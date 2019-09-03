Единоборства

ЗаманаЗаманаХабиб Нурмагомедов: готовлюсь к бою на всю ночь

Накануне Нурмагомедов прибыл в Абу Даби, где пройдет бой, и рассказал о своем настрое. По его словам, он готовиться к бою на всю ночь, а не только на 25 минут, если придется. Но к Порье Нурмагомедов относится с уважением.
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Ставки на бой UFC 242 Хабиб Нурмагомедов – Дастин Порье

Чемпионат07:45

Нурмагомедов -Порье: когда состоится бой

Спорт-Экспресс04:00

«Мой план - прикончить этого парня»: Хабиб о подготовке к бою с Порье

МК-Спортвчера в 08:35

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Матч ТВвчера в 10:42

Хабиб Нурмагомедов — Дастин Порье: трансляция боя на Первом канале

Sport24.ruвчера в 06:41

Хабиб и российские участники UFC 242 прибыли в Абу-Даби

Sports.ruвчера в 10:05

До боя Нурмагомедов — Порье осталось четыре дня

RT на русскомвчера в 18:29
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В Кабардино-Балкарии обстреляли машину съемочной группы

В городе Прохладном Кабардино-Балкарии мужчина обстрелял автомобиль съемочной группы фильма "Чики".
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Назван размер гонорара Нурмагомедова за бой с Порье

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Актриса Заворотнюк не стала опровергать слухи о заболевании

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40-летняя Светлана Хоркина станет мамой во второй раз

Олимпийская чемпионка Светлана Хоркина скоро снова станет мамой. Интересное положение 40-летняя гимнастка старается не афишировать.
Woman.ru 02:18
Армия и оружие

У границ России нашли тайную базу спецназа США

Lenta.ru 13:57
Происшествия

Суд приговорил к пяти годам блогера Синицу за твит о детях силовиков

Ведомости вчера в 03:43
Общество

Доказана связь между преждевременной смертью и увлечением газировками

Исследователи предположили связь преждевременной смерти с увлечением газировками, основываясь на анкетах или интервью.
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Происшествия

В Татарстане задержали мать найденного в пакете у магазина ребенка

Полицейские в Татарстане задержали мать младенца, найденного в полиэтиленовом пакете возле одного из магазинов.
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Микки Рурк стал неузнаваем после новой пластической операции

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Шоу-бизнес

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Ведущий поздравил родственницу с юбилеем 4 сентября звезда Первого канала Иван Ургант поздравил свою бабушку, актрису Нину Ургант, с днем рождения.
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Сбербанк реструктурирует кредиты пострадавшим от паводка

RT на русском вчера в 07:13
Шоу-бизнес

Мария Ивакова объяснила, как отбиться от распросов о замужестве

Телепрограмма 14:15
Политика

В Госдуме пригрозили Deutsche Welle лишением аккредитации в России

Комиссия Госдумы по расследованию вмешательства в дела России будет настаивать на личном участии представителей Deutsche Welle в обсуждении вмешательства в дела России, издание могут лишить аккредитации в России, если его сотрудник не придет на комиссию, заявил ее председатель Василий Пискарев.
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Сама актриса стала третьим ребенком своих родителей. Так, у Кристины есть две старшие сестры — Екатерина и Ольга, а также младшая — Карина.
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Жители Петербурга в ходе онлайн-голосования выбрали название "Тучков буян" для нового парка в центре города, который будет создан вместо планируемого ранее судебного квартала, сообщил журналистам президент Санкт-Петербургского Союза архитекторов Олег Романов.
РИА Новости 03:50
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Евросоюз приостановил импорт украинских фруктов и овощей

Европейский союз отказался от импорта яблок, груш и ряда овощей с Украины. Об этом сообщается на сайте плодоовощной ассоциации страны.
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Политика

Трамп не исключил встречи с Роухани на полях Генассамблеи ООН

Президент США Дональд Трамп заявил, что не исключает встречи с президентом Ирана Хасаном Роухани на полях ГА ООН в сентябре.
РИА Новости 13:00
Армия и оружие

Шойгу устроил военным разнос в день катастрофы Су-25

Глава Министерства обороны России Сергей Шойгу на закрытом совещании отчитал военных за снижение доли исправных учебных самолетов.
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Гражданку Украины убили в Турции, когда она согласилась на секс за деньги с местным жителем.
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Кличко назвал незаконным решение о его увольнении

Мэр Киева Виталий Кличко назвал незаконным решение украинского кабмина о его увольнении с должности председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА).
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Шоу-бизнес

Максим Виторган высоко оценил фильм Ксении Собчак о трагедии в Беслане

Вчера Ксения Собчак представила на суд общественности документальный фильм собственного производства «День незнаний», посвященный террористическому акту в Беслане 1 сентября 2004 года.
Вокруг ТВ вчера в 03:23
Политика

Украинский язык сочли выдуманным

Бывший посол Израиля в России и на Украине Цви Маген назвал украинский язык выдуманным, а государственность страны — несуществующей.
Lenta.ru 13:40
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Закрытый российский город с одной больницей лишился главного хирурга

Об увольнении всех хирургов в единственной больнице Трехгорного стало известно 29 августа, причиной ухода стали высокие нагрузки и низкая зарплата.
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Главный онколог Минздрава РФ назвал основные факторы развития рака

Как сообщает портал "Научная Россия", Каприн также рассказал о появлении первого в РФ ионного центра.
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В Британии договорились рассмотреть законопроект об отсрочке Brexit

Британский парламент выступает против соглашения с Брюсселем о выходе страны из ЕС в его нынешнем виде, но и настроен категорически против Brexit без сделки.
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Политика

Демографическую ситуацию на Дальнем Востоке Путин считает тревожной

На сегодняшний день демографическая ситуация на Дальнем Востоке остаётся тревожной.
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Политика

Аксенов объяснил детям, почему ездил с Путиным на мотоцикле без шлема

Поездка на мотоцикле без шлемов с президентом России Владимиром Путиным на байк-шоу в Севастополе не была нарушением правил дорожного движения, заявил глава Крыма Сергей Аксенов.
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Сборная России уступила Аргентине в матче Кубка мира

Добавим, что сборная Аргентины, набрав шесть очков, заняла первое место в группе. Команда России с пятью очками стала второй.
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Список народного артиста СССР Василия Ланового получил активную поддержку москвичей. Об этом сообщили «Аргументы и факты».
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Российский боец смешанных боевых искусств, выступающий под эгидой UFC. Действующий чемпион UFC в лёгком весе. По состоянию на январь 2019 года занимает третью строчку официального рейтинга UFC среди лучших бойцов независимо от весовой категории.
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