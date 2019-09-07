Единоборства
Спорт БИЗНЕС OnlineХабиб набрал 8 кг после взвешивания перед боем с Порье
Абдулманап Нурмагомедов отец и тренер российского чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова рассказал о том, сколько килограмм набрал его сын после взвешивания. Напомним, сегодня на турнире UFC 242 в Абу-Даби Хабиб проведёт бой с Дастином Порье. Для россиянина это будет вторая защита титула.
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с чего всё началось
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе (до 70,3 кг) россиянин Хабиб Нурмагомедов прибавил восемь килограмм перед поединком с американцем Дастином Порье. Об этом ТАСС сообщил отец и тренер спортсмена Абдулманап Нурмагомедов. Поединок пройдет в субботу в Абу-Даби.ТАСС04:28
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