с чего всё началось

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал в инстаграме о состоянии своего тренера и отца Абдулманапа Нурмагомедова, которого на днях госпитализировали в одну из московских клиник с двусторонней пневмонией. Боец рассказал, что состояние его отца очень тяжелое.

Энергетика Цены на нефть побили месячный рекорд Цена нефти Brent поднялась выше 33 долларов за баррель впервые с 13 апреля. Об этом свидетельствуют данные торгов на Лондонской бирже ICE. 321

Здоровье Эльза Сыртланова оставляет пост главврача РКБ Уфы Эльза Сыртланова, занимающая с ноября 2019 года пост главного врача Республиканской клинической больницы имени Куватова в Уфе, покидает эту должность, сообщил портал «Проуфу» со ссылкой на свои источники. 51

Шоу-бизнес Представитель Гагариной прокомментировал сообщения о ее разводе Представитель певицы Полины Гагариной прокомментировал информацию о том, что она якобы ушла от мужа, фотографа Дмитрия Исхакова. 73

Общество Инфекционист спрогнозировала ситуацию с коронавирусом в России Ситуация с коронавирусом в России может наладиться к июлю, считает главный инфекционист Минздрава Елена Малинникова. 276

Общество Правительство России продлило больничные для граждан старше 65 лет Москва, 19 мая 2020, 06:20 — REGNUM Электронные больничные для граждан 65 лет и старше будут продлены с 12 по 29 мая при условии, что они не переходили на удалённую работу и не находились в отпуске во время объявленного периода самоизоляции, сообщили 18 мая в пресс-службе правительства РФ. 131

Здоровье В Бурятии число случаев коронавируса перевалило за 970 Из 25 новых случаев COVID-19: семь человек прибыли из других регионов, двое больных – из числа контактных в Баунтовском районе, четыре человека – из числа контактных в Кижингинском районе, три пациента – в рамках мониторинга ОРВИ, остальные – контактные с другими ранее выявленными заражёнными COVID-19. 66

Религия Патриарх Кирилл отстранил от управления епархиями двух епископов «Епископ Армавирский и Лабинский Игнатий и епископ Костомукшский и Кемский Игнатий до решения Общецерковного суда отстранены от управления вверенными их архипастырскому попечению епархиями», — говорится в сообщении. 446

Происшествия Медведь прокусил бедро жителю Ярославля Таксист отвез пострадавшего в больницу. Другие жители Ярославля также говорят, что видели медведя, который бегал по трамвайным путям. 156

Общество Дальневосточников вывезли из Таиланда во Владивосток Самолет авиакомпании «Россия» доставил во Владивосток жителей Дальнего Востока, которые не могли выбраться из Таиланда из-за прекращения авиасообщения и закрытия границ. 4

Культура «СТС Медиа» представит байерам фэнтези-проект «Наследники» Холдинг "СТС Медиа" представит новый фэнтези-проект "Наследники" в рамках первого международного онлайн-рынка российского аудиовизуального контента Key Buyers Event: digital edition, который пройдёт с 8 по 14 июня 2020 года.

Музыка «Евровидение-2021» пройдёт в Роттердаме Международный песенный конкурс «Евровидение» в 2021 году состоится в 2021 году в Роттердаме (Нидерланды). 63

Шоу-бизнес СМИ узнали: Хоакин Феникс и Руни Мара впервые станут родителями СМИ узнали, что Хоакин Феникс (45 лет) и его подруга Руни Мара (35 лет) впервые станут родителями, сообщает Page Six.

Общество В России остановлен рост заражений коронавирусом Глава Роспотребнадзора отметила, что о победе над эпидемией можно будет говорить только тогда, когда в сутки на территории страны не будет выявляться ни одного случая заражения. 3,5K

Шоу-бизнес Максим Галкин показал поклонникам домашнюю теплицу Артист рассказал, что идея завести собственную теплицу принадлежит именно Алле Борисовне.

Футбол ЦСКА предложит Деспотовичу зарплату в 1,2 миллиона евро Отмечается, ему готовы предложить заработную плату в размере 1,2 миллиона евро за один сезон.

Общество Борьба за «Северный поток — 2» вступила в решающую стадию Федеральное сетевое агентство ФРГ (BNetzA) в минувшую пятницу сообщило, что отвергло заявку компании-оператора Nord Stream 2 AG на освобождение трубопровода от правил обновленной Газовой директивы ЕС, поскольку он "не был полностью проложен к 23 мая 2019 года". 34

Политика СБУ проверит интервью Гордона со Стрелковым и Поклонской Служба безопасности Украины проведет проверку интервью украинского журналиста Дмитрия Гордона с экс-лидером ополчения ДНР Игорем Стрелковым и депутатом Госдумы Натальей Поклонской на предмет "разжигания вражды, поддержки терроризма и подрыва суверенитета страны", сообщает "Интерфакс". 2