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РИА НовостиРИА НовостиХабиб Нурмагомедов рассказал о тяжелом состоянии отца

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал в инстаграме о состоянии своего тренера и отца Абдулманапа Нурмагомедова, которого на днях госпитализировали в одну из московских клиник с двусторонней пневмонией. Боец рассказал, что состояние его отца очень тяжелое.
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Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов в Instagram
 обратился к дагестанцам в связи с пандемией коронавируса и рассказал о состоянии отца Абдулманапа Нурмагомедова.
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