с чего всё началось

Махачкала, 23 июля 2020, 09:56 — REGNUM Боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов впервые прокомментировал смерть своего отца, заслуженного тренера России Абдулманапа Нурмагомедова. По словам спортсмена, отец научил его практически всему, что он умеет.

Футбол «Зенит» не ведёт переговоров о продаже Азмуна Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев рассказал, что клуб не ведёт переговоров о продаже иранского форварда команды Сердара Азмуна.

Авто Tesla планирует обновить Model S и Model X Компания Tesla вознамерилась обновить Model S и Model X и даже строит новую производственную линию для их выпуска. 1

Здоровье 5 круп, которые полезнее гречки Камут имеет приятную рыхлую текстуру и бобовый привкус. Единственный минус этой крупы - ее очень тяжело купить в России. 6

Здоровье Гусев анонсировал дальнейшее смягчение ограничений в Воронеже Глава региона поручил отраслевым департаментам подготовить предложения о дальнейшей отмене ограничений, введенных в Воронежской области из-за угрозы распространения коронавирусной инфекцией COVID-19. 31

Политика Трамп допустил закрытие других китайских дипучреждений в США Президент США Дональд Трамп заявил, что в США могут быть закрыты и другие китайские дипломатические учреждения.

Общество В ВОЗ дали прогноз по срокам вакцинации от коронавируса Люди начнут получать вакцину против коронавируса не ранее первой половины 2021 года, заявил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан. 233

Технологии Росгвардия отследит владельцев оружия через приложение Планируется, что будет создано мобильное приложение для iOS и Android, а все владельцы оружия получат единую пластиковую карту. 72

Общество Волочкову суд оштрафовал на 20 тысяч рублей за нарушение карантина Москва, 22 июля 2020, 20:34 — REGNUM Тверской суд Москвы оштрафовал бывшую балерину Анастасию Волочкову на 20 тысяч рублей за нарушение правил при угрозе возникновения ЧС при посещении Серафимо-Дивеевского монастыря в Нижегородской области. 19

Политика МИД: в высылке дипломатов из Болгарии замешаны «внешние» игроки В случае с высылкой российских дипломатов из Болгарии не обошлось без "внешних стимуляторов", которые пытаются помешать активизации сотрудничества двух стран, заявил в интервью РИА Новости директор четвертого европейского департамента МИД России Юрий Пилипсон.

Общество Собянин уволил главу департамента образования Мэр Москвы Сергей Собянин освободил Исаака Калину от должности главы столичного департамента образования и науки, он продолжит работу в качестве советника градоначальника. 399

Космос Опубликовано видео, где Никсон сообщил о гибели «Аполлона-11» Специалисты по искусственному интеллекту создали "дипфейковое" видео, на котором президент США Ричард Никсон сообщает нации о том, что первая экспедиция американских астронавтов на Луну окончилась трагически, и астронавты не вернутся на землю. 1

Общество Ряд регионов России ожидает аномальное тепло 30-градусная жара ожидается до конца этой недели в Якутии. На севере республики климатическая норма будет превышена на 14 градусов. 6

Происшествия На Ямале пьяный мужчина утонул в бассейне В Ямало-Ненецком округе двое мужчин, отдыхая в сауне, бросили приятеля в бассейн, чтобы отрезвить его, однако он утонул.