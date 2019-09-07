Единоборства

Спорт БИЗНЕС OnlineСпорт БИЗНЕС OnlineХабиб набрал 8 кг после взвешивания перед боем с Порье

Абдулманап Нурмагомедов отец и тренер российского чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова рассказал о том, сколько килограмм набрал его сын после взвешивания. Напомним, сегодня на турнире UFC 242 в Абу-Даби Хабиб проведёт бой с Дастином Порье. Для россиянина это будет вторая защита титула.
Читать в источнике
Комментировать22
с чего всё началось

Нурмагомедов набрал 8 кг перед боем с Порье

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе (до 70,3 кг) россиянин Хабиб Нурмагомедов прибавил восемь килограмм перед поединком с американцем Дастином Порье. Об этом ТАСС сообщил отец и тренер спортсмена Абдулманап Нурмагомедов. Поединок пройдет в субботу в Абу-Даби.
ТАСС04:28

Подробнее о событии

Нурмагомедов набрал 8 кг перед боем с Порье

ТАСС04:28

Нурмагомедов набрал 8 кг перед боем с Порье

Спорт-Экспресс06:27

Хабиб набрал 8 кг перед боем с Порье. «Матч ТВ» поговорил с другом Нурмагомедова о весогонке

Матч ТВ08:02

Американец Джон Джонс рассказал, за кого будет болеть в бою Хабиб — Порье

Чемпионат09:15

Абдулманап Нурмагомедов: Хабиб набрал восемь килограммов

Советский спорт06:01

Хабиб набрал 8 кг перед боем с Порье

Sport24.ru06:51

Нурмагомедов за день набрал 8 килограмм

Sport.ru07:29
Показать все источники
Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 13:04, Вашингтон
Космос

Историческая посадка индийского беспилотника на Луну потерпела неудачу

Южный Федеральный 03:30
Политика

Освобождённый Вышинский намерен вернуться на Украину

Главный редактор РИА Новости Украина Кирилл Вышинский заявил о намерении в ближайшее время вернуться в Киев.
News.ru 12:38
Происшествия

В штабе Навального в Санкт-Петербурге нашли бюллетени для голосования

Российская газета 12:48
Армия и оружие

Освобожденных украинских моряков наградили

На Украине наградили 24 моряков, прибывших в Киев в рамках российского-украинского обмена заключенными.
Lenta.ru 10:54
Армия и оружие

МВД Эстонии создает резерв для борьбы с «зелеными человечками»

Министерство внутренних дел Эстонии создаст резерв внутренней обороны, который будет задействоваться как группа быстрого реагирования.
Комсомольская правда 01:05
Политика

Зеленский не исключил второго этапа освобождения задержанных лиц

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о возможности запуска второго этапа обмена задержанными лицами с Российской Федерацией.
iReactor 07:16
Общество

Трамп предложил разместить пострадавших от урагана на круизных судах

RT на русском 01:02
Политика

Глава Пентагона посоветовал России вести себя как «нормальная страна»

Глава Пентагона Марк Эспер на совместной пресс-конференции с главой МВД Франции Флоранс Парли в Париже посоветовал России изменить свое поведение.
РБК 12:49
Политика

Нидерланды просят Россию выдать освобожденного Украиной Цемаха

Генеральный прокурор Нидерландов просит Россию выдать подозреваемого в деле по сбитому малазийскому самолету рейса МН17 Владимира Цемаха.
Вести.Ru 11:59
Общество

Диетологи рассказали, какие продукты полезно есть перед сном

Зарубежные диетологи рассказали, что необходимо устраивать перекус перед сном для избежания лишнего веса.
Газета.Ru 04:34
Происшествия

Участницы Pussy Riot сообщили о задержании в Москве

РБК 12:31
Политика

В бундестаге назвали неразумным саботирование «Северного потока — 2»

Председатель бундестага Вольфганг Шойбле назвал неразумными действия критиков «Северного потока — 2», отметив, что они могут навредить Европе.
RT на русском 12:13
Теннис

Медведев сыграет с Надалем в финале US Open

Российский теннисист Даниил Медведев впервые в своей карьере сыграет в финале US Open.
Газета.Ru 05:28
Общество

В праздновании Дня города в Москве приняли участие 1,7 млн человек

В праздничных мероприятиях по случаю 872-летия столицы к 17:00 приняли участие порядка 1,7 млн человек, сообщил сайт мэрии Москвы.
Интерфакс 12:15
Политика

Макрон назвал решающим шагом обмен между РФ и Украиной

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал обмен заключёнными между Россией и Украиной решающим шагом в возобновлении конструктивного диалога.
Московский Комсомолец 12:34
Политика

Порошенко похвалил себя за обмен пленными

Бывший президент Украины Петр Порошенко рассказал о своей причастности к обмену заключенными между Москвой и Киевом.
Lenta.ru 09:45
Происшествия

Иран задержал в Персидском заливе судно с контрабандным топливом

РБК 09:14
Происшествия

Несколько заключенных в колонии Екатеринбурга порезали себе руки

Интерфакс 05:04
Наука

Ученые назвали смертельно опасный напиток

По их данным, регулярное употребление колы, лимонада и похожих сладких безалкогольных напитков увеличивает риск смерти и развития опасных заболеваний.
Газета.Ru 10:43
Автоспорт

Леклер выиграл квалификацию Гран-при «Формулы-1» в Италии

Монегаск Шарль Леклер из команды "Феррари" показал лучшее время в квалификации Гран-при Италии - 14-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1".
ТАСС 10:33
Единоборства

UFC опубликовал финальное промо к бою Нурмагомедова с Порье

В сети появилось финальное промо к титульному поединку между чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Дастином Порье.
RT на русском 09:47
Происшествия

МВД задержало подозреваемого в нападении на Памфилову

Подмосковные полицейские задержали человека, подозреваемого в нападении на главу Центральной избирательной комиссии Эллу Памфилову в ночь на 6 сентября, сообщила РБК официальный представитель МВД России Ирина Волк.
РБК 09:02
Политика

Додон договорился с Путиным о скидке на газ

Лидер Молдавии Игорь Додон договорился с президентом России Владимиром Путиным о скидке на газ. Об этом он написал в своем фейсбуке.
Газета.Ru 12:05
Политика

Глава Мосгоризбиркома объявил о полной готовности к выборам

Впервые на выборах в Мосгордуму опробуют электронное голосование.
Говорит Москва 09:58
Происшествия

На КАД произошла массовая авария

ДТП случилось около 12:00 на 58-м километре внутренней стороны КАД. Сейчас по факту произошедшего проводится проверка.
Петербургский дневник 08:12
Армия и оружие

В США похвастались возможностями AH-64 Apache уничтожать российские танки - 16 за один вылет

В США рассказали, сколько российских танков может уничтожить один американский «Apache».
Avia.pro вчера в 17:18
Экономика

Определены первые регионы с массовой достройкой домов для дольщиков

Глава ДОМ.РФ добавил, что речь идёт о таких регионах как Нижегородская, Тульская, Саратовская, Астраханская, Ярославская области, республика Татарстан и ряд других субъектов.
Интерфакс вчера в 10:15
Общество

Тимати и Гуф поздравили Москву с днём рождения в совместном клипе

Рэперы Алексей Долматов и Тимур Юнусов, известные под псевдонимами Гуф и Тимати, выпустили совместный клип «Москва» ко Дню города.
News.ru 11:03
Политика

Сенцов: даже после освобождения всех пленных борьба не закончится

Украинский режиссер Олег Сенцов, который вернулся на родину в рамках обмена пленными с Россией, выразил надежду на освобождение других заключенных.
Коммерсантъ 10:35
Культура

Альбина Джанабаева ушла от Меладзе

Певица сделала неожиданное признание. Популярность к Альбине Джанабаевой пришла после того, как она начала сотрудничать с братьями Меладзе.
Городской портал Новый Нижний 02:50
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Дастин Пуарье
Американский боец без правил
Американский боец смешанного стиля, представитель лёгкой весовой категории. Выступает на профессиональном уровне начиная с 2009 года, известен по участию в турнирах таких бойцовских организаций как UFC и WEC. С апреля 2019 года является временным чемпионом UFC в лёгком весе.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Хабиб Нурмагомедов
Российский боец без правил
Российский боец смешанных боевых искусств, выступающий под эгидой UFC. Действующий чемпион UFC в лёгком весе. По состоянию на январь 2019 года занимает третью строчку официального рейтинга UFC среди лучших бойцов независимо от весовой категории.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное