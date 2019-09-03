Накануне Нурмагомедов прибыл в Абу Даби, где пройдет бой, и рассказал о своем настрое. По его словам, он готовиться к бою на всю ночь, а не только на 25 минут, если придется. Но к Порье Нурмагомедов относится с уважением.

Хабиб Нурмагомедов: готовлюсь к бою на всю ночь

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