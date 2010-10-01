Единоборства

Алтайская правдаАлтайская правдаХабиб Нурмагомедов защитил чемпионский титул UFC

Супербой между Хабибом и американцем Дастином Порье завершился уверенной победой россиянина. Сегодня ночью в Абу-Даби завершился турнир по смешанным единоборствам UFC-242, главным событием которого стал бой в лёгкой весовой категории между дагестанцем Хабибом Нурмагомедовым и Дастином Порье.
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