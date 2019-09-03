Единоборства
ЗаманаХабиб Нурмагомедов: готовлюсь к бою на всю ночь
Накануне Нурмагомедов прибыл в Абу Даби, где пройдет бой, и рассказал о своем настрое. По его словам, он готовиться к бою на всю ночь, а не только на 25 минут, если придется. Но к Порье Нурмагомедов относится с уважением.
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Олимпийская чемпионка Светлана Хоркина скоро снова станет мамой. Интересное положение 40-летняя гимнастка старается не афишировать.
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Доказана связь между преждевременной смертью и увлечением газировками
Исследователи предположили связь преждевременной смерти с увлечением газировками, основываясь на анкетах или интервью.
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Полицейские в Татарстане задержали мать младенца, найденного в полиэтиленовом пакете возле одного из магазинов.
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В Госдуме пригрозили Deutsche Welle лишением аккредитации в России
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Жители Петербурга в ходе онлайн-голосования выбрали название "Тучков буян" для нового парка в центре города, который будет создан вместо планируемого ранее судебного квартала, сообщил журналистам президент Санкт-Петербургского Союза архитекторов Олег Романов.
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Президент США Дональд Трамп заявил, что не исключает встречи с президентом Ирана Хасаном Роухани на полях ГА ООН в сентябре.
РИА Новости 13:00
Армия и оружие
Шойгу устроил военным разнос в день катастрофы Су-25
Глава Министерства обороны России Сергей Шойгу на закрытом совещании отчитал военных за снижение доли исправных учебных самолетов.
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Украинку убили во время секса в Турции
Гражданку Украины убили в Турции, когда она согласилась на секс за деньги с местным жителем.
Lenta.ru 12:16
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Кличко назвал незаконным решение о его увольнении
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Об увольнении всех хирургов в единственной больнице Трехгорного стало известно 29 августа, причиной ухода стали высокие нагрузки и низкая зарплата.
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Как сообщает портал "Научная Россия", Каприн также рассказал о появлении первого в РФ ионного центра.
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Британский парламент выступает против соглашения с Брюсселем о выходе страны из ЕС в его нынешнем виде, но и настроен категорически против Brexit без сделки.
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На сегодняшний день демографическая ситуация на Дальнем Востоке остаётся тревожной.
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Поездка на мотоцикле без шлемов с президентом России Владимиром Путиным на байк-шоу в Севастополе не была нарушением правил дорожного движения, заявил глава Крыма Сергей Аксенов.
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Сборная России уступила Аргентине в матче Кубка мира
Добавим, что сборная Аргентины, набрав шесть очков, заняла первое место в группе. Команда России с пятью очками стала второй.
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Список В.Ланового получил активную поддержку москвичей
Список народного артиста СССР Василия Ланового получил активную поддержку москвичей. Об этом сообщили «Аргументы и факты».
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