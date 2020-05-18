с чего всё началось

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал в инстаграме о состоянии своего тренера и отца Абдулманапа Нурмагомедова, которого на днях госпитализировали в одну из московских клиник с двусторонней пневмонией. Боец рассказал, что состояние его отца очень тяжелое.

Общество Инфекционист спрогнозировала ситуацию с коронавирусом в России Ситуация с коронавирусом в России может наладиться к июлю, считает главный инфекционист Минздрава Елена Малинникова. 150

Экономика У США начались беспрецедентные проблемы с госдолгом Чтобы справиться с проблемой госдолга и резким ростом дефицита бюджета, Федеральная резервная система (ФРС) начала масштабно скупать облигации. 33

Футбол Уткин назвал Нижний Новгород «городом дураков» Спортивный журналист Василий Уткин раскритиковал губернатора Нижегородской области Глеба Никитина и назвал его "дураком".

Происшествия Четыре человека погибли в результате землетрясения в Китае Жертвами землетрясения в провинции Юньнань на юго-западе Китая стали четыре человека.

Происшествия СК попросил разрешения у ВККС РФ возбудить дела на семерых судей Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин просит у Высшей квалификационной коллегии судей (ВККС) РФ разрешения на возбуждение уголовных дел в отношении пяти судей в отставке и двух, находящихся в должности. 1K

Общество Прокуратура проверит сообщения об утечке данных нарушителей карантина Ранее в СМИ появилась информация о том, что на сервисах по оплате штрафов при введении любого случайного уникального идентификатора о начислении штрафов за нарушение режима самоизоляции в Москве можно увидеть паспортные данные нарушителя. 407

Политика Германия и Франция предложили создать фонд восстановления экономики ЕС После совместных переговоров лидеры Германии и Франции Ангела Меркель и Эммануэль Макрон объявили о создании временного фонда для восстановления экономики ЕС с первоначальным капиталом 500 миллиардов евро, пишет «Коммерасант». 4

Шоу-бизнес Замужняя Нюша опубликовала трогательное фото с Кридом Нюша и Крид в дуэте спели песню Mr и Mrs Smith, после выступления знаменитости проводили время вместе в одной гримерке. 1

Общество Власти Югры ввели ограничения в трёх посёлках Сургутского района Сургутский район, Югра, 19 мая 2020, 04:06 — REGNUM В Сургутском районе Югры введены дополнительные меры по предотвращению распространения COVID-19.

Общество У 866 сотрудников компании «Полюс» подтвержден коронавирус После принятия решения о тестировании всех работников ТЭЦ-1 было проведено 88 исследований, в 43 случаях результат оказался положительный. 34

Кино Дэвид Аркетт появится в новом «Крике» Кортни Кокс и Дэвид Аркетт сыграли в четвёртой картине франшизы.

Религия Патриарх Кирилл отстранил от управления епархиями двух епископов «Епископ Армавирский и Лабинский Игнатий и епископ Костомукшский и Кемский Игнатий до решения Общецерковного суда отстранены от управления вверенными их архипастырскому попечению епархиями», — говорится в сообщении. 430

Музыка Названо место проведения «Евровидения» в 2021 году «Европейский вещательный союз и организаторы конкурса в Нидерландах рады сообщить, что приняли решение о проведении ''Евровидения'' в 2021 году в Роттердаме на арене Ahoy», — гласит сообщение. 63

Общество В Роспотребнадзоре рассказали, когда откроют кинотеатры и спортзалы В наших рекомендациях все расписано: определенные послабления, такие как прогулки по улицам, но вдвоем, но с социальным дистанцированием, занятия спортом на улице, но тоже с социальным дистанцированием, возможны и на первом этапе. 437

Космос Электромобиль Tesla стал транспортом для астронавтов Как сообщил администратор NASA Джим Брайденстайн, первыми астронавтами, которые станут пассажирами Tesla Моdеl X, будут Боб Бенкен и Даг Хёрли.