просьбой оставаться дома. Об этом он пишет на странице своего Instagram аккаунта.

Спорт день за днем

Общество В Саратовской области открываются химчистки и офисы микрозаймов Список исключений, на которые не распространяется временный запрет на работу, дополнен микрофинансовыми организациями и иными юридическими лицами, имеющими право выдавать микрозаймы. 69

Общество Число заболевших коронавирусом в США превысило 1 миллион Число заболевших в США новым коронавирусом 28 апреля превысило 1 млн, удвоившись за 18 дней и составив треть всех инфекций в мире, согласно данным Reuters. 55

Политика Грузия заявила о дефиците доверия в отношениях с Украиной Из-за возможного назначения Михаила Саакашвили на пост вице-премьера Украины между Тбилиси и Киевом возник дефицит доверия, заявила 28 апреля президент Грузии Саломе Зурабишвили. 4

Общество «Газпром» не планирует вывоза вахтовиков с Чаяндинского месторождения Компания "Газпром добыча Ноябрьск", работающая на Чаяндинском месторождении в Якутии, где из-за коронавируса возникла напряженная ситуация, не планирует внеплановый вывоз рабочих с объекта, сообщили РИА Новости в службе по связям с общественностью и СМИ предприятия. 2,8K

Армия и оружие Коллегия Минобороны России обсудит борьбу с коронавирусом Коллегия Министерства обороны России проведёт заседание в режиме видеоконференции, в ходе которого обсудит борьбу с коронавирусной инфекцией COVID-19 и весенний призыв.

Кино Братья Руссо показали кадры последних дней съёмок «Мстителей: Финал» Американские режиссёры Энтони и Джо Руссо показали кадры последних дней съёмок фильма «Мстители: Финал» вселенной Marvel.

Общество Прогноз об окончании пандемии в России сдвинули на август Сингапур, 29 апреля 2020, 05:49 — REGNUM Сделанный ранее прогноз относительно возможного завершения вспышки коронавирусной инфекции в России середине июля пересмотрели исследователи из сингапурского Университета технологий и дизайна (SUTD). 875

Кино К премии «Оскар» допустят фильмы, которые не показывали в кинотеатрах Организаторы 93-й премии «Оскар» в 2021 году допустят к отбору фильмы, которые не были показаны в кинотеатрах, но планировались к показу и вышли только онлайн, говорится в заявлении американской Академии киноискусств. 3

Происшествия Восемь человек погибли при пожаре в Ленинградской области В результате пожара в жилом доме в Ленинградской области погибли восемь человек, в том числе шестеро детей. 61

Энергетика В Польше пригрозили арестом активов «Северного потока-2» Ковальчик в качестве примера привел спор между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины», в ходе которого, по словам замминистра, российская сторона также отказывалась выполнять условия Стокгольмского арбитража, что привело к арестам активов Nord Stream 2 AG в Швейцарии, а также компании Blue Stream Pipeline Company B.V. 1,4K

Технологии Кладбище Google разрастается. Ещё одна социальная сеть пущена под нож Над «кладбищем Google» не шутил разве что ленивый, прошлась по теме даже сама Google. И вот, в списке загубленных проектов снова пополнение.

Общество В Петербурге утвердили выплаты пенсионерам за соблюдение самоизоляции Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление о выделении средств на выплаты горожанам старше 65 лет, которые соблюдают режим самоизоляции. 64

Экономика Пессимизм российского бизнеса достиг уровня кризисного 2015 года Доля российского бизнеса, ожидающего снижения доходов и прибыли на фоне пандемии коронавируса, достигла рекордного уровня со второй половины 2015 года, свидетельствуют данные проведенного Deloitte опроса финансовых директоров ведущих компаний из ключевых отраслей. 2

Политика Путин объявил о продлении режима нерабочих дней Президент Владимир Путин в ходе совещания по ситуации с коронавирусом объявил о продлении нерабочих дней до 11 мая. 4,9K

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Общество США профинансируют проекты, рассказывающие о «тирании СССР» в Венгрии В ведомстве пояснили, что реализация проектов направлена на признание фактов человечности и неповиновения нацистам, а также актов «жестокости и коллаборационизма», которые могли наблюдаться в период холокоста, войны и при «тирании Советского Союза».

Армия и оружие «Королевские» танкисты ВСУ получили модернизированные Т-72 Как сообщило издание «Военное обозрение» со ссылкой на «Украинский милитарный портал», военнослужащие 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Данила (современное украинское наименование князя Даниила Галицкого) получили усовершенствованные танки Т-72. 8

Шоу-бизнес Надежду Бабкину выпишут из больницы через 10 дней Через 7-10 дней врачи планируют выписать народную артистку РСФСР Надежду Бабкину, госпитализированную с пневмонией в одну из частных московских клиник. 18

Культура Победителя шоу «Маска» Анатолия Цоя обвинили в плагиате Анатолий Цой стал победителем шоу Напомним, что среди других претендентов на победителя шоу были Лариса Долина, Карина Кокс и Анна Плетнева. 23