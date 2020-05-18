Общество

РИА НовостиРИА НовостиХабиб Нурмагомедов рассказал о тяжелом состоянии отца

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал в инстаграме о состоянии своего тренера и отца Абдулманапа Нурмагомедова, которого на днях госпитализировали в одну из московских клиник с двусторонней пневмонией. Боец рассказал, что состояние его отца очень тяжелое.
Читать в источнике
Комментировать24
с чего всё началось
Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов в Instagram
 обратился к дагестанцам в связи с пандемией коронавируса и рассказал о состоянии отца Абдулманапа Нурмагомедова.
Lenta.ru16:18

Подробнее о событии

Хабиб Нурмагомедов обратился с призывом к жителям Дагестана

Голос времени17:20

«У него тяжелое, очень тяжелое положение». Вся информация о болезни отца Хабиба

Спорт-Экспресс19:35

Хабиб Нурмагомедов впервые прокомментировал состояние отца

РБК15:47

Хабиб Нурмагомедов выступил с очередным обращением к дагестанцам

РИА Дагестан16:15

Хабиб Нурмагомедов призвал дагестанцев отпраздновать Ураза-байрам дома

Черновик15:57

Хабиб Нурмагомедов рассказал о состоянии отца (видео)

Mirmol.ru16:33

Хабиб призвал дагестанцев объединиться: «У меня более 20 близких родственников лежало в реанимации. Многих уже нет среди нас»

Sports.ru15:25
Показать все источники
Автоматически обработано 7189 источников, обновлено в 20:36, Ашберн
Общество

Китай возобновил строгий карантин в приграничном с Россией регионе

По словам жителей, новые карантинные меры оказались даже жестче тех, что были введены во время первой волны распространения инфекции в Китае.
Газета.Ru 19:45
985
Общество

В Москве за сутки скончался 71 пациент с коронавирусом

По последним данным федерального штаба, в России выявлено 272 тысячи инфицированных коронавирусом, с начала пандемии вылечились 63 тысячи человек, скончались более 2,5 тысяч.
Эхо Москвы 16 мая в 17:01
477
Авто

Почта России закупила более тысячи автомобилей LADA Largus

Липецкое время 07:05
3
Общество

Инфекционист спрогнозировала ситуацию с коронавирусом в России

Ситуация с коронавирусом в России может наладиться к июлю, считает главный инфекционист Минздрава Елена Малинникова.
РИА Новости 17:14
65
Наука

Предсказан катастрофичный уровень смертности от коронавируса

Специалисты выяснили, что уровень смертности в США среди людей, больных COVID-19 и имеющих симптомы заболевания, составляет 1,3 процента, тогда как аналогичный показатель для сезонного гриппа равен 0,1 процента.
Lenta.ru 17:10
Шоу-бизнес

Замужнюю Меган Фокс заметили на свидании с рэпером

Онлайн-портал Woman.ru сообщил, что два дня назад Меган Фокс была замечена с популярным рэпером Колсоном Бэйкером, более известным как Machine Gun Kelly.
Слово и Дело 04:45
1
Происшествия

В Костромской области нашли тело профессора из Москвы

Уголовное дело об убийстве завели в Костромской области после обнаружения в реке тела пропавшего профессора университета из Москвы с камнями в брюках, сообщила прокуратура региона.
РИА Новости 11:46
30
Политика

В AmCham рассказали о слухах о возобновлении авиарейсов между РФ и США

Спрос на авиарейсы между Россией и США очень высокий, что может привести к возобновлению регулярного авиасообщения между странами, заявил РИА Новости глава Американской торговой палаты в России (AmCham) Алексис Родзянко.
РИА Новости 20:22
Происшествия

Медведь прокусил бедро жителю Ярославля

Таксист отвез пострадавшего в больницу. Другие жители Ярославля также говорят, что видели медведя, который бегал по трамвайным путям.
BFM.ru 11:49
142
Общество

Москвичке-инвалиду аннулировали штраф за нарушение режима самоизоляции

Главконтроль столицы отменил штраф, который был выписан инвалиду первой группы Ирине Карабулатовой за нарушение режима самоизоляции.
Газета.Ru 14:25
191
Общество

Объяснена низкая смертность от коронавируса в России

Смертность от коронавируса в России в три-четыре раза ниже, чем в других странах, потому что популяционный иммунитет у граждан страны выше, чем у жителей Европы и США, заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в интервью каналу "Россия 24".
РИА Новости 07:33
196
Авто

Представили новый Porsche 911 Targa

После купе и кабриолета дебютирует третий тип кузова нового поколения 911 с полноприводными моделями 911 Targa 4 и 911 Targa 4S.
Тарантас Ньюс 00:10
1
Здоровье

Назван способ снизить смертность от коронавируса

Что происходит 13:27
10
Футбол

Владелец «Удинезе»: «Бундеслига начала наихудшим образом»

Владелец "Удинезе" Джампаоло Поццо выразил мнение, что первый тур чемпионата Германии после возобновления сезона прошёл неудачно.
Soccer.ru 20:13
Политика

Украинцы назвали Кучму лучшим президентом в истории страны

Опрос социологической группы «Рейтинг» показал, что украинцы считают Леонида Кучму лучшим президентом независимой Украины.
RT на русском 12:08
45
Политика

СБУ проверит интервью Гордона со Стрелковым и Поклонской

Служба безопасности Украины проведет проверку интервью украинского журналиста Дмитрия Гордона с экс-лидером ополчения ДНР Игорем Стрелковым и депутатом Госдумы Натальей Поклонской на предмет "разжигания вражды, поддержки терроризма и подрыва суверенитета страны", сообщает "Интерфакс".
Газета.Ru 17:27
Общество

Глава Минтруда сообщил о росте числа безработных до 1,6 млн человек

Уровень безработицы в России вырос, число оставшихся без работы достигло 1,6 млн человек, сообщил министр труда Антон Котяков в эфире Первого канала.
РБК 18:46
8
Культура

«СТС Медиа» представит байерам фэнтези-проект «Наследники»

Холдинг "СТС Медиа" представит новый фэнтези-проект "Наследники" в рамках первого международного онлайн-рынка российского аудиовизуального контента Key Buyers Event: digital edition, который пройдёт с 8 по 14 июня 2020 года.
ТАСС 11:03
Здоровье

Майские праздники дали прирост заболеваемости в Алтайском крае

В целом около 70 процентов всех случаев выявлены по контакту людей, заражение которых было выявлено ранее.
Бийский рабочий 02:16
6
Происшествия

Жителя Читы похитили и 10 дней пытали из-за разбитой машины

Полицейские Читы задержали двух местных жителей, которые похитили и пытали сотрудника станции техобслуживания.
Российская газета 02:39
11
Происшествия

В Москве задержали злоумышленника, стрелявшего из окна дома

РИА Новости 14:05
64
Футбол

«Спартак» выкупил у «Крыльев Советов» контракт Александра Соболева

Говорит Москва 05:24
Общество

США вынудили TSMC прекратить поставки чипов для Huawei

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co.(TSMC), крупнейший в мире контрактный производитель чипов, приостановила прием новых заказов от Huawei Technologies в ответ на ужесточение экспортного контроля со стороны США, направленное на дальнейшее ограничение доступа китайской компании к важнейшим мировым поставкам чипов, сообщили многочисленные источники в Nikkei Asian Review.
Вести.Ru 04:39
34
Шоу-бизнес

Представитель Гагариной прокомментировал сообщения о ее разводе

Представитель певицы Полины Гагариной прокомментировал информацию о том, что она якобы ушла от мужа, фотографа Дмитрия Исхакова.
Lenta.ru 20:14
67
Космос

США отправили на орбиту секретный космоплан X-37B

В Соединенных Штатах в шестой раз запустили на орбиту экспериментальный беспилотный орбитальный самолет X-37B.
Профиль вчера в 15:27
297
Политика

Путин проведет совещание по выплатам медикам

Президент России Владимир Путин проведет совещание по доплатам медикам 19 мая.
МР7.ру 09:20
45
Армия и оружие

В Красноярский край перебросили военных для борьбы с коронавирусом

В Красноярский край перебрасывают военных для борьбы с распространением коронавируса, сообщает Минобороны.
Коммерсантъ 02:06
1,1K
Политика

Аверьянов: в январе Путин предотвратил госпереворот олигархов

Отставкой правительства во главе с Дмитрием Медведевым президент России Владимир Путин "сломал" бунт олигархов, целью которого был государственный переворот.
Pravda.Ru вчера в 08:48
123
Общество

Беглов заявил, что в городе заболеваемость на убыль не идет

Глава города отметил, что с начала пандемии в Санкт-Петербурге заболели почти 13,8 тысяч человек, из них выздоровели на данный момент 7250 человек.
Gazeta.SPb 15:04
191
Общество

Минздрав назвал сроки клинических испытаний вакцины от коронавируса

Клинические испытания российской вакцины против коронавируса начнутся через месяц.
Деловое.ТВ 14:31
38
ещё по теме
Абдулманап Магомедович Нурмагомедов
Российский спортсмен
Российский, украинский спортсмен, тренер, мастер спорта СССР по вольной борьбе. Заслуженный тренер России, старший тренер сборной команды республики Дагестан по боевому самбо. Чемпион Украины по дзюдо и самбо. Отец и тренер Хабиба Нурмагомедова.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Хабиб Нурмагомедов
Российский боец смешанных единоборств
Российский боец смешанных боевых искусств, выступающий под эгидой UFC. Действующий чемпион UFC в лёгком весе. По состоянию на 30 марта 2020 года занимает вторую строчку официального рейтинга UFC среди лучших бойцов независимо от весовой категории.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное