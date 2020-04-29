Коронавирус
Sobytiya.newsХабиб Нурмагомедов просит дагестанцев оставаться дома
Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов обратился к дагестанцам с просьбой оставаться дома. Об этом он пишет на странице своего Instagram аккаунта.
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Многие надеялись, что беда обойдет наш дом, многие до сих пор не верят в серьезность сложившейся ситуации. Однако наша халатность к советам и просьбам врачей вкупе с создавшейся в народе паникой привели к высоким темпам распространения болезни, каждодневно усугубляя и без того тяжелое положение.
— Хабиб Нурмагомедов, российский боец смешанных единоборствMedikForum.ru вчера в 17:43
с чего всё началось
Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов, удерживающий пояс чемпиона UFC в легком весе, написал у себя в Instagram, что медицинские учреждения Дагестана не справляются с потоком зараженных коронавирусной инфекцией.РБКвчера в 15:35
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Хабиб Нурмагомедов на фоне эпидемии COVID-19 призвал дагестанцев придерживаться рекомендаций врачей
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Хабиб Нурмагомедов обратился к дагестанцам в связи с распространением COVID-19
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«Поверьте мне. Болезнь смертельно опасна». Обращение Хабиба по ситуации с коронавирусом
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REGNUM вчера в 22:49
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Коммерсантъ вчера в 18:34
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