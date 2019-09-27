Футбол
РамблерХабиб ответил на призыв Ибрагимовича
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов назвал ерундой новый челлендж шведского футболиста Златана Ибрагимовича.
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Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 17:21, Вашингтон
Экономика
Матвиенко: большинство россиян не могут накопить на пенсию
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко прокомментировала законопроект о гарантированном пенсионном продукте, подготовленный Минфином.
Ведомости 15:07
Политика
Сергей Лавров: Меня мама научила не читать чужие письма
Неправильно выносить любой вопрос на публичное растерзание, объяснил свою позицию российский министр.
Российская газета 16:42
Политика
Зеленский объяснил критику Макрона и Меркель в беседе с Трампом
Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, почему раскритиковал своих европейских коллег во время телефонного разговора с американским лидером Дональдом Трампом.
РЕН ТВ 25 сентября в 20:53
Общество
Натали Портман вышла в свет в мини-платье с экстремальным декольте
Натали пришла в черном укороченном платье с очень глубоким вырезом декольте.
Srnsk вчера в 04:05
Кино
Человек-паук вернется в киновселенную Marvel
В начале сентября исполнительный директор Sony Pictures Тони Винчикерра заявлял, что Человек-паук не вернется в фильмы студии Marvel в ближайшее время.
ТАСС 11:35
Политика
МИД России назвал безрассудством новые санкции США
В МИД России, комментируя введение Вашингтоном новых антироссийских санкций за «организацию поставок авиатоплива для российских сил в Сирии», заявили, что США «превзошли себя в собственном безрассудстве».
RT на русском вчера в 17:54
Авто
В России найдена Lada Priora с пробегом в миллион километров
За 36 месяцев автомобиль проехал миллион километров, на днях одометр обнулился.
Интермонитор.ру 06:30
Шоу-бизнес
Константин Богомолов зарабатывает в девять раз меньше Ксении Собчак
Константин Богомолов за 2018 год заработал около 7 000 000 рублей, что почти в 9 раз меньше, нежели заработная плата его любимой жены Ксении Собчак.
ГлобалМСК.ру 11:39
Политика
Deutsche Welle отрицает вмешательство в дела РФ
Как сообщил «Интерфаксу» официальный представитель DW Кристоф Юмпельт, комментируя выводы комиссии Госдумы РФ по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела, репортажи DW из России «не вызывают возражений».
Коммерсантъ 11:38
Происшествия
Суд отпустил фигуранта дела о массовых беспорядках Алексея Миняйло
Фигурант дела о массовых беспорядках Алексей Миняйло отпущен из сала суда.
Российская газета вчера в 11:01
Общество
Елена Зеленская пришла на встречу первых леди в жилете на голое тело
На обед для первых леди государств под названием Fashion 4 Development в отеле The Pierre, посвященный развитию моды с упором на заботу о сохранении окружающей среды, Елена Зеленская пришла в нежно-голубом костюме-тройке: брюки, жакет и жилет.
Газета.Ru вчера в 04:27
Экономика
Украинского миллиардера подозревают в растрате и отмывании денег
В Киеве подозревают, что Жеваго причастен к преступной схеме отмывания средств через банк " Финансы и кредит" в 2007-2014 гг. По данным Forbes, состояние главного исполнительного директора Ferrexpo Константина Жеваго на текущий момент составляет $1,1 млрд.
Вести.Финанс 15:05
Политика
Рассекречена жалоба разведки США на разговор Трампа с Зеленским
В США рассекретили текст жалобы, поданной сотрудником разведки по поводу телефонного разговора американского президента Дональда Трампа с главой Украины Владимиром Зеленским.
Lenta.ru вчера в 03:36
Политика
Глава Минобороны Латвии назвал легионеров СС гордостью страны
Министр обороны Латвии Артис Пабрикс заявил, что легионеры ваффен-СС являются гордостью латышского народа и государства.
RT на русском 16:03
Экономика
В США изучают возможность ограничения портфельных инвестиций в Китай
Вашингтон исследует способы ограничения потока портфельных инвестиций в Китай, в частности, с помощью делистинга, то есть исключения китайских фирм из списков частных предприятий, чьи акции продаются на американских фондовых биржах.
Российская газета 14:33
Политика
Лавров допустил создание американо-турецкой зоны безопасности в Сирии
РФ обсуждает с США и Турцией вопрос о создании американо-турецкой зоны безопасности в Сирии, она должна быть создана при уважении суверенитета и целостности САР, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
РИА Новости 16:57
Авто
Все новые Maserati станут гибридами или электрокарами
В четверг, в Милане Maserati объявила о планах производства своих первых гибридных моделей с питанием от аккумулятора, включая спортивный электромобиль и новый внедорожник.
SpeedMe вчера в 14:11
Происшествия
В Уфе пули с полигона Росгвардии попадали в жилые дома
Пули с полигона попадали в жилые дома.В Уфе Ленинский суд запретил спецназовцам Розгвардии стрелять из дальнобойного оружия.
УралПолит.Ru 01:50
Шоу-бизнес
Бывшая сотрудница клиники решила продать СМИ фото больной Заворотнюк
Бывшая сотрудница клиники, где проходит лечение актриса Анастасия Заворотнюк, пытается продать СМИ фотографии и видео больной знаменитости.
Lenta.ru 07:43
Религия
Православные празднуют Воздвижение креста Господня
REGNUM вчера в 21:14
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро
Курс рубля умеренно снижается к доллару и евро в начале торгов. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.
Газета.Ru вчера в 03:31
Футбол
Экс-игрок ЦСКА Хонда умоляет «МЮ» взять его в команду
Бывший полузащитник ЦСКА Кейсуке Хонда написал в Twitter, что очень хочет попасть в «Манчестер Юнайтед».
Спорт-Экспресс 13:42
Футбол
«Спартак» и «Ростов» сыграют матч Кубка России в Москве
В прошлом сезоне Кубок России выиграл московский «Локомотив», победивший в финале «Урал» со счетом 1:0. В этом сезоне столичный клуб покинул розыгрыш, уступив «Балтике» в серии пенальти.
ProstoProSport 07:47
Общество
В Казани стартовал финал «Цифрового прорыва»
В Казани стартовал финальный этап IT-конкурса "Цифровой прорыв", передает ОТР.
Общественное телевидение России вчера в 22:01
Политика
Вице-президент Венесуэлы приехала в США, несмотря на санкции
Исполнительный вице-президент Венесуэлы Дельси Родригес прилетела в Нью-Йорк (США) для участия в Генеральной Ассамблее ООН, несмотря на введённые в отношении неё санкции Соединённых Штатов Америки.
News.ru 11:54
Шоу-бизнес
Дочь Энрике Иглесиаса растет копией Анны Курниковой
На двух роликах, которыми поделился певец со своей 14-миллионной аудиторией в Instagram, он танцует с дочкой Люси, которой в декабре исполнится два года.
Wday.ru вчера в 08:01
Армия и оружие
Лавров назвал позицию США по «Хайат Тахрир аш-Шам»* неприемлемой
США пытаются навязать членам СБ ООН свою позицию об "умеренности" боевиков из террористической группировки "Хайат Тахрир аш-Шам"*, эта логика неприемлема, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
РИА Новости 14:56
Политика
Россия отказалась обвинять Трампа и Помпео в невыдаче виз делегатам
24 сентября российский сенатор Константин Косачев сообщил, что ему и еще девяти членам российской делегации не смогли вовремя выдать визы в США.
Lenta.ru 16:54
Происшествия
Москалькова может присутствовать на заседании суда по делу Устинова
РИА Новости вчера в 05:08