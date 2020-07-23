Общество

REGNUMREGNUMХабиб Нурмагомедов впервые прокомментировал смерть своего отца

Махачкала, 23 июля 2020, 09:56 — REGNUM Боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов впервые прокомментировал смерть своего отца, заслуженного тренера России Абдулманапа Нурмагомедова. По словам спортсмена, отец научил его практически всему, что он умеет.
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Действующий обладатель чемпионского пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов опубликовал в своем Instagram
 трогательный пост, посвященный умершему отцу Абдулманапу Нурмагомедову.
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